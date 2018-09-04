О правах человека, амнистии и смерти в СИЗО

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-04T13:09:19+03:00

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В Кировском УФСИН прошла очередная прямая линия по правам человека в местах отбывания наказаний. В этот раз 29 августа 2018 года на вопросы отвечали помощник начальника Управления по соблюдению прав человека в УИС Дмитрий Кокорин, председатель общественной наблюдательной комиссии Михаил Кузьминых, член ОНК Сергей Кропачев и председатель Кировской региональной правозащитной организации «Защита и поддержка» Сергей Бронников.

Раз в квартал сотрудники УФСИН и приглашенные специалисты отвечают на восемь-десять вопросов жителей нашей области: от пояснения непонятных ситуаций с осужденными до проблем с дорогами рядом с исправительными учреждениями. В этот раз в УФСИН дозвонилось шесть человек.

ЗВОНОК 1. Смерть в СИЗО

- В интернете прочитал статью о том, что осужденный Воронин умер в СИЗО № 2. Объясните, пожалуйста, ситуацию.

Дмитрий, город Киров

- Да, на самом деле данный факт смерти осужденного в следственном изоляторе имел место. Причина: хроническая болезнь. 27 июля он поступил в СИЗО из зала суда. У осужденного с рождения были хронические заболевания. Кроме того, при поступлении его в следственный изолятор, проводился медицинский осмотр и обнаружили на его теле множественные телесные поврежденья, которые были зафиксированы медиком. Сам осужденный пояснял медицинским работникам, что выпивал на вечеринке, где во время драки и получил травмы. Осужденный был размещен в камере один. 28 июля младший инспектор обнаружил осужденного в бессознательном состоянии: вызвали «скорую», наши медики и медики скорой помощи оказывали первую медицинскую помощь. Однако спасти его не удалось: мужчина умер от остановки сердца на фоне врожденного заболевания. Проверка проводилась и сотрудниками СКР, в рамках которой следователи установили, что в этом случае криминальной подоплеки нет.

ЗВОНОК 2. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР И ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

- Появился новый вид наказания - принудительные работы. Что это за наказание и кто к нему приговаривается?

Анна, Киров

- Да, теперь в Кировской области есть исправительный центр вместимостью до 70 человек, - отвечает на вопрос Дмитрий Кокорин. - Сюда доставляют осужденных не только из Кировской области, но и из республик Удмуртии и Мари Эл, которым не требуется изоляция от общества. В данной колонии их трудоустраивают на предприятиях города Кирово-Чепецка: с рядом компаний заключены договоры. На сегодняшний день в данном центре 54 осужденных: 45 мужчин и 9 женщин, из них пятая часть отбывает наказание за неуплату алиментов. За все время функционирования центра через него прошло около 100 человек: 37 уроженцев республики Мари Эл, 60 кировчан и 3 человека из Удмуртии. Единственный недочет законодательства в том, что сюда поступает различный контингент: кто-то приходит сразу из зала суда, кто-то переводится из исправительных учреждений по решению суда. Часть поступивших в Центр впервые осуждены за незначительный промах, и никогда не были в местах лишения свободы, а есть и такие кто уже неоднократно отбывали наказание в различных колониях и имеют значительный криминальный опыт. «Зараженные криминальной субкультурой личности» неблагоприятно влияют на впервые осужденных. И это серьёзная проблема.

ЗВОНОК 3. РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

- В интернете мы увидели информацию о строительстве реабилитационного центра для бывших осужденных в поселке Вишкиль. И этим очень обеспокоены местные жители. Можете ли пояснить ситуацию?

