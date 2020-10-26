Содержание автомобиля обходится кировчанам в 25 тысяч рублей в год

Цены на техническое обслуживание автомобиля в Кирове выросли на 3,7%. Фото: Иван МАКЕЕВ

Расходы кировских водителей на содержание личного автомобиля в текущем году увеличилась на 3,5% и составили 25 тысяч рублей в год. В эту сумму входит стоимость полиса ОСАГО, бензин и ежемесячный визит на автомойку. Такие данные приводят эксперты отделения Киров Волго-Вятского ГУ Банка России.

ЦЕНА НА ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫРОСЛИ

По данным аналитиков, цены на техническое обслуживание автомобиля в Кирове выросли на 3,7%, на шиномонтаж - на 3,6%, а услуги мойки - на 1,8%. Бензин за год подорожал на 2,1%, а дизельное топливо - на 4,0%

Увеличение цен произошло и на рынке страхования. Так, стоимость ОСАГО за год выросла на 7,8%. В среднем на приобретение полиса в сентябре требовалось 6580 рублей

- Рост связан, в том числе с тем, что стали приобретать более мощные автомобили и соответственно с большей стоимостью страхования, - пояснили специалисты отделения Киров Волго-Вятского ГУ Банка России.

В свою очередь, в цене упало добровольное страхование автомобилей (КАСКО). По мнению аналитиков, этому способствовало развитие рынка. Так, организации стали предлагать более выгодные условия для клиентов. Сейчас добровольное страхование обойдется автолюбителям в среднем в 56 тысяч 500 рублей.

ПОДОРОЖАЛИ И САМИ АВТОМОБИЛИ

Согласно данным Кировстата, в собственности граждан и организаций зарегистрировано свыше 420 тысяч автомобилей. А чтобы сесть за руль машины, каждый человек обязан получить водительское удостоверение. На сегодняшний день такие курсы обойдутся в среднем около 25 тысяч 700 рублей. Это на 3,9% больше, чем годом ранее.

Стоимость же самих автомобилей выросла на 4,3%. Так, иностранные марки автомобилей обходятся в среднем чуть более 1 млн рублей, а отечественные – 579 тысяч рублей. При этом стоимость новых иномарок увеличилась на 6,7%, а российских машин – на 6,1%.

Стоимость отечественных легковушек выросла на 6,1%

- Удорожание связано с повышением утилизационного сбора, ослаблением рубля и ростом спроса, опережающим предложение, - подчеркнули специалисты отделения Киров Волго-Вятского ГУ Банка России. - Этому способствовала как реализация отложенного спроса, так и то, что некоторые автопроизводители не успели полностью восстановиться после пандемии.

А ЧТО ДЕШЕВЛЕ ?

Несмотря на увеличение стоимости проезда в городском транспорте оно остается самым дешевым для жителей. Так, поездки на работу обойдутся в среднем в 11 тысяч 400 рублей в год.

Самый дорогой вид передвижения для горожан - такси. Оно будет стоить для жителя областного центра примерно 57 тысяч рублей.

- Несмотря на высокий уровень конкуренции на рынке автоперевозок, средняя стоимость поездки на такси за год выросла на 3,8%, - рассказали специалисты отделения Киров Волго-Вятского ГУ Банка России. - Это связано с ростом издержек на эксплуатацию автомобилей.

Самым доступным видом транспорта остается велосипед. Однако его стоимость также увеличилась на 4,4% и составила в среднем около 10 тысяч рублей.

Несомненно главным условием развития транспортного сектора являются качественные дороги. В настоящее время в регионе чуть более половины (56%) из них имеют твердое покрытие. По данным правительства Кировской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году в области планировали отремонтировать 196 км дорог, к 2024 году - более 700 км.

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