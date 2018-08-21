«Есенин русского хоккея»: как Чепецку удалось воспитать трех олимпийских чемпионов

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-21T15:19:36+03:00

21 августа 1968 года в Кирово-Чепецке появился первый искусственный каток, в честь этой даты «Комсомолка» решила вспомнить о том, как рождались легенды мирового хоккея.

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А ПОМНИШЬ, КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

История кирово-чепецкого хоккея началась задолго до появления искусственного льда в 1955 году. Местная команда называлась «Химик» и выступала на первенстве страны Советов в классе «Б». В 1964 году «Химик» переименовали в легендарную «Олимпию» и уже в сезоне 1966-1967 команда, став победителем своего дивизиона, перебралась в класс «А». В 2010 году из-за недостаточного финансирования клуб прекратил свое существование. Тогда же была создана молодежная «Олимпия», которая выступала в Молодежной хоккейной лиге, но также не смогла надолго удержаться, и в 2016 году прекратила свое существование по тем же финансовым причинам. Сейчас «Олимпия» - это детская и юношеская хоккейная школа.

Несмотря на то что лучшие годы чепецкого хоккея остались в далеком прошлом, имена хоккейных легенд, трех олимпийских чемпионов: Александра Мальцева (1972, 1976), Владимира Мышкина (1984), Андрея Трефилова (1992) - навсегда остались в спортивной истории страны.

В ВАЛЕНКАХ К ОЛИМПИЙСКИМ НАГРАДАМ

Знаменитый тренер Анатолий Тарасов называл чепецкого паренька Александра Мальцева не иначе как «Есенин русского хоккея». Меж тем дорога к спортивной славе была непростой. Александр Мальцев впервые встал на лед, когда ему было шесть лет. Правда, его первыми коньками стали валенки, на которые надевались полозья. Катком служил двор: мальчишки таскали воду в ведрах и заливали площадку. В таких условиях закалялся характер хоккеиста. Правда, в секцию его взяли не сразу: слишком мал ростом - но упорный парнишка не сдавался и попал в «Химик». В шестнадцать он ворвался в столичный клуб «Динамо», а в двадцать защищал честь страны на Олимпийских играх.

Анатолий Тарасов прозвал Александра Мальцева «Есенином русского хоккея» прозвали . Фото: wikipedia.org

В 1970 году Мальцев стал лучшим нападающим мира! Наград чепецкого хоккеиста не счесть: девятикратный чемпион мира, двухкратный олимпийский чемпион, трижды признавался лучшим форвардом на чемпионатах мира и Европы. 11 раз становился лучшим игроком сборной СССР. Примечательно, что в составе «Динамо» ни разу не был чемпионом страны. В 1984 году состоялся прощальный матч - сборная СССР одолела европейскую команду 7:3. Правда, в конце 1980 - начале 1990 гг. Мальцев вновь взялся за клюшку, но это было уже в Венгрии.

ВРАТАРЬ НОМЕР ДВА

Как признавался сам Владимир Мышкин, вратарем ему помог стать Александр Мальцев. Младший брат Владимира Сергей начинал вратарем и на одном из матчей, который судил уже опытный Мальцев. Сергей пропустил шайбу, старший не выдержал и попросил брата освободить ворота, так вратарем стал Владимир.

Вратарем Мышкину помог стать его брат. Фото: mhkolimpia.ru

Вскоре способного мальчишку приметили и позвали играть за саратовские «Крылья», затем он перешел «Кристалл», а с 1980 по 1991 играл за московское «Динамо». Если посмотреть статистику, то Мышкин провел 481 матч за сборную СССР, пять раз становился чемпионом мира, шесть раз - чемпионом Европы, стал обладателем Кубка Канады. Тем не менее, звезда Владимира Мышкина проявилась не так ярко - в те же времена вратарем «номер один» был Владислав Третьяк. Однако Мышкин не стал уходить в тень и доказал всему миру, что способен на многое, и его многочисленные титулы и регалии лишь подтверждают его талант.

ЗВЕЗДА НХЛ

«Замыкающим» в тройке олимпийских чемпионов стал Андрей Трефилов. Его Олимпиада пришлась на непростой, 1992 год, когда страны-то толком не было: недавно развалился

Советский Союз, а новая Россия еще не успела «встать на ноги». Однако тогда у хоккеистов, воспитанных на примерах великих спортсменов, не было другого выхода, кроме как побеждать.

Андрей Трефилов. Фото: sportslive.ru

Детство будущего чемпиона не было безоблачным: отец пил, а мать трудилась учителем начальных классов в школе. Спасением для мальчишки стала книга Владислава Третьяка «Когда льду жарко» - следуя советам, он осваивал вратарское дело и буквально заболел хоккеем. Вскоре Трефилов стал одним из лучших игроков «Олимпии». Затем попал в московское «Динамо». В составе этой команды он был чемпионом страны, Европы, а в 1992 завоевал «золото» на Олимпиаде. Потом Андрей стал выступать в Национальной хоккейной лиге, свою карьеру завершил в «Чикаго Вулвз».