Елена, город Котельнич

- Информация прошла в социальных сетях недостаточно правильная, - подчеркнул Сергей Анатольевич. - Сейчас готовится помещение, которое предполагается использовать для проживания людей, освободившихся из мест заключения, но утративших какие-либо социальные связи, то есть потерявшие семью, друзей. Но в этом центре будут размещаться лишь те, кто способен трудиться и обеспечивать себя. На сегодняшний день там работают четыре человека: убирают территорию, реконструируют здание, ремонтируют кровлю, проводят электричество, водоснабжение и выполняют другие работы в соответствии со своими возможностями. Полноценно работать центр начнет не завтра и даже не через месяц - это долгосрочная перспектива, на воплощение которой необходимо и время, и средства. Но этот центр необходим многим освободившимся. Для чего? Для того чтобы их социализация прошла более успешно, чтобы бывшие заключенные не чувствовали себя лишними, вернулись к нормальной жизни и забыли о криминальном мире. Так что здесь у населения особых поводов для беспокойства нет.

ЗВОНОК 4. НУЖНА ЛИ СТРАНЕ АМНИСТИЯ?

- Будет ли снова амнистия? Ведь сейчас, насколько я знаю, пересчитывают сроки нахождения в местах отбывания наказания для большого количества осужденных. Нужна ли нам сейчас амнистия?

Михаил, Киров

- Принятие амнистии входит в перечень полномочий Государственной Думы. Если данный акт будет принят, то мы обязаны будем исполнить его. Насколько это целесообразно или нет - судить не нам. Но, по статистике 2015 года, когда проводилась последняя амнистия, порядка 40% в течение года снова оказались за решеткой, - поясняет Дмитрий Викторович. - При этом простой рецидив составляет 7-8% в год. По статистике выводы делайте сами: целесообразно снова вводить амнистию или нет. Но на сегодняшний день в Кировской области необходимо пересмотреть сроки отбывания наказания в следственных изоляторах 2 678 человек. 99% материалов направлено в суд, уже вынесено порядка 248 решений суда, из них 58 человек были освобождены. У остальных - срок наказания снижен.

ЗВОНОК 5. РАЗБИТЫМИ ДОРОГАМИ ДО КОЛОНИИ

- Мой родственник отбывает наказание в поселке Лесном. Но когда их туда везли, это было ужасно, так как дорога была убитая. Людям ехать там просто невозможно!

Галина, город Киров

- Ситуация такая: к месту отбывания наказания осужденных везут на поездах до ст.Верхнекамская, - говорит Дмитрий Кокорин. - А уже оттуда порядка 47 километров они едут на автомобилях под конвоем до поселка Лесной. И действительно, данная дорога находится в неутешительном состоянии. Недовольны не только вы и мы, но и наши общественники. Мы уже писали обращения к губернатору и в Законодательное Собрание Кировской области. По всей видимости, у района не хватает бюджета на расход по ремонту дорог.

- Я в свою очередь хочу заметить, что данная территория постоянно деградирует, - поясняет Михаил Кузьминых. - Люди не хотят мириться с тем, что нет приемлемой связи с районными центрами и с Кировом. Поэтому они просто уезжают из своих родных домов. Если дело так пойдет, то эта местность превратится в пустыню, которая будет оживляться только тюремными вышками, если можно так сказать.

ЗВОНОК 6. КАК ПРОВЕРИТЬ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СИЗО?

- Мой родственник отбывает наказание в одной из кировских колоний. Куда я могу обращаться по вопросам соблюдения прав человека?

Андрей, город Слободской

- В первую очередь, можно обратиться письменно на имя начальника управления или на мое, отправляя на адрес нашего управления, - рассказывает Дмитрий Кокорин. - Кроме того, у нас на сайте есть раздел «Интернет-приемная», где можно оперативно заполнить обращение со всеми интересующими вас вопросами. Ваше письмо будет незамедлительно рассмотрено. Также по вопросам нарушения прав в наших учреждениях можно обратиться и в областную прокуратуру, там есть специальный отдел, контролирующий деятельность УФСИН. Есть возможность обратиться к уполномоченному по правам человека Александру Панову, также в общественную наблюдательную комиссию по контролю за местами принудительного содержания.