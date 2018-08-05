«Нужно просто брать и делать»: В Вятских Полянах изготовили 4-метровую шляпу из войлока

5 Авг. 11:24 2018-08-05T11:50:59+03:00

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В Вятских Полянах во время Международного фестиваля шляп соорудили огромный головной убор из войлока. Его ширина составила 5 метров, а высота - 4 метра. На огромную шляпу ушло сразу 40 метров войлока. Над созданием необычного головного убора работали 30 мастеров. Среди них жители Вятских Полян, Кирова, Ижевска, Кукмора и другие. Также присоединиться к мастерам и вооружиться ниткой с иголкой могли все желающие. Они подписывали своими именами декоративные элементы в виде звездочек и кружочков и собственноручно пришивали их к головному убору. Всего на создание шляпы ушло более двух часов.

На шляпе разместили нашивки с именами мастеров, которые работали над шляпойФото: Елизавета Захарова

Такой необычный флешмоб прошел в Вятских Полянах в первый день Международного фестиваля шляп. Праздник стал уже традицией для местных жителей и проходит в городе в третий раз. Однако «шляпный флэшмоб» устроили на фестивале впервые. По словам организаторов праздника Олега Уварова и Валерия Смолюка, они работали над этой идеей долгое время.

- Решение это взвешенное, мы готовились к нему целый год, - рассказали «безумные шляпники». - Занимались разработкой, дизайном головного убора, нашли исполнителей. Это очень кропотливая работа, но нужно просто брать и делать. Такие амбициозные проекты всегда делают обычные люди.

В воскресенье, 5 августа, огромная шляпа станет участником карнавального шествия на празднике. Участники и гости фестиваля выйдут на улицы Вятских Полянах в необычных нарядах и уголовных уборах и пройдутся по городу. Впереди них на специальном прицепе будет ехать гигантская шляпа из войлока.

После того как праздник закончится, 4-метровый головной убор попробует побороться за место в книге рекордов России. Для этого шляпу сфотографируют и взвесят. Затем собранную доказательную базу отправят главным экспертам книги. Уже через неделю «безумным шляпникам» сообщат, попадет ли их головной убор на страницы заветной книги.

Теперь с головным убором могут сфотографироваться все желающиеФото: Анна КРЮКОВА

Пока судьба войлочной шляпы будет решаться, ее установят у музея головных уборов в Полянах. Там все желающие смогут сфотографироваться с изделием. Для того чтобы войлок не испортился от дождей, шляпа будет закрыта пленкой. Куда дальше отправится головной убор, пока неизвестно.

СПРАВКА «КП»

Международный фестиваль шляп в Вятских Полянах организовали предприниматели Олег Уваров и Валерий Смолюк. Они же открыли в этом городе единственный в России музей головных уборов «Дом шляп». «Шляпный праздник» в 2018 году проходит с 3 по 5 августа. В первые дни фестиваля в Вятских Полянах прошел флэшмоб по созданию гигантской шляпы и показ коллекций национальных образов. Впереди у участников праздника шествие в карнавальных костюмах, концерт «Бурановских бабушек», многочисленные мастер-классы и фейерверк.