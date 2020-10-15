Доступная среда, обучение и трудоустройство: какие возможности есть у инвалидов по зрению в Кировской области

Сергей Алексеев (на фото в центре): «В областной организации ВОС состоит более 2000 человек, в основном это люди старше 60 лет». Фото: vos-kirov.ru

День «Белой трости», символа незрячего человека, призван привлечь внимание к проблемам слабовидящих людей. В нашей стране защитой прав и интересов незрячих занимается Всероссийское общество слепых. Накануне 15 октября мы пообщались с председателем Кировской областной организации ВОС Сергеем Алексеевым о том, какие условия созданы для инвалидов по зрению в нашем регионе.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ СОЗДАЮТ, НО ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО

Сейчас в Кировской области действуют десять местных организаций Всероссийского общества слепых. Всего в региональной организации на учете состоит более 2000 человек, в основном это люди старше 60 лет.

- Наши основные задачи - защита законных прав и интересов, трудоустройство инвалидов по зрению, - пояснил Сергей Алексеевич. - Также мы занимаемся обучением слабовидящих, приобщяем их к занятию спортом, способствуем раскрытию их творческих способностей. Содействуем созданию для них доступности больниц, аптек и других социально значимых объектов.

В регионе ежегодно проводятся спортивные и творческие мероприятия среди инвалидов по зрению. Фото: vos-kirov.ru

Например, недавно в Кирове модернизировали железнодорожный вокзал. Для незрячих там нанесли тактильные напольные указатели, а для людей с проблемами слуха сделали индукционные петли. Также условия создали и для инвалидов-колясочников: убрали пороги, расширили двери, модернизировали подъемник.

Кроме вокзала, изменения появились в Фонде социального страхования. Теперь там есть тактильные указатели, индукционные петли и информационное табло с бегущей строкой.

- Условия для инвалидов создаются постепенно. Для этого нужна хорошая финансовая поддержка, особенно в районах, а ее недостаточно, - продолжил председатель регионального отделения ВОС. - Помимо пандусов, нужно закупить больше тактильных напольных указателей и табличек со шрифтом Брайля.

С ОБУЧЕНИЕМ И ТРУДОУСТРОЙСТВОМ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Кировчан, которые получили инвалидность по зрению, направляют в Центр реабилитации слепых в город Волоколамск. Там они могут получить навыки самообслуживания и психологическую поддержку.

- В Центре незрячих учат готовить, гладить и убираться, - рассказал Сергей Алексеев. - Также с ними проводится психологическая работа, чтобы они не замыкались в себе из-за потери зрения.

Те слабовидящие, которые прошли первичную реабилитацию, могут там же обучиться профессии. В Центре есть несколько доступных направлений для них: цветоводство, пчеловодство, огородное хозяйство, переплетное и автослесарное дело, ремонт обуви.

Слабовидящие и слепые из Кировской области принимают участие в региональных чемпионатах по лыжным гонкам. Фото: vos-kirov.ru

- Среди слепых много массажистов. Правда, в ЦРС этому не обучают, но в нашей стране есть несколько колледжей с таким направлением, - отметил собеседник. - Обучившись массажу, инвалиды могут найти работу в частном порядке или устроиться в поликлинику.

Однако, по словам председателя Кировской областной организации ВОС, сейчас с трудоустройством среди незрячих есть определенные проблемы. Кировское предприятие «Прожектор», принимающее на работу людей с ограниченными возможностями, не справляется без должной поддержки государства.

- В образовании тоже есть проблемные вопросы, - добавил Сергей Алексеевич. - Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями есть в Белой Холунице. Ранее там обучались только ребята, имеющие проблемы со зрением. Но сейчас в интернат поступают и дети с ментальными отклонениями. Это создает трудности для проживания незрячих ребят. Поэтому у нас стоит вопрос о том, чтобы организовать в Кирове подобное учреждение. Но пока эта идея не получила должной поддержки со стороны органов власти. В дошкольном образовании похожая ситуация: мест в специализированном детсаду не хватает.

МЕРОПРИЯТИЯ СЕЙЧАС ПРОВОДЯТСЯ ДИСТАНЦИОННО

В регионе ежегодно проводятся спортивные и творческие мероприятия среди инвалидов по зрению. Они принимают участие в областных чемпионатах по лыжным гонкам, туризму и настольному теннису, во всероссийских и международных соревнованиях по жиму штанги, лыжным гонкам и биатлону, шахматам.

- Также каждый год в ноябре-декабре наша организация проводит областной творческий конкурс. Но в этот раз он впервые пройдет дистанционно из-за ограничений в связи с коронавирусом, - пояснил председатель регионального отделения ВОС. - Участники в командах подготовят номера, запишут их на видео и представят для оценки жюри.

По словам Сергея Алексеевича, в этом году Международный день белой трости для Кировской областной организации Всероссийского общества слепых тоже пройдет в дистанционном формате. В формате видео- или аудиоконференции они обсудят существующие проблемы с представителями органов власти.