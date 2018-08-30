ТОП-5 букетов на первое сентября своими руками

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-30T11:58:52+03:00

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Первое сентября - это праздник для школьников, их родителей и учителей. Пустые коридоры учебных заведений заполняются детворой, а кабинеты начинают цвести и благоухать! И не только потому, что после трехмесячного отдыха туда пришли школьники, а потому, что в первый учебный день все они несут своим учителям букеты цветов! Хризантемы, гладиолусы, розы, лилии, герберы, полевые цветы - множество цветов скупается с прилавков магазинов и вручается учителям, педагогам и преподавателям.

Но зачастую и самим родителям хочется чего-то новенького, да и учителя изрядно устают с этими охапками цветов - им хочется получить что-нибудь полезное. Именно поэтому «Комсомолка» и подготовила ТОП-5 интересных букетов ко Дню знаний.

КАРАНДАШНАЯ ВАЗА

Если все же вы являетесь приверженцем классики, но душа требует новизны или хотя бы какого-нибудь отличия обычных цветов от букета учителю, то следующий вариант успокоит ваши муки совести и даже пригодится самому педагогу в будущем.

Все, что вам понадобится, это уже готовый букет миниатюрных цветов и пачка-другая цветных или простых карандашей или же фломастеров, клей и красивая атласная лента.

Карандашная ваза потом может с легкостью превратиться в подставку для канцелярии на рабочем столе учителя. Фото: ratatum.com

Дома вам надо будет, достав карандаши из коробки, склеить их между собой в форме вазы: круглой, овальной, прямоугольной - какой ваша душа запросит. После чего полученную вазу необходимо красиво перевязать лентой.

А для того чтобы ваза смотрелась оригинальнее, карандаши можно заранее подточить и сделать разной длины. Главное - не переусердствовать, чтобы в вазочном заборе не появилась расщелина.

Дно у вазы также можно закрепить карандашами, склеенными «плотом» и обрезанными под форму вазы.

ОХАПКА ПРЯНИКОВ, ФРУКТОВ И КОПЧЕНОСТЕЙ

Сегодня популярность у дарящих приобретают так называемые «вкусные» или «съедобные» букеты. Даже, казалось бы, у такого необычного букета есть свое разнообразие. Цветочные наборы делают из конфет, пряников, фруктов, овощей и даже копченостей!

Вкусные букеты становятся все оригинальнее и популярнее. Фото: n4a.ru

Рецепт сытного букета очень прост: для начала необходимо знать вкусовые предпочтения человека, которому вы собираетесь дарить букет (чтобы не подарить букет копченых продуктов вегетарианцу и букет из цитрусовых - аллергику).

А для оформления такого букета вам понадобятся только «съедобные цветы», которые вы выбрали, оберточная бумага и в некоторых случаях деревянные шпажки для закусок.

Для вкусного букета надо не много: еда, да шпажки. Фото: royal-holiday.by

Пряники и фрукты для удобства следует насадить на такие шпажки различной длины. После этого завернуть «стебли» в упаковочную бумагу и перетянуть лентой. Лучше всего брать плотную, не прозрачную обертку, чтобы получатель не увидел шпажки. Для красоты и насыщенности фруктовый букет лучше делать из круглых фруктов, можно добавить орехи (шпажки к ним надо приклеить на суперклей) и несколько цветков в той же гамме.

А копченый букет сделать еще проще. Для этого выбранные копчености необходимо очистить от целлофановых оберток, связать с одного конца прочной бичевкой и также красиво оформить в бумагу. Копчености красивее смотрятся с крафтовыми материалами.

Вкусный копченый букет - идеальный букет для педагога-мужчины. Фото: ocat.by

КОНФЕТНО-БУКЕТНЫЙ ПОДАРОК

Одним из более популярных съедобных видов букетов является конфетный букет. Для него мы выделили отдельную графу, так как процесс изготовления такого букета более затратный и трудоемкий.

Для того чтобы сделать конфетно-букетный подарок вам также понадобятся шпажки, оберточная бумага, лента и конфеты, желательно крупные и с хвостиком в обертке.

Конфетные букеты - излюбленный подарок сладкоежек. Фото: avatars.mds.yandex.net

Для простого варианта оформления букета необходимо взять одну конфету, одну шпажку и приклеить одно к другому. После того как все конфеты будут насажены на шпажки хвостиком вниз, их надо будет собрать в букет, перевязать и оформить в оберточную бумагу. Для того чтобы букет получился красивее, конфет лучше взять побольше.

Есть также и более сложный вариант оформления. Для этого понадобится еще и гофрированная бумага различных цветов, которых бывают бутоны, и такая же бумага, только зеленая.

Из цветной бумаги необходимо вырезать лепестки цветов и один за другим приклеить к основанию конфеты, уже насаженной на шпажку. Сам деревянный «стебель» надо замотать тонким слоем зеленой бумаги. После того как все цветы сделаны, собираем их в букет и оформляем оберточной бумагой.

И ВЕСЬ ЗЕМНОЙ ШАР В ЦВЕТАХ

Для настоящих поклонников hand-made и любителей удивлять и поражать своей фантазией и умением есть идеальный вариант букета ко Дню знаний - цветочный глобус. Но даже для такого букета есть несколько вариантов исполнения. Все, что понадобится рукодельникам, - это небольшой глобус, который можно купить в любом канцелярском магазине, цветы (живые, искусственные, декоративные или самодельные бумажные), оазисный кирпич и несколько канцелярских принадлежностей.

Первый вариант: полное погружение. Для этого букета вам необходимо будет взять небольшой глобус и искусственные цветы (можно купить в садоводческом магазине) или декоративные (в магазине рукоделия), ножницы и клей (желательно суперклей или «Момент»). После этого начнется долгая и монотонная работа: каждый из шести материков, отмеченных на глобусе, надо «засадить» цветами. Вам необходимо будет взять цветок, отрезать от него стебель и основание приклеить к глобусу. Каждый цветочек должен плотно прилегать к другому.

Для красочности каждый материк можно обклеивать цветами разного цвета. Для желающих моря и океаны можно тоже заклеить голубыми бутонами. Ножку глобуса можно обмотать зеленой оберточной сеткой. Букет готов.

Второй вариант: глобус-ваза. Если искусственные и декоративные цветы для вас моветон, то есть второй вариант. Для него вам придется разрезать глобус пополам по горизонтали и снять верхнюю сферу. Нижняя полусфера станет вазой для натуральных цветов. Чтобы она держалась крепче, ее основание у ножки можно укрепить клеем.

Пока вы режете глобус, в глубокую емкость с водой необходимо положить оазисный кирпич, чтобы он напитался водой. Доставать флористическую губку надо тогда, когда она упадет на дно - это значит, что она впитала в себя достаточное количество воды.

Набухшую губку необходимо положить в глобус, после чего поставить цветы в нее по вашему усмотрению, предварительно подрезать стебель до нужной длины. Букет готов.

БУКЕТ ИЗ ЛИСТЬЕВ

Самым простым и, пожалуй, малозатратным букетом является букет из обычных листьев клена. Для этого понадобится несколько десятков листьев, шпажки, бечевка или атласная лента.

Лист клена вам необходимо будет сложить пополам, после чего плотно закрутить его в рулет. Сверху к рулету приложить еще один лист, сложенный пополам, и закрутить его вокруг. Так необходимо сделать с двумя-тремя листьями. После этого основание полученной розы необходимо закрепить ниткой, тонкой бечевкой или лентой. Сделать несколько роз и насадить их на шпажки. После этого кленовые розы надо собрать в букет, закрепить «стебли» веревкой или лентой и оформить оставшимися листьями клена, в букет можно добавить листья и ягоды рябины и веточки круглого шиповника. Для того чтобы шпажек не было видно, необходимо листьями клена замотать их основание.

На усмотрение такой букет можно поставить в корзинку, предварительно укоротив ножки шпажек.

СЧИТАЛКА «КП»

Посчитать, сколько букетов к 1 сентября делают флористы в цветочных магазинах по всему городу, сложно. А прикинуть, сколько цветов приносит домой учитель в День знаний, можно! Представим, что Марья Ивановна, учительница русского языка и литературы в среднем и старшем звеньях, стала классным руководителем 5 «А» класса, где учатся 25 человек.

И вот, в первый учебный день каждый ученик принес Марье Ивановне букет из пяти цветов (розы, хризантемы, гладиолусы - не важно). Итого классный руководитель получит 125 цветов от своего класса.

А если Марья Ивановна ведет еще какие-нибудь факультативные занятия или готовит учеников к сдаче экзаменов, то в каждом из 19 средних и старших классов (три класса с 5 по 9 и по два класса в параллелях 10-11 классов) найдется 1-2 ученика, которые захотят «сделать ей приятное» или поблагодарить за знания и принесут по такому же букетику цветов. Всего 145-190 цветов.

Вечером Марья Ивановна, скоромная учительница русского языка и литературы, превратится в настоящего силача и унес все полученные в подарок 300 цветов.