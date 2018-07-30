Благотворительный фонд «Город спорта»: «Спорт и развлечения должны быть доступны каждому!»

30 Июль 19:47 2018-07-31T18:01:18+03:00

Сотрудники благотворительного фонда «Город спорта» в студии радио «КП» в Кирове» рассказали о проектах, которые реализуются в Кирове

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90% сирот, покинувших стены детского дома, не адаптируются к взрослой жизни. 40% из них связывают жизнь с алкоголем и наркотиками, 40% попадают в тюрьму, 10% заканчивают жизнь самоубийством.

Благотворительный фонд «Город спорта» меняет эту статистику. Спорт закаляет характер, помогает справиться с трудностями взрослой жизни. Дети, оставшиеся без попечения родителей, становятся полноценными членами общества.

В студии радио «Комсомольская правда» в Кирове» побывали учредитель фонда Андрей Варфоломеев и директор фонда Елена Семенова.

НЕ ХВАТАЛО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Благотворительному фонду «Город спорта» 8 лет. За это время практически 30 тысяч детей-сирот получили возможность заниматься спортом.

- Я родом из Кирова, - отметила Елена Семенова. - Стараюсь не забывать свою малую родину, часто бываю здесь и делаю все, чтобы в Кирове реализовывались интересные проекты.

Фото предоставлено героями

Директор и учитель физкультуры школы-интерната № 1 в Нововятске давно мечтали создать футбольное поле: детям практически негде заниматься спортом. Они создали проект новой футбольной площадки, однако финансирования не хватало - за эти 10 лет поле полностью заросло травой.

- Мы уже сотрудничали с этой школой-интернатом, привозили им коньки и лыжи, - поделился Андрей Варфоломеев. - А в 2012 году директор учреждения попросила нас помочь в создании футбольного поля. Нам показали площадку, и мы поняли, что проект может получиться очень интересным.

Благотворительный фонд «Город спорта» развивался, у него появлялись все новые и новые спонсоры. Один из них предложил построить в Москве футбольную площадку и приурочить ее открытие к Чемпионату мира по футболу в России.

- Мы предложили вместо Москвы, где трудно реализовать такой проект, готовую площадку в Нововятске, - отметил Андрей Варфоломеев. - По московским меркам денег на этот проект нужно не так уж и много, а площадка школе-интернату действительно нужна. Спонсоры съездили в Нововятск, увидели площадку, уточнили информацию и дали добро.

Футбольное поле в школе-интернате № 1 в Нововятске должны открыть к началу осени. Площадка будет полностью оборудована всем необходимым. Газон на футбольном поле создадут из современных материалов (из них же делалась искусственная трава на стадионах Чемпионата мира по футболу). Также на площадке будут установлены освещение, ворота, ограждения, трибуны и скамейки для игроков. Воспитанникам интерната подарят футбольную форму.

- Мы сделаем все, чтобы обеспечить ребят всем необходимым и «закрыть» эту проблему, - подчеркнул Андрей Варфоломеев. - Это первое масштабное строительство для нашего фонда. Главное - не купить детям что-то, а чтобы они от подарка получили яркие эмоции. Эмоции, которые запомнятся на всю жизнь.

НИКИТА МИХАЛКОВ - ДРУГ ФОНДА

У благотворительного фонда «Город спорта», как и у любой подобной организации, множество спонсоров и партнеров, которые помогают в реализации самых разных проектов.

- В 2012 году у нашего фонда появился большой друг, известный режиссер и общественный деятель Никита Михалков, - поделилась Елена Семенова. - Никита Сергеевич решил помогать спортсменам, как юным, так и взрослым, которые не имеют финансовой возможности ездить на соревнования в другие страны.

Теперь эти спортсмены участвуют в международных турнирах и побеждают в них. Например, привозят медали с соревнований по армрестлингу.

- Никита Сергеевич поддерживает нас, поэтому у нас появилась возможность помочь всем этим людям, - отметила Елена Семенова. - Поверьте, очень многие хотят заниматься спортом, даже если у них ограничены возможности здоровья!

ОСОБЕННЫЕ АТТРАКЦИОНЫ

Благотворительный фонд «Город спорта» не только помогает спортсменам в разных регионах. По специальному заказу инженеры разработали практически уникальные качели и карусели для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото предоставлено героями

- Специальный проект выполняет одна из кировских компаний, - отметила Елена Семенова. - Это особенные карусели и качели, наш проект в своем роде уникален. На таких каруселях могут одновременно развлекаться трое детей на инвалидных колясках. Карусель оборудована пандусами и всеми необходимыми средствами безопасности.

В рамках проекта будут созданы и качели, на которых одновременно могут находиться двое детей, один из них - с ограниченными возможностями здоровья. Площадка качелей также будет оборудована специальным подъемным механизмом.

Фото предоставлено героями

- К несчастью, в целом виде эти аттракционы оказались нетранспортабельными, - поделилась Елена Семенова. - Их переваривали несколько раз - в итоге перевозить карусели и качели придется по частям.

Сотрудники благотворительного фонда «Город спорта» хотят, чтобы во всех регионах страны появились такие площадки для занятия спортом и развлечения детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Надеемся, что такие проекты будут реализованы в каждом учреждении, воспитанники которого в этом нуждаются, - подчеркнул Андрей Варфоломеев. - Спорт и развлечения должны быть доступны каждому!