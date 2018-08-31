Программа по ремонту дорог в Кирове завершена. В срок вновь не уложились

СЕГОДНЯ 13:35 2018-08-31T13:42:03+03:00

Но если в прошлом году подрядчики затянули работы до снега, то в этом им просто дали мало времени

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В этом году все контракты в рамках программы «Безопасные и качественные дороги - 2018» в Кирове завершаются 31 августа. А это значит, что уже с 1 сентября подрядчиков ждут штрафные санкции за не сданные вовремя участки дорог. А сдать удалось не все. Почему «БКД», которая реализуется в Кирове второй год подряд, вновь завершается с нарушением сроков?

ЧТО СДЕЛАНО

Для подведения предварительных итогов программы «Безопасные и качественные дороги - 2018» прошло заседание рабочей группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог Общественной палаты Кировской области.

Напомним, что в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году в Кирове идет ремонт на 94,9 километра дорог. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделено 1 млрд 187 млн рублей.

Председатель региональной группы Константин Ситчихин напомнил собравшимся, что в 2018 году в Кирове все лоты по ремонту дорог были разыграны между двумя крупными компаниями: «Вятавтодор» и «Гордормостстрой».

На 30 августа, то есть за день до завершения всех контрактов, у «Вятавтодора» работы выполнены на 80%. Остальные 20% участков дорог находятся на стадии сдачи.

У ГДМС на этот же срок сдано было около 92% от запланированных работ.

- На сегодня по трем участкам завершаются работы, пять готовы и назначены к сдаче на завтра. Остались небольшие улицы, площадью 2-3 тыс. кв. м, поэтому если речь вести о квадратных метрах, то процент сдачи будет выше, - отметил директор ГДМС Леонид Лобов.

НЕРЕАЛЬНЫЕ СРОКИ

При том, что стопроцентных показателей по окончании сроков контрактов достичь не удалось, все члены ОПКО сошлись на том, что в этом году ремонт дорог в Кирове идет успешно: нареканий по сданным участкам немного, качество асфальта повысилось. А вот виновными в срыве сроков общественники считают неверное планирование.

- Сейчас уже можно оценить, что формирование контрактов с такими сроками было ошибкой, - заявил на заседании рабочей группы общественник Виталий Брамм. - Почему стоит срок - 31 августа? Я не увидел смысла в таких сроках: если бы контракты были прописаны до середины сентября, было бы намного проще. Обычно сентябрь у нас теплый месяц и работы вполне можно вести.

Общественники напомнили, что в 2017 году погода летом была очень дождливая, из-за чего основной объем работ по укладке асфальта перенесся на осень. Многие подрядчики завершали контракты уже по снегу, что является нарушением технологии.

- Если бы в этом году лето вновь было дождливое, то ситуация была бы еще более катастрофичная, чем в прошлом году, - поделился мнением Виталий Брамм.

В итоге общественники решили выйти на администрацию города с предложением на следующий год не зажимать контракты в столь короткие сроки. А также разбивать лоты на более мелкие, чтобы в конкурсе могли участвовать и мелкие подрядчики, что повысит конкуренцию на рынке дорожных работ.

- Мы понимаем, что контролировать двух крупных подрядчиков проще, в том числе и в вопросе выполнения гарантийных работ (а гарантия у нас рассчитана на четыре года). А иначе, не поддерживая малые предприятия, можем получить схлопывание рынка предложений. И что будем тогда делать? Представляете, Кирову дадут не миллиард на дороги, а три или пять. И кто выполнять такой объем работ будет? - задал риторический вопрос Виталий.