Рекорды кировчан: гигантская шляпа, огромное яйцо и 90 часов непрерывного массажа

СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-27T15:44:45+03:00

К дню рождения первого экземпляра Книги рекордов Гиннесса вспоминаем, какие достижения наших земляков могли претендовать на занесение в этот сборник

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27 августа 1955 года вышел в свет первый экземпляр Книги рекордов Гиннесса. В этот день мы вспомнили рекорды, которые устанавливали кировчане и которые могли претендовать на место в известной книге, а также ее региональных аналогов.

СШИЛИ ШЛЯПУ ВСЕМ МИРОМ

С 3 по 5 августа 2018 года в Вятских Полянах проходил III Международный фестиваль шляп «Поля мира - 2018». Организаторами выступили музей головных уборов народов мира «Дом шляп» и компания «Hat master». На фестивале создали огромную войлочную шляпу, ее ширина составила 5 метров, высота - 4 метра, длина окружности полей головного убора - 13 метров. На шляпу ушло 60 метров войлока.

Фото: vk.com/letinakarnaval

Фестиваль объединил 30 мастеров из разных городов страны. У зрителей была возможность взять в руки нитку с иголкой и пришить к шляпе украшения.

Организаторы фестиваля подготовили заявку для установления рекорда России.

СНЕСЛА КУРОЧКА ЯИЧКО

25 декабря 2010 года на Фаленской птицефабрике курица снесла яйцо весом 172 грамма! Для сравнения: вес обычного яйца - 70-90 граммов. А через несколько дней эта же птичка порадовала новым, еще большим яйцом - 175 граммов, диаметр - 19 см, длина - 10,5 см.

Яйцо-гигант больше обычного раза в три.Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

На птицефабрике заверили, что кормили курицу, как обычно, специальным кормом для несушек. Никакого странного поведения у птицы накануне не было.

Сотрудники птицефабрики вышли на сайт Книги рекордов Гиннесса и нашли, что там зарегистрирован норвежский рекорд по весу яйца - 163 грамма. Поэтому кировчане тоже решили подать заявку на установление рекорда.

СОБРАЛИ ДЕТЕЙ ИЗ КАЖДОГО РЕГИОНА

В 2015 году в Кирове прошел Всероссийский экологический детский фестиваль «Экодетство». Предварительно региональные этапы прошли в 85 субъектах страны. А для финального участия в Киров приехали 550 ребят со всех субъектов. Выступления детей были посвящены теме охраны природы и воспитанию любви к природе.

В итоге Всероссийский экологический детский фестиваль «Экодетство» был занесен в Книгу рекордов России в категории «Мероприятие в рамках природоохранных социально-образовательных проектов с участием представителей наибольшего количества разных субъектов РФ».

ЧАСТУШКА ДО РЕКОРДА ДОВЕДЕТ

В декабре 2016 года кировские писатели братья-близнецы Дорофеевы заявили, что планируют подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы увековечить свою маму. 103-летняя Антонина Семеновна, несмотря на свой весьма преклонный возраст, активно занимается творчеством - пишет книгу частушек. Точнее она диктует эти частушки своим сыновьям, а те за ней записывают. Такой сборник был подарен врио губернатора Игорю Васильеву.

НЕПРЕРЫВНЫЙ МАССАЖ

В сентябре 2011 года кировчанин Николай Ефимов проел 4 дня непрерывного массажа. За 90 часов, без сна и перрыв на еду он сделал массаж для 90 человек.

Трансляцию массажа вели в интернете. Перед сеансом Николай полтора месяца усиленно тренировался.

За 90 часов 90 человек смогли получить массаж, фиксированной цены не было – платили и 5 тысяч, и 100 рублей. Как-то в 10 часов вечера один из посетитель в поддержку и вовсе начал играть на гармошке.

В итоге Международне Агентство Рекордов и Достижений (МАРИД), зафиксировало рекорд, но никаких призов или денежного вознаграждения массажист не получил, только признание.

Зато по итогам 90-часового сеанса массажа удалось собрать 21 тысячу рублей. Все эти средства Николай потратит на покупку канцтоваров в детские интернаты.