Итоги проверки: Лузский район неэффективно потратил 141 миллион

СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-13T16:15:09+03:00

На очистные потратили 115 миллионов и уже 1,5 года не могут начать их использовать. Фото: ksp43.ru

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Проверку проводила Контрольно-счетная палата (КСП). Куда тратились в 2016-2018 годах средства областного и федерального бюджетов, проверяли сразу в трех районах: Белохолуницком, Лузском и Немском. Лидером по нарушениям оказалась Луза. Бюджет района очень зависим от бюджета области и федеральных денег. На 73-79% он состоит из дотаций и межбюджетных трансфертов. Так, годовой доход бюджета района составляет 367-470 млн рублей в год, из которых собственные доходы - всего 80-86 млн. Но хуже всего с финансами дела обстоят дела в моногороде Луза. Доходы района с 2013 года сократились с 43% до 11%, что привело к просрочкам платежей по бюджетным кредитам.

В целом за 2016-2017 годы Лузскому району из областного бюджета перечислили 533 млн рублей. Контроллеры КСП обнаружили, что огромная часть этих денег - 141 млн - были потрачены неэффективно.

ОЧИСТНЫЕ НЕ МОГУТ ЗАПУСТИТЬ 1,5 ГОДА

Так, большая часть суммы, полученной районом, была направлена в виде субсидии в рамках приоритетной программы развития моногородов с привлечением средств Фонда развития моногородов. Эти деньги должны были потратить для развития инфраструктуры, чтобы бизнесмены могли развивать здесь свои производства.

Этих инфраструктурных проектов было несколько. Одно из них - создание объектов водоснабжения и водоотведения. В итоге на реконструкцию очистных сооружений Лузы потратили 115,2 млн рублей. Построить построили, а запустить не могут уже 1,5 года.

- В заявке Лузского городского поселения на получение средств Фонда была завышена потребность предприятий-инвесторов в объектах водоснабжения и водоотведения. В результате оказалось невозможным обеспечить загрузку реконструированных канализационно-очистных сооружений Лузы, - поясняют в КСП.

Сейчас нашли выход из ситуации: к отремонтированным очистным сетям решено подключить и инвесторов, готовых развернуть производство в Лузе, и население. Но в этом случае бюджет области должен вернуть в Фонд развития моногородов 88,5 млн руб.

Но и это еще не все. Если бы власти Лузского района сумели реализовать проект по реконструкции очистных сооружений города без нареканий, то город получил бы еще 72 млн рублей из Фонда развития моногородов на строительство нового водозабора. Теперь же эти деньги в район не придут и городу придется пользоваться старым, износившимся водозабором.

НЕ ДОДЕЛАЛИ, НО ОПЛАТИЛИ

Получил Лузский район деньги и по федеральной программе «Формирование современной городской среды». На эти средства в Лузе должны были появиться спортивная площадка с современным покрытием, скамейки, урны. Деньги на все это в район пришли. Вот только организовать работу по строительству площадки так и не смогли. В итоге деньги потрачены, а нормального благоустройства нет: скамейки, урны, спортивное оборудование не установлено, покрытие из резиновой крошки на спортивной площадке не уложено. При этом все работы оплачены.

- По различным объектам строительства, благоустройства и ремонта выявлена приемка и оплата невыполненных работ на общую сумму более 1,7 млн рублей, - рассказывают в КСП.

На спортплощадку на улице Гоголя был выделен миллион. Фото: ksp43.ru

ГАРАНТИЯ? - НЕ СЛЫШАЛИ

Возмутило контролеров и то, что даже выявленные некачественные работы никто не собирается исправлять по гарантии, а власти района не торопятся предъявлять гарантийные претензии подрядчикам.

- Наши специалисты выявили многочисленные недостатки в ремонте дороги, проведенном в 2016 году от остановки «Проходная ЛПК» до деревни Ивашево (3 км). На этот участок потратили 17,3 млн рублей. Но прошло всего два года, асфальтовое покрытие покрылось многочисленными трещинами длиной до 30 м, глубиной до 10 см, на всю ширину дороги, - говорят в КСП.

В такое же состояние пришла дорога от остановки «Проходная ЛПК» до ул. Красной и по территории бывшего ОАО «Лузский ЛПК».

К тому же администрация района допустила множество нарушений закона о закупках. Так, в результате некачественного проектирования и контроля за ходом работ были заменены объемы и виды работ, материалы при реконструкции канализационно-очистных сооружений Лузы, что привело к неэффективным тратам 10 млн рублей.

БУДУТ НАРУШАТЬ И ДАЛЬШЕ?

В этом году Лузский район должен получить 98 млн рублей федеральных денег в рамках программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Лузе и Лальске. Расселить нужно аварийный жилфонд общей площадью более 3 тыс. кв. м.

- В районе решено расселять, участвуя в долевом строительстве многоквартирных домов и таким образом приобретая для них новые квартиры, - поясняют в КСП. - В этом году власти района планируют построить четыре многоквартирных дома. Причем силами всего одного застройщика. На 4 июня, строительство ни одного из домов не было начато. Так что существует риск, что мероприятия по переселению не будут завершены в срок.

После проверки специалисты КСП пришли к выводу, что в Лузском районе Кировской области на сегодняшний момент контроль за использованием бюджетных денег практически никто не вел, а до 2018 года отсутствовал и внутренний финансовый контроль в поселениях.

Сейчас КСП готовит представления с требованиями от руководства Лузского района устранить выявленные нарушения.