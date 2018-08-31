Новую дорогу к легкоатлетическому манежу «Вересники» перегородил дом

СЕГОДНЯ 10:42 2018-08-31T11:04:26+03:00

Региональной группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог при Общественной палате Кировской области выехала в Вересники и оценила работы

На его снос требуется время, поэтому к дню открытия спортивного стадиона подъездной путь завершат не полностью

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Новый легкоатлетический манеж «Вересники» откроют 15 сентября. На открытие в Кирове ждут высокопоставленных гостей, в том числе председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. К этому дню к манежу должны построить и дорогу. Замминистра спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова во время рабочего визита на объект заверила, что все работы будут выполнены в срок. Вот только умолчала, что дорогу к манежу подведут пока не полностью.

ЗАЛИВНЫЕ ЛУГА

Напомним, что инвестором проекта выступает компания «Газпром». Стоимость работ оценивается в 650 миллионов рублей.

Так как манеж - очень большое сооружение, в центре города было трудно найти под него место, поэтому и решили строить в Вересниках, где пустовал довольно большой свободный участок поля.

Правда, каждый год весной эти луга и поля заливает. Местные жители с первых дней строительства удивлялись, почему для манежа выбрали такое сырое место. Но проект предусмотрел подъем грунта на 4 метра и поэтому манеж сейчас возвышается над землей.

Однако весна 2018 года показала, что теперь вода разливается вокруг манежа, и он, как остров, возвышается над водной гладью.

Весной вокруг манежа разлилась вода. Фото Строим Киров

Как будет вести себя вода, когда к манежу проложат дорогу, видимо, также покажет ближайшая весна.

ДОРОГА БУДЕТ, НО НЕ ВСЯ

Также в рамках интерферограммы предусматривалось, что к манежу будет проложена новая дорога. Предполагалось, что это будет продолжение улицы Милицейской.

Контракт по строительству дороги выиграла компания «ГДМС».

30 августа на заседании региональной группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог при Общественной палате Кировской области директор «ГДМС» Леонид Лобов рассказал, как идет строительство этой дороги.

- Не буду никого обманывать: к 15 сентября работы по строительству дороги не будут выполнены в полном объеме, но не потому, что мы не успеваем, а из-за законодательных особенностей и из-за того, что сроки наложились на контракты по «БКД» (компания выполняет львиную долю работ по ремонту дорог в рамках программы «Безопасные и качественные дороги». - Ред.), - сказал общественникам Лобов. - Сейчас мы завершили возведение насыпи из песка, она составляет 4 метра. До конца недели отсыплем щебнем участок, а дальше будет вестись асфальтирование.

В итоге к открытию манежа рабочие построят лишь участок дороги от стадиона до Строительного переулка. Именно на переулок пока будут съезжать все, кто едет от манежа в город. А вот прямой путь, который предусмотрен проектом, пока перегородил дом.

ДОМ ПРЕТКНОВЕНИЯ

После заседания в Общественной палате Лобов пояснил «Комсомолке», что за «законодательные особенности» не дают пока построить дорогу целиком.

- Мы работаем по согласованному городом проекту. Но в этом проекте дорога идет прямо через дом, - сказал директор «ГДМС». - Это двухэтажный, двухподъездный деревянный дом. Людей в нем уже нет, но кто-то все еще прописан в квартирах и отказывается на те условия расселения, которые предлагает город. Этот вопрос как раз и решается в суде. Пока этот момент не урегулирован, к сносу здания не приступают.

Как пояснил Лобов, проектом строительство дороги рассчитано на полгода.

- Думаю, что в предусмотренный проектом срок все вопросы со сносом дома будут решены и дорогу мы построим в полном объеме.

СПРАВКА «КП»

Планируется, что в новом легкоатлетическом манеже «Вересники» будут проходить соревнования всероссийского и международного уровней, так как манеж построен в соответствии с требованиями мировых стандартов легкоатлетических федераций.

Кировские тренеры отмечают, что спортивная арена на новом объекте удобная: виражи пологие, разминочная зона широкая, вокруг арены есть две беговые дорожки, что позволит проводить тренировки спортсменов средних и длинных дистанций. В зале для общей физической подготовки установлены тренажеры именно для легкоатлетов.

Возможно, уже в феврале 2019 года Киров станет местом проведения первенства России по легкой атлетике среди юниоров.

В манеже будут проходить соревнования по всем дисциплинам легкой атлетики, предусмотренным в зимний сезон. Среди них спринт, бег на средние, длинные и сверхдлинные дистанции, стипль-чез, бег с барьерами и технические дисциплины: прыжок в длину, тройной прыжок, прыжок в высоту, прыжок с шестом и толкание ядра. Для максимально точной фиксации результатов спортсменов в манеже предусмотрена система электронного хронометража Swiss Timing (OMEGA), которая применяется на международных соревнованиях.