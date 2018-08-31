Чтобы привлечь студентов, преподаватель построил Шир из «Властелина колец»

СЕГОДНЯ 12:12 2018-08-31T12:18:38+03:00

Андрей Вдовенко, мастер производственного обучения, за год собственноручно возвел нору и две декоративные кладовки для жизни сказочных персонажей

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Кто из нас не мечтал наяву оказаться в сказке? Чтобы и домик был миниатюрный посреди опушки, и мостик к дому вел, и крыша проросла бы травой вдали, и сосед пусть будет чудаковатым персонажем.

И теперь такая возможность появилась у студентов лесохозяйственного колледжа в городе Советске! Они не просто живут по соседству со сказкой - они живут рядом с настоящим Хоббитоном!

Команда построила не только дом, но и обустроила вокруг него территорию: огород, альпийскую горку, сухой ручей. Фото: предоставлено героем публикации

Воплотил мечту всех толкинистов обычный преподаватель, мастер производственного обучения Андрей Вдовенко. Он вместе с практикантами построил конуру хоббита и две декоративные кладовые, обустроил и прилегающую территорию.

Теперь студенты после тяжелых выматывающих пар через пять минут могут очутиться в чудесном и славном месте Шир сказочного Средиземья, которое некогда описал Джон Рональд Руэл Толкин в трилогии «Властелин колец».

Миниатюрный дом строился в течение года и без всяких чертежей. Фото: предоставлено героем публикации

Можно было подумать, что воздвигнуть настоящий дом хоббита мог лишь истинный, преданный фанат сказочного мира, человек, который по ночам отправляется в атаку на Мордор, днем с упоением перечитывает всю трилогию, а засыпает под таинственный шепот Голлума: «Моя прелесть!» Но нет! Как признался Андрей, он не поклонник ни Хоббитов, ни Эльфов, а фильм смотрел лишь однажды.

- Я не фанат «Властелина колец», - рассказывает Андрей. - А идея как-то неожиданно в голову пришла - решил воплотить в жизнь: задумка-то оригинальная. А для чего всего это? Чтобы привлечь внимание абитуриентов к нашему Суворовскому лесохозяйственному техникуму. Чтобы приходили к нам учиться и создавать вместе какие-то новые, необычные, самобытные вещи.

БЕЗ ПЛАНА

Строительством занимались человек 30: все студенты техникума, которые проходили практику у Андрея Анатольевича. Возводили дом хоббита около года. Площадкой выбрали Дендрологический сад на базе учебного техникума.

Прошлым летом приехал трактор с ковшом и выкопал фундамент под строительство дома. Работа кипела и зимой, и летом. Основание дома делали из бревен, досок и стволов деревьев. Причем строили, можно сказать, на глаз: никаких проектов и чертежей! Все в голове у Андрея Вдовенко. По его словам, когда делаешь что-то по чертежам, все выходит не так, как ты этого хочешь! В данном деле прорисована была только схема бревенчатого каркаса.

Изнутри дом оформлен также по описаниям Джона Рональда Руэла Толкина Фото: предоставлено героем публикации

- Всю основную работу делал я, студенты-практиканты помогали оформлять прилегающую территорию, - признается Андрей Анатольевич. - Они создавали и декоративно ландшафтную композицию: альпийскую горку, сухой ручей, огород, строили и плели сами забор из ивовых прутьев, красили дом, садили растения, ухаживали за ними, они же помогали в создании тропической сети из плоского камня.

ЖИТЕЛИ СОВЕТСКОГО ШИРА

Как только новость о том, что в Советске появилась нора хоббита разлетелась по всем социальным сетям, многие сразу же заинтересовались этим чудесным местечком.

- Здорово! - пишут в комментариях пользователи соцсетей. - Хотелось бы там побывать! А хоббита делать будешь?!

Чудесное местечко Шир развернулось в Советском Дендрологическом саду Фото: предоставлено героем публикации

Некоторые даже предлагали себя в качестве карликовых обитателей Шира - мол, готовы погрузиться в сказку и пожить в домике. Но Андрей Леонидович сказал, что семейка хоббитов уже живет в своем доме. А о том, кто же поселился в этой норе, не сказал - все держит в секрете… но до поры до времени. Обещал отдельно рассказать об новых обитателях кировского Шира.