Как выбрать вкусные и зрелые арбузы и дыни в Кирове

12 Авг. 20:17 2018-08-12T23:57:32+03:00

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У кировчан есть, как минимум, одна причина любить последний месяц лета - это сочные и сладкие арбузы и дыни. В августе даже есть праздник, посвященный созреванию дыни. На этот раз он выпал на 12 августа. К вкусному празднику «Комсомолка» подготовила советы о том, как и где стоит покупать гигантские ягоды.

КАК ВЫБРАТЬ САМУЮ СПЕЛУЮ ЯГОДУ

Началась та самая пора, когда почти на каждом углу кировчанам предлагают купить «самый вкусный» арбуз или дыню. Но это время можно не только полакомиться ягодами, но и даже отравиться. Чтобы этого не случилось, Роспотребнадзор советует кировчан придерживаться нескольких простых советов по выбору бахчевых культур.

1. Хороший зрелый арбуз должен быть без трещин и вмятин.

2. Арбузная корка должна быть яркой, блестящей и твердой. Если вы можете проткнуть корку ногтем - значит, арбуз не спелый.

3. Желтое пятно на боку у арбуза - не дефект и признак его незрелости. Это место, на котором ягода лежала, пока зрела, поэтому оно должно быть ярко желтым, а лучше оранжевым.

4. У зрелого арбуза должны быть сухие «усик» и плодоножка.

5. Если зрелый арбуз ударить ладонью, он должен вибрировать, а если согнутым пальцем - арбуз издаст звонкий звук.

У разрезанного арбуза должен быть приятный, сладковатый запахФото: Михаил ФРОЛОВ

6. Проверить зрелость арбуза можно и, сжимая его вдоль продольной оси. Ягода должна слабо хрустеть.

7. Мякоть арбуза или дыни не должна быть покрыта слизостью.

8. Ягоду следует выбирать средних размеров, так как большие или маленькие арбузы отличаются степенью зрелости.

9. Перед нарезкой арбуза, дыни необходимо тщательно вымыть плод теплой водой с мылом. Игнорирование этой меры безопасности может привести к развитию кишечных инфекций.

10. Разрезанный арбуз должен иметь приятный сладковатый запах. Если от арбуза или дыни исходит кисловатый аромат, то его необходимо выбросить, иначе вы рискуете отравиться.

КАК ВЫБРАТЬ ЯГОДУ БЕЗ НИТРАТОВ И КОНСЕРВАТОВ

В конце лета продавцы могут заработать на арбузах целое состояние. Некоторые из них ради хорошего заработка не боятся продавать продукцию, напичканную нитратами. Для того чтобы приобрести для себя и своих близких натуральные ягоды, нужно обратить внимание на несколько признаков «химикосодержащего» арбуза.

1. Мякоть «плохого» арбуза интенсивно ярко-красного цвета, зачастую имеет фиолетовый оттенок.

2. Волокна, прожилки, тянущиеся от сердцевины к корочке не белого цвета, а желтого.

3. Разрез арбуза с химикатами гладкий, глянцевый, в отличие от естественно искрящейся крупинками натуральной ягоды.

ВЫБОР ДЫНИ

Основные советы по выбору дыни схожи с советами для арбуза. Но все же у этой ягоды есть и свои особенности.

1. Противоположный хвостику конец у дыни должен быть мягким. Твердость - это признак неспелости.

2. Щелкнув по дыне, вы должны услышать глухой звук.

3. От большинства сортов дыни должен исходить приятный аромат. Если его нет, то покупать такой плод не стоит.

Роспотребнадзор рекомендует покупать арбузы и дыни в стационарных торговых точек или рынкахФото: Роман ИГНАТЬЕВ

ГДЕ КУПИТЬ?

Роспотребнадзор советует даже при большой привлекательности ягод, которые продаются на трассах, объезжать их стороной. Такие арбузы и дыни могли не пройти подтверждение качества и безопасности пищевых продуктов.

Так, на днях сотрудники администрации города и россельхознадзора отправились в рейд от улицы Ульяновской до городской стеллы «Киров» для того, чтобы выявить незаконные точки продажи бахчевых культур. На Победиловском тракте правоохранительные органы обнаружили стихийную торговлю арбузами и дынями. Причем, продавец признался, что он уже общался с надзорными органами раньше. Однако это его не остановило, и он продолжил продавать ягоды, не оформив необходимые документы.

Качественные плоды можно покупать только в стационарных торговых точках и рынках. Но даже на продовольственном базаре стоит быть осторожнее. Если продукт не вызывает доверия, вы можете попросить предъявить вам разрешение на его продажу.

КСТАТИ

Арбуз - не просто плод, который на удивление многих и не фрукт, и не овощ, а ягода. Так же он еще и является исключением из правил: он и вкусный и полезный одновременно! К веществам, которыми полон арбуз, можно причислить легкоусвояемые сахара, фолиевую кислоту, магний, калий и многое другое. Арбуз также считают натуральным мочегонным средством, которое полезно при болезни почек, печени, сердца, сосудов и цистите.