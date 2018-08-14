Тарифы ЖКХ на Вятке выросли больше, чем в других регионах, и это не предел

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-14T14:53:41+03:00

В августе кировчане получили «платежки» с новыми цифрами, но уже зимой они вновь могут повыситься. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Общественной палате региона обсудили, почему платежи за «коммуналку» постоянно растут, как их сдержать и когда ждать следующего скачка цен

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«Без журналистов» - такая установка была у комиссии Центра общественного контроля в сфере ЖКХ региональной Общественной палаты. А все потому, что тема - рост платы за ЖКХ - наболевшая. Как пояснил председатель заседания Евгений Сметанин, общественники еще сами не до конца определились, какие предложения и пути решения могут быть ими предложены в той ситуации, которая на сегодняшний день сложилась в регионе с коммунальными тарифами. Вроде бы предельный рост тарифа - всего 5,5%. А по факту рост идет в разы. «Комсомолка» разбиралась в хитрой математике роста тарифов в регионе вместе с общественниками, которые в итоге решили обсуждать больную тему открыто.

ЛИМИТ В 5,5%, А ПОДНЯЛИ НА 7,39%

Если коротко, ситуация такая: с 1 июля с. г. тариф на коммунальные услуги вырос во всех регионах страны. Правительством РФ максимальный рост для Кировской области был обозначен в 5,5%. Именно эту цифру называли для СМИ. Но еще 2,5% регион мог добавить в качестве максимального отклонения от лимита. Об этом рассказал руководитель Региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов на пресс-конференции в правительстве региона, которую организовали, чтобы объяснить, почему кировчане получили «платежки» с ТАКИМИ цифрами.

Таким образом, рост коммунальных тарифов для Кировской области был разрешен на 8%, но не выше этого уровня. По этому показателю Вятка оказалась в числе лидеров в стране.

В итоге губернатор подписал постановление, по которому с 1 июля во всех районах рост коммунальных тарифов составил 4%. Для Кирова же установили предел роста тарифов в 7,39%.

Каждый год перед установлением лимитов Кировская область готовит для правительства страны предложение по цифрам будущего повышения и обоснование. И именно регион попросил такое повышение, объяснив это необходимостью поддержать ресурсоснабжающие организации, которым необходимо вкладываться в ремонт изношенных сетей.

Но члены Общественной палаты в ходе заседания озвучили еще одну возможную причину.

Общественники решили вернуться к обсуждению темы в сентябре.Фото: Виктория ЛЕБЕДЕВА

- Власти Кирова готовятся к концессии (договор, по которому городские сети отдадут в аренду и частник должен будет за свой счет их ремонтировать, а затраты покрывать собираемым с населения тарифом. - Ред.), - поделился своим мнением общественник Виталий Брамм. - Так как по концессии цена на тепло может вырасти очень сильно, возможно, вводя сейчас максимальный тариф, власти пытаются сгладить будущее повышение. Но пока выходит, что высокий тариф уже есть, а договора концессии все еще нет, потому что городские власти не могут согласовать с КТК некоторые условия договора.

МИЛЛИАРД НА КОМПЕНСАЦИЮ

- Каждый из нас чувствует, что за последние 10 лет тарифы выросли в 2-2,5 раза, - высказал свое мнение председатель заседания Евгений Сметанин. - Если в 2007 году одна гигакалория тепла стоила 708 рублей, а в 2018 году - 1840 рублей. Это и есть тариф на тепло. Примерно в такой же прогрессии выросли тарифы на электричество. Более стабильна сфера водоснабжения и водоотведения. Скоро нас ждет рост тарифа на коммунальные отходы. Сейчас серьезно поднялся уровень муниципального тарифа по обслуживанию домов. Так что вывод такой: со стороны ресурсоснабжающих компаний присутствует массовая потребность в увеличении тарифов. Но эта потребность должна как-то коррелироваться с возможностью населения платить за эти ресурсы. И с реальными возможностями бюджета Кировской области, который вынужден брать на себя определенную часть тарифной нагрузки за счет того, что он выплачивает субсидии малообеспеченным семьям, которые неспособны в полном объеме платить по коммунальным платежам. Также у нас большая армия льготников, их костяк составляют ветераны труда, которым также платится денежная компенсация на ЖКХ. Эти общие суммы для бюджета области сейчас приближаются к миллиарду рублей. Для бюджета Кировской области это очень значительные суммы.

ПОМОЖЕТ ГАЗ

Чтобы выработать свои предложения, члены рабочей группы общественного контроля за тарифами на ЖКХ Общественной палаты региона серьезно погрузились в вопрос формирования тарифа, а именно попытались выяснить, какие конкретно затраты несут ресурсоснабжающие компании и почему тарифы растут из года в год, ведь в существующем тарифе уже учтены все текущие затраты?

Так, в основу любого тарифа ложатся затраты на источник ресурса: чтобы выработать электроэнергию, нужно закупить топливо. А также условно-постоянные затраты - поддержание тепловых сетей, теплопотребляющих установок, расходы на технологические нужды, оплата труда сотрудников, амортизация, ремонт, налоги.

- Мы проанализировали, какой объем каждый вид затрат занимает в структуре тарифа, - рассказал член Общественной палаты Александр Шишанов. - В Кирове основной источник теплоснабжения - ПАО «Т Плюс» - они производят тепло. А КТК, у которых сети в аренде, поставляют тепло в дома кировчан. Так вот в тарифе системы «Т Плюс» условно-постоянные расходы составляют 17%. А вот стоимость топлива у них составляет 83% в структуре тарифа. У КТК, которые занимаются транспортировкой ресурса (а значит, у них нет затрат на его производство и все эти затраты), это как раз операционные расходы - в структуре тарифа это 49%. Это два крупных ресурсоснабжающих звена. Именно стоимость тепла и горячей воды составляют основную часть коммунального платежа. И поэтому изменение тарифов для этих структур больше всего ощущают кировчане.

Общественники пришли к выводу, что серьезно повлиять на стабилизацию цен на «коммуналку» можно лишь занимаясь газификацией области. Но это уже задача властей.

- Мы все знаем, что наши котельные используют разное топливо, самое дорогое - это, конечно, мазут, цена на который сильно зависит от сезонного спроса. Так, летом тонна мазута стоит 5 000 рублей, а зимой - уже 12 000. В тарифе учтена средняя цена. Самое дешевое топливо - газ. Это единственный источник тепла, который позволит если и не снизить тарифы, то хотя бы зафиксировать их на одном уровне, без ежегодного повышения. Но газификация Кировской области на низком уровне - для нас это больная тема. Правительству региона необходимо заниматься газификацией региона, - сказал Александр Шишанов.

Еще один член Общественной палаты Константин Ситчихин предложил подготовить официальное письмо на имя председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. И просить его способствовать газификации региона. Его визит в Киров ожидается в сентябре.

РОСТ НАЛОГА - РОСТ ТАРИФА

Еще одна статья, которая косвенно, но все же влияет на структуру тарифа, - это налоги. А 4 августа президент подписал закон, повышающий ставку НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%. Закон был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Помимо повышения НДС, закон устанавливает тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% и предусматривает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 34% до 30%.

К тому же с начала года для работников жилищно-коммунальной сферы уровень зарплат должен повыситься в среднем на 9%.

- Обе эти позиции - налоги и зарплаты - надо теперь как-то втаскивать в тариф и как-то их учитывать, - сказал Александр Шишанов. - Будем ждать решений федерального правительства.

Решений пока нет, но на днях Минэкономики предложило повысить тарифы на коммунальные услуги из-за роста НДС, ссылаясь на то, что с подобной просьбой в министерство обратились сами коммунальщики. Возможно, тариф будет повышен уже с 1 января.

КАК НАРОД ТЯНЕТ КОММУНАЛКУ

Общественники согласились, что очередное повышение тарифов на ЖКУ практически неизбежно. И произойдет оно не как обычно, с 1 июля, а раньше. Но для многих кировчан такие изменения могут быть непосильными.

- Я изучил статистику расходов населения Кировской области за 2016 и 2017 годы, - сказал Виталий Викторович. - Потребительские расходы населения повысились в 2017 году по сравнению с аналогичным периодом 2016 года почти на 6%, из них расходы на оплату услуг - также примерно на 6%, как и обязательные платежи и взносы. В то же время средний доход упал почти на 2%. Мы понимаем, что есть группы населения, на которых даже маленькая цифра значима. А очередное повышение тарифов принесет колоссальный негативный эффект.

В итоге общественники решили в сентябре, когда большинство служащих уже вернется из отпусков, запросить подробную и развернутую статистику расходов кировчан на «коммуналку». Чтобы составить четкую картину того, как кировчане тянут эти расходы. К этому же времени они решили сформулировать четкие предложения для правительства региона по удержанию коммунальных тарифов в регионе.

ВАЖНО!

Куда жаловаться, если неверно начислили квартплату?

1. В свою управляющую компанию (все контакты есть в платежной квитанции).

2. В Государственную жилищную инспекцию Кировской области: Киров, ул. Дерендяева, 23, тел.: (8332) 32-05-88.

3. В прокуратуру вашего района.