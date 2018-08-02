Илья Шульгин: «Мы должны показать кировчанам динамику развития нашего города, потому что они уже устали от пустых обещаний»

2 Авг. 11:10 2018-08-02T16:57:04+03:00

Сити-менеджер города Кирова в студии радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как администрация города борется с прорехами в благоустройстве города и что ждет кировчан в недалеком будущем

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НОВЫЕ АВТОБУСЫ

В нашем городе, несмотря на активные работы по его благоустройству и улучшению, все еще есть явные недочеты, которые раздражают как и самих кировчан, так и чиновников. Уже не первый год в Кирове существует проблема устаревшего автобусного парка.

Всему городу уже надоели кряхтящие пазики, которые оставляют после себя черное облако выхлопного газа и шлейф невыносимого запаха. Но глава администрации города обнадежил: с осени кировчане смогут любоваться новыми автобусами, курсирующими по улицам города.

С начала осени по Кирову, возможно, будут курсировать новые белорусские автобусы. Фото: maz.by

- Положение АТП не секрет, что плачевное, и сейчас мы ведем работы по его «оздоровлению», а поскольку лишних денег нет, то сейчас перед нами стоит задача по привлечению в город средств, - пояснил сити-менеджер. - Уже давно мы ведем переговоры, причем и с КамАЗом, и с подмосковным Ликинским заводом, и с белорусским МАЗом. Могу сказать, что самые серьезные предложения по соотношению цена-качество поступили как раз от последнего поставщика. Но из-за нехватки бюджетных средств мы рассматриваем все предложения. Мы рассчитываем, что кировчане уже этой осенью увидят новые, комфортабельные автобусы на улицах города. Необходимо «очищать» город и от грязного воздуха и пыли. Поэтому уже сейчас мы начинаем системно выдавливать из города всем надоевшие ПАЗики.

«БЕЗБАРЬЕРНЫЙ КИРОВ»

Чтобы сделать городскую среду безбарьерной и максимально комфортной абсолютно для всех групп граждан Кирова, существует пятилетний проект, который реализуется уже два года. Но наш город все еще не такой доступный и комфортный, как хотелось бы. Главная проблема: дороги и тротуары.

- Если говорить о безбарьерной городской среде, то программа по ее формированию должна реализовываться как можно быстрее, - заявил Илья Шульгин. - Пять лет - долгий путь. Надо уже сегодня смотреть, что можно делать. Два года в городе работает программа «Безопасные и качественные дороги», надеюсь, горожане уже заметили изменения качества дорожных полотен. В 2016 году всего 12% дорог соответствовали нормативным показателям - это была огромная проблема и даже пытка для нашего города. А за эти два года мы сократили недочеты, и теперь большая часть дорог соответствует нормам. Сейчас же у нас в приоритете благоустройства тротуаров: это та часть городской среды, которая обращает на себя большее внимание. Зачастую тротуары не просто разбиты, они отсутствуют! И по этим непонятным пешеходным зонам должны передвигаться маломобильные группы граждан: инвалиды, многодетные семьи, мамы с колясками, пожилые люди и даже кировчане, которые идут с огромными пакетами-покупками - они все находятся в том городе, который к ним сейчас настроен крайне недружелюбно. И все это необходимо исправлять в кратчайшие сроки.

ЧИСТ ПО-НОВОМУ

Помимо разъезжающих по городу и загрязняющих воздух пазиков, Кирову необходимо избавиться и от песко-соляной смеси, которая оседает толстым слоем на дорогах и тротуарах. И если после влажной чистки проезжей части этот слой убирается, то с тротуарами все гораздо сложнее: из-за этой гремучей смеси зачастую в городе нечем дышать - кругом клубится пыль.

- Перед администрацией города поставлена задача уйти от песко-соляной смеси к осенне-зимнему периоду хотя бы в центральной части города, - рассказывает Илья Вячеславович. - Песко-соляная смесь не так дешево стоит, как можно предположить: одно дело - ее закупить и выбросить на улицы города, а другое дело - собрать ее и утилизировать. Необходимо пользоваться лучшими средствами, которые используются уже давно, поэтому сейчас мы рассматриваем и анализируем оптимальные составы, которые применяются в других городах. Нам необходимо переходить на такие форматы! И это вполне реально. Уже этой зимой на центральных улицах города песко-соляную смесь использовать не будут.