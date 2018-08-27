2018-08-27T15:44:45+03:00
Общество

Рекорды кировчан: гигантская шляпа, огромное яйцо и 90 часов непрерывного массажа

К дню рождения первого экземпляра Книги рекордов Гиннесса вспоминаем, какие достижения наших земляков могли претендовать на занесение в этот сборник
Валентина РОГАЧЕВА
Поделиться:
В сентябре 2011 года кировчанин Николай Ефимов проел 4 дня непрерывного массажа.В сентябре 2011 года кировчанин Николай Ефимов проел 4 дня непрерывного массажа.Фото: Валентина РОГАЧЕВА
Изменить размер текста:

27 августа 1955 года вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. В этот день мы вспомнили рекорды, которые устанавливали кировчане и которые могли претендовать на место в известной книге, а также ее региональных аналогов.

СШИЛИ ШЛЯПУ ВСЕМ МИРОМ

С 3 по 5 августа 2018 года в Вятских Полянах проходил III Международный фестиваль шляп «Поля мира - 2018». Организаторами выступили музей головных уборов народов мира «Дом шляп» и компания «Hat master». На фестивале создали огромную войлочную шляпу, ее ширина составила 5 метров, высота - 4 метра, длина окружности полей головного убора - 13 метров. На шляпу ушло 60 метров войлока.

Фото: vk.com/letinakarnaval

Фото: vk.com/letinakarnaval

Фестиваль объединил 30 мастеров из разных городов страны. У зрителей была возможность взять в руки нитку с иголкой и пришить к шляпе украшения.

Организаторы фестиваля подготовили заявку для установления рекорда России.

СНЕСЛА КУРОЧКА ЯИЧКО

25 декабря 2010 года на Фаленской птицефабрике курица снесла яйцо весом 172 грамма! Для сравнения: вес обычного яйца - 70-90 граммов. А через несколько дней эта же птичка порадовала новым, еще большим яйцом - 175 граммов, диаметр - 19 см, длина - 10,5 см.

Яйцо-гигант больше обычного раза в три. Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Яйцо-гигант больше обычного раза в три.Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

На птицефабрике заверили, что кормили курицу, как обычно, специальным кормом для несушек. Никакого странного поведения у птицы накануне не было.

Сотрудники птицефабрики вышли на сайт Книги рекордов Гиннесса и нашли, что там зарегистрирован норвежский рекорд по весу яйца - 163 грамма. Поэтому кировчане тоже решили подать заявку на установление рекорда.

СОБРАЛИ ДЕТЕЙ ИЗ КАЖДОГО РЕГИОНА

В 2015 году в Кирове прошел Всероссийский экологический детский фестиваль «Экодетство». Предварительно региональные этапы прошли в 85 субъектах страны. А для финального участия в Киров приехали 550 ребят со всех субъектов. Выступления детей были посвящены теме охраны природы и воспитанию любви к природе.

В итоге Всероссийский экологический детский фестиваль «Экодетство» был занесен в Книгу рекордов России в категории «Мероприятие в рамках природоохранных социально-образовательных проектов с участием представителей наибольшего количества разных субъектов РФ».

ЧАСТУШКА ДО РЕКОРДА ДОВЕДЕТ

В декабре 2016 года кировские писатели братья-близнецы Дорофеевы заявили, что планируют подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы увековечить свою маму. 103-летняя Антонина Семеновна, несмотря на свой весьма преклонный возраст, активно занимается творчеством - пишет книгу частушек. Точнее она диктует эти частушки своим сыновьям, а те за ней записывают. Такой сборник был подарен врио губернатора Игорю Васильеву.

НЕПРЕРЫВНЫЙ МАССАЖ

В сентябре 2011 года кировчанин Николай Ефимов проел 4 дня непрерывного массажа. За 90 часов, без сна и перрыв на еду он сделал массаж для 90 человек.

Трансляцию массажа вели в интернете. Перед сеансом Николай полтора месяца усиленно тренировался.

За 90 часов 90 человек смогли получить массаж, фиксированной цены не было – платили и 5 тысяч, и 100 рублей. Как-то в 10 часов вечера один из посетитель в поддержку и вовсе начал играть на гармошке.

В итоге Международне Агентство Рекордов и Достижений (МАРИД), зафиксировало рекорд, но никаких призов или денежного вознаграждения массажист не получил, только признание.

Зато по итогам 90-часового сеанса массажа удалось собрать 21 тысячу рублей. Все эти средства Николай потратит на покупку канцтоваров в детские интернаты.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Новости 24
Центральный рынок получил нового директора
Судебный пристав помог своей бывшей жене уйти от уплаты долгов
Застройщик слободы Новое Сергеево оставил без жилья 200 кировчан
В страшном пожаре в Омутнинске погибла семья
Акция на прием проктолога в «Лайте»
«Ростелеком» создал в Кирове сетевую инфраструктуру для «Системы-112»
Мать погибшего солдата 17 лет добивалась выплаты компенсаций
С начала года на дорогах Кирова погибло двое детей, 119 пострадали
В Мурыгино сгорел многоквартирный жилой дом
Футболисты из Кирова вошли в число лучших любительских команд России
Кировчанку осудил за кражу очков «Валентин Юдашкин»
В Кирове из-за замыкания в стиральной машине эвакуировали пятиэтажку
Улица Производственная встала в пробках из-за многочисленных аварий
Над Кировской областью произошло полярное сияние
Дорогу к манежу «Вересники» обещают сделать до 15 сентября
В Кирове столкнулись фура и «легковушка»: среди пострадавших есть ребенок
В Вятских Полянах появится молокозавод за 120 миллионов рублей
В Кирове сезонные дорожные работы закончены на 80%
В Кирове снова пожар: в горящем жилом доме чуть не погибли люди
Кировские МФЦ тестирует новый сервис - регистрация за пять секунд через банковскую карту
Молодой бродяга проник в университет… и обокрал его
Чтобы не платить алименты, кировчанка сменила фамилию, имя и паспорт
Владельца «Московской ярмарки» в ТЦ «Бум» оштрафовали за нарушение маркировки