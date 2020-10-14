«Тропа Йети», «Заячья поляна» и лебедь Леня: путеводитель по «Нургушу»

Заповедник состоит из участков «Нургуш» и «Тулашор», расположенных в Котельничском и Нагорском районах. Фото: Александр ШИРОКИХ

Государственный природный заповедник «Нургуш» - это федеральная особо охраняемая территория с большим видовым разнообразием растений и животных, в том числе редких. Но прежде всего это люди, которые направляют все силы на то, чтобы сохранить природу. Накануне Дня работников заповедного дела, который отмечается 14 октября, мы поговорили с заместителем директора по научной работе Людмилой Целищевой о том, чем живет вятский заповедный уголок.

ПРОЙТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРОПАМ

В этом году заповеднику исполнилось 26 лет. Он состоит из участков «Нургуш» и «Тулашор», расположенных в Котельничском и Нагорском районах. Общая площадь заповедника 23,5 тысячи га, а его охранной зоны - 25,5 тысячи га.

- На месте южного участка, «Нургуша», раньше был бобровый заказник, - рассказала Людмила Геннадьевна. - Территория северного, «Тулашора», долгое время находилась в ведении Министерства обороны в качестве резервных лесов. Очень плотная древесина ели использовалась для изготовления прочных прикладов для оружия.

На территории заповедника обитают северные олени, барсуки и бобры, филины и глухари, растет множество грибов и лишайников. Стоит отметить, что в «Нургуше» находится почти половина всех редких видов Красной книги Кировской области.

Орлан-белохвост - редкий вид хищных птиц, занесенный в Красную книгу Кировской области и России. Фото: Екатерина УРАЕВА

В заповеднике работают три основных отдела: охраны, науки и экологического просвещения. Все они тесно связаны между собой. Государственные инспекторы в области охраны окружающей среды совершают рейды на суше и по реке Вятке, которая ограничивает южный участок с трех сторон. Научные сотрудники постоянно изучают природные комплексы «Нургуша», наблюдают за изменениями растительности, ведут учет численности животных и др. Отдел экологического просвещения знакомит посетителей с природой заповедника и его легендами, проводит различные конкурсы и массовые мероприятия.

- Мы организуем экскурсии для детей и взрослых. Особенно к нам любят приезжать школьники и пенсионеры, - отметила собеседница. - Гости посещают два музея, «Логово Йети» и «Легенды Нургуша», в уютной «избе Травницы» дегустируют чай из 20 заповедных трав и ходят по экологическим тропам.

Людмила Геннадьевна Целищева рассказала «Комсомолке» о кировском заповеднике. Фото: Наталья Трубина

Наверное, самая загадочная из них - это «Тропа Йети». Тут можно услышать легенду о снежном человеке, увидеть его логово и примерить на себя необычный образ, облачившись в шкуру. По тропе «Заячья поляна» обычно путешествуют школьники. