Семья Прощиных: «Переезд в село - это способ изменить свою жизнь в лучшую сторону»

Евгения и Денис видят в деревенской жизни хорошую возможность для саморазвития. Фото: предоставлено героем публикации

В селе Адышево Кировской области живет чета Прощиных. Денис занимается строительством домов, а Евгения работает директором местной школы и учителем нескольких дисциплин. У них трое детей: два сына и дочка. Несколько лет назад они переехали из городской квартиры в большой частный дом, построенный главой семьи, и нашли много плюсов в деревенской жизни.

СЕРДЦА СОЕДИНИЛ ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД

Прощины познакомились почти 20 лет назад в поисковой экспедиции.

- Мы с Женей попали в поисковый отряд случайно, но, видимо, это была судьба, - рассказал Денис. - В то время об этом движении мало кто знал и мы слабо представляли, что многие тысячи солдат так и лежат непогребенными на полях сражений Великой Отечественной войны.

Сейчас Денис является командиром поискового отряда «Линия фронта» Кировской областной общественной молодежной поисковой организации «Долг», и супруги активно продолжают поисковую работу.

Евгения и Денис познакомились в поисковой экспедиции, где искали останки солдат, погибших во время ВОВ. Фото: предоставлено героем публикации

Они настолько преданы общему благородному делу, что даже в свадебное путешествие отправились в экспедицию в Аджимушкайские каменоломни в Керчь - трудились там на разборе завалов, ведь немцы «выдавливали» оборонявшийся в катакомбах подземный гарнизон, обрушивая их мощнейшими взрывами. Кстати, во время своих отпусков супруги ездят не отдыхать, а на раскопки…

- Для нас с женой поисковая деятельность - это долг, дань памяти предкам-героям, - признался герой публикации. - На самом деле поиск - очень тяжелая работа, которая требует большого терпения и настойчивости.

ИЗ РАДУЖНОГО - В ДЕРЕВНЮ

Евгения и Денис переехали в Адышево, когда им было слегка за 30. Сейчас им по 37 лет и они видят в деревенской жизни хорошую возможность для саморазвития.

- Раньше мы жили в микрорайоне Радужный в Кирове. В какой-то момент к нам пришло понимание, что можно изменить свою жизнь к лучшему и переехать за город, - продолжил рассказ глава семьи. - Мы купили земельный участок в селе и построили дом, в котором живем по сей день. При этом связь с городом не потеряли - до Кирова всего полчаса езды на машине.

По словам Дениса, пара нашла много плюсов в жизни в деревне. Это и большая экономия - не надо платить ипотеку и дорогую коммуналку, и собственный огород с экологически чистыми продуктами, и свобода от соседей по лестничной клетке.

- Несмотря на то, что мы уехали из города, удобств меньше не стало, - отметил собеседник. - У нас в доме есть ванна и благоустроенный санузел, своя комната у каждого ребенка. В Кирове подобная по объему квартира стоила бы на порядок дороже.

Дом для семьи Денис построил сам - помогли соратники по поисковому отряду. Было сложно, не хватало опыта, но они справились. Сейчас герой публикации продолжает строить дома, но уже на заказ.

- Я самоучка в этом деле. Недавно мы своими силами построили дом в селе и для моей тещи, - поделился он. - Теперь она живет в 50 метрах от нашего дома, и мы можем помогать друг другу в любой момент.

Супруги считают свою жизнь за городом комфортной. В Адышево для этого созданы все условия: есть хорошие школа и больница, магазины и даже бассейн, до которого можно доехать в течение 10 минут. Кроме того, свежий воздух очень полезен для здоровья.

Жизнь в деревне - это еще и возможность завести разных домашних животных. Их у семьи Прощиных несколько: собака, кошка, черепаха и экзотические птички под названием зебровые амадины.

Глава семьи своими руками построил для детей большую горку рядом с домом. Фото: предоставлено героем публикации

ОЩУЩЕНИЕ СВОБОДЫ

Прощины активно проводят совместный досуг в своем доме. У них даже телевизора нет - он просто не нужен, ведь новости можно узнать и в интернете, да и времени на него совсем не хватает. 11-летний Роман сам придумывает и разрабатывает настольные игры, в которые потом играет семья. 9-летний Георгий любит что-нибудь мастерить в папином гараже, а младшая Маша готовится к школе.

Для детей Денис своими руками построил большую горку рядом с домом. На ней катаются и друзья Прощиных со своими семьями, когда приезжают погостить в Адышево.

У супругов есть общая традиция - каждый год в День рождения семьи (так они называют День свадьбы - 27 июля) они вместе с детьми отправляются в путешествие.

- В прошлом году мы были на Байкале. В этот раз съездили в Волгоград - показали детям памятник «Родина-мать зовет!», - рассказал глава семьи. - Сейчас дети подросли, путешествовать с ними стало интереснее. Мы люди «походные», непритязательные. Когда ездили на Байкал, то жили в палатке в течение пяти дней - каждый раз ночевали на новом месте.

После совместных поездок и поисковых экспедиций Прощины всегда возвращаются в свой дом - место, где они проводят время в кругу семьи и строят планы на будущее.

- Когда ты живешь в собственном доме, возникает ощущение свободы, ведь все зависит только от тебя. И это здорово стимулирует, - подвел итог герой публикации. - В сельской местности всегда можно придумать и организовать что-то интересное, получить новый полезный опыт. Например, построить дом. Если вам захочется что-то изменить в своей жизни, попробуйте переехать в деревню. Здесь, если захотеть, можно многому научиться.

Выражаем благодарность пресс-службе правительства Кировской области за помощь в подготовке статьи.