ТОП-5 советов «Как помочь бездомной кошке?»

СЕГОДНЯ 18:19 2018-08-08T18:22:52+03:00

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Во всем мире 8 августа отмечается День кошек. Этот праздник появился в нашей жизни не так давно, и главной его целью стало не торжественное чествование усатных-полосатых, а привлечение общественности к проблеме бездомных кошек.

Елена Волкомурова давний волонтер движения «Дари Добро», которая всегда готова прийти на помощь четвероногому другу. Фото: предоставлено героем публикации

В честь праздника «Комсомолка» пообщалась с волонтером добровольческой организации «Дари добро» Еленой Волкомуровой, которая рассказала о пяти самых важных правилах оказания помощи бездомным кошкам.

СОВЕТ № 1. НАШЕЛ КОШКУ БЕЗ ПРИСМОТРА - УЗНАЙ ЕСТЬ ЛИ У НЕЕ ХОЗЯИН!

По словам волонтеров, многих кошек хозяева отправляют на, так называемый, самовыгул. Поэтому сразу же хватать и пристраивать «беспризорное» животное не стоит, конечно, если ему не требуется срочная помощь ветеринаров.

- Для начала понаблюдайте за животным, - советует Елена. - Сфотографируйте его и посмотрите в интернете на сайтах, в группах «потеряшек» не ищет ли кто-нибудь найденную вами кошку. Если хозяин так и не нашелся, то вы сами можете выложить фотографию и информацию о животном в интернет. Например, в группы «Потеряшки Киров» или «Дари добро».

Волонтерское движение «Дари добро» - самая крупная добровольческая организация в Кирове. Она занимается спасением животных, которые попали в трудную ситуацию: остались без хозяев, крова, еды и даже собственного здоровья.

СОВЕТ № 2. В ХОЛОДА ЛУЧШАЯ ПОМОЩЬ - ТЕПЛЫЙ ПРИЮТ

В теплое время года, весной или летом, животные могут сами за себя постоять. К примеру, забраться в подвал и охотиться на мышей. Зимой даже в найденном жилище их будет атаковать холод и голод. В эти суровые месяцы (а в Кировской области их как минимум девять) брошенным кошкам наиболее важна помощь человека.

- В моем представлении в сырость и мороз кошку однозначно надо забирать с улицы, - рассказывает Елена. - А мы, волонтеры, как правило сталкиваемся с проблемой, что никто не может этого сделать. Для меня это странно! Люди просто заменяют слова «не хочу» на «не могу». Ну что посоветовать в таком случае? Занесите в подъезд кошку, обустройте место, поставьте лоток и договоритесь с соседями, чтобы не выгоняли. Кормить лучше чем-то теплым и жидким. И срочно фото в интернет - искать передержку! Долго в таких условиях кошка может не протянуть.

СОВЕТ № 3. КОШКА НЕ ИДЕТ НА КОНТАКТ? НЕ ЛЕЗЬ НА РОЖОН

- Кошка, пусть и стала уже давно домашним питомцем, животное все-таки хищное и опасное. Если она не идет на контакт, трогать ее не надо! По словам волонтером, она обязательно пустит в ход когти и зубы, если вы схватите кошку без ее согласия. Если ни лаской, ни едой животное приманить не удается, то надо использовать специальную кошколовку или хотя бы пластиковую переноску. И вы в безопасности, и для кошки меньший стресс. Ведь, если она боится людей, значит, они ее обижали.

СОВЕТ № 4. НАШЕЛ БЕСПРИЗОРНИЦУ - ОТВЕЗИ В ВЕТКЛИНИКУ

По некоторым внешним признакам даже самый неопытный волонтер и кошколюбец может определить болеет животное или нет. Например, выделения из глаз и носа, дефекты кожного и шерстного покрова говорят о том, что животное стоит подлечить. Также питомец должен быть активным и у него должен быть хороший аппетит.

- Проверить здоровье найденного кота можно в любой клинике, ближайшей к вашему дому - поясняет Елена Волкомурова. Обычно клиники всегда делают скидку для подобранных с улицы животных. Из всех болезней, которые может переность кошка для человека опасен только лишай. Он передается при обычном контакте. Поэтому попросите проверить кота под специальной лампой. Если лампа не показывает споры, но у врачей все же есть подозрение на лишай, тогда надо сдавать пробу в лабораторию и ждать результата 10 дней.

Во время спасения кошек, да и любых других бездомных животных, не стоит забывать и о своей безопасности. При «работе» с бездомными животными не стоит забывать и о правилах личной гигиены и мыть руки мылом или обработать дезинфицирующим средством после контакта с котом.

СОВЕТ № 5. НОВЫЙ ХОЗЯИН ДЛЯ КОШКИ - НЕ ВСЕГДА БЕЗОПАСНОЕ РЕШЕНИЕ

Зачастую, после того, как бездомному коту нашли нового хозяина, он может снова оказаться на улице. Поэтому за судьбой «потеряшек» надо следить!

- Чтобы максимально быть уверенным в благополучном пристройстве подопечного, необходимо обсудить с потенциальными хозяевами условия содержания, кормления, лечения, - поясняет Елена Волкомурова. - Я предлагаю заполнить анкету. Если у вас не появилось негатива к человеку и вы решили отдать, обязательно заключите договор передачи животного, попросите несколько номеров телефона. Самое главное правило - не отдавать питомца детям. Попросите у потенциальных хозяев паспорт посмотреть, так же под запретом - пьющие люди.

Четырехмесячная Матильда ищет новый дом и новых любящих хозяев, которые не выкинут ее снова на улицу. Фото: vk.com/kirovhelp.dogcat

ДЛЯ СПРАВКИ

Среди двухсот активистов и волонтеров движения «Дари Добро» есть и те, которые не просто живут - дышат этим делом. Одна из таких активисток - Елена Волокомурова. На курации у нее сотни животных. У себя дома она устроила большую передержку.