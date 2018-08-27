2018-08-27T16:17:25+03:00
Общество

Кировчанину пришлось в суде доказывать, что он работает

Устроенный «по-черному» мужчина получил серьезные травмы на предприятии, после чего его просто выгнали
Валентина РОГАЧЕВА
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Суд счел, что предоставленных прокуратурой документов достаточно. Фото:43.rodina.newsСуд счел, что предоставленных прокуратурой документов достаточно. Фото:43.rodina.news
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Год назад житель Кирова Иван (имя героя публикации изменено. - Ред.) устроился на работу водителем большегруза в фирму, занимающуюся грузоперевозками. На предприятии сразу объяснили, что по трудовому законодательству не оформляют, записи в трудовой не будет. Зачастую людей устраивают такие условия, они довольны, что 13% налог отдавать не нужно - вся зарплата на руки.

Мужчину условия устроили - такие отношения работников и работодателей в Кирове не редкость. И работал бы Иван и дальше водителем, получал деньги в конверте, если бы не случилась трагедия.

2 октября 2017 года он бортовал колесо машины, на которой работал. Давление в колесах грузовика огромное. В какой-то момент металлическое замочное кольцо колеса сорвалось, и железяка с огромной силой прилетела в лицо Ивана. От удара у него вышибло зубы, проломило нос и скулу, из головы хлынула кровь. Уже в больнице врачи поставили диагнозы: открытая черепно-мозговая травма, многочисленные ушибы и переломы.

Молодой человек провел в больнице полтора месяца, а, когда пришел на работу требовать хоть какой-то компенсации (травму-то он получил на работе), ему заявили, что не положено ему ничего, даже больничный, потому что он тут вообще не работает и свидетельство тому - документы, точнее, их отсутствие: никаких бумаг о приеме на работу нет, трудового договора нет, записи в трудовой нет. А то, что он гайки крутил на их машине, так это его личная инициатива.

В январе 2018 года Иван обратился в прокуратуру Первомайского района.

- К сожалению, это распространенная практика. В прокуратуру зачастую приходят уже тогда, когда что-то произошло: травма на работе или конфликт с руководителем, после чего человеку заявляют, что денег он получит по минимуму или вообще он здесь больше не работает, - говорит заместитель прокурора Первомайского района Кирова Михаил Шулятьев.

В случае Ивана прокуратуре необходимо было сначала собрать доказательства того, что мужчина действительно работал в данной фирме.

- Так как руководитель предприятия заявлял, что данный человек не работал постоянно, а лишь выполнял разовые задания, сначала необходимо было собрать факты трудовых отношений, в том числе и свидетельствующие о том, что у мужчины был постоянный рабочий график: пятидневная 40-часовая рабочая неделя. А также то, что он выполнял задания руководства фирмы.

Факты собирали по крупицам, например, получили транспортные накладные, по которым Иван развозил грузы по предприятиям.

- Суд счел, что предоставленных прокуратурой документов достаточно. Поэтому факт трудовых отношений удалось доказать, - говорит Михаил Сергеевич. - И уже на основании этого решения мы смогли добиться признания факта травматизма несчастным случаем на производстве.

Теперь Иван может рассчитывать на компенсацию травм от «Соцстраха»: выплаты по временной нетрудоспособности и компенсацию на лечение. Также суд установил работодателю выплатить Ивану моральный вред - 150 000 рублей. И, конечно же, работодатель обязан будет сделать запись в трудовой Ивана.

Теперь мужчина вряд ли еще раз согласится на работу «по-черному».

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