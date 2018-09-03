В центре Кирова, у школы № 22, осы нападают на людей

СЕГОДНЯ 14:37 2018-09-03T15:29:42+03:00

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В понедельник, 3 сентября 2018 года, в центре Кирова сразу несколько кировчан пострадали от укусов пчел.

Одна из пострадавших, Мария Глазунова, рассказала «Комсомолке», как это было.

- У ребенка сегодня был первый учебный день в первом классе. К 10.30 я пошла встречать к школе № 22. Шла от Октябрьского проспекта по улице Труда. Отошла несколько метров и услышала страшный рев. Просто дикий. Орала женщина. У нее на голове был надет пакет. Она села на бордюр и кричала. К ней подошли мужчина с женщиной. Они стали ей помогать, вызвали «Скорую». Я вначале не поняла, что случилось. Но прошла еще несколько метров и вдруг сама почувствовала страшную боль в спине. Как будто в меня вонзили десяток спиц. В руке у меня была куртка, я стала ей махать и вдруг увидела огромный рой ос. Они вылетали из дупла в дереве и прямо черной тучей нападали на людей. Я побежала, - рассказывает Мария.

Женщина забрала ребенка из школы и рассказала классной учительнице, чтобы та предупредила других детей обходить опасное место.

Уже дома Мария насчитала на своей спине пятна от 14 укусов.

Мария Глазунова насчитала на своей спине 14 укусов. Фото: Анна Кошурникова

- Хорошо, я не аллергенная, но даже у меня страшные волдыри, спина очень болит. А что же будет с человеком, у которого реакция на укус? Там же дети ходят, - переживает Мария.

Еще одна кировчанка, Ирина Пестова, рассказала, что это ее мама помогала пожилой женщине, которая пряталась под пакет от ос.

- Мама рассказала, что пожилая женщина гуляла с собакой. Она проходила мимо того самого дерева, где в дупле осы устроили улей. Рой налетел ей прямо на голову. Как мама поняла, у женщины началась сильнейшая аллергия на укусы. Мама вызвала «Скорую», машина ехала долго, минут 30. В итоге приехал реанимобиль и женщину увезли. Собаку тоже сильно искусали, она так и осталась лежать на дороге, - рассказывает Ирина.

ВАЖНО

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС УКУСИЛА ОСА

Специалисты напоминают, что именно в конце августа - начале сентября осы становятся агрессивными и начинают нападать. От укуса осы не застрахован никто. Поэтому каждый должен знать, как вести себя после укуса.

После нападения пчела или оса выделяет 0,2-0,3 мг яда. На месте укуса видна ранка, иногда с торчащим жалом. Вокруг появляется краснота, отечность. Опасны укусы значительного количества (500-1000) пчел, когда в организм человека вводится смертельная для него доза в 0,2 г пчелиного яда. При повышенной чувствительности к пчелиному яду даже один или несколько укусов могут вызвать тяжелую аллергическую реакцию, при которой наблюдаются повышенная температура, головная боль, тошнота, рвота, крапивница, астматические явления, снижение артериального давления. Особо опасно, если оса ужалила вас в полость рта. В этих случаях смерть может наступить очень быстро не от общей интоксикации, а от отека гортани и удушья.

После укусов пчел и ос быстро удалите жало, наложите примочки из нашатырного спирта (1 часть нашатырного спирта на 5 частей воды) или винного спирта (водка пополам с водой), можно из раствора перекиси водорода, перманганата калия. Хорошо помогают при укусах жалящих насекомых и компрессы из разведенного в воде активированного угля.

Также сразу после укуса нужно принять противоаллергические препараты.

Но все эти методы хороши только в том случае, когда укус осы или пчелы не имеет тяжелых последствий. Если же у человека резко снижается давление, ему становится трудно дышать - необходимо срочно вызывать врача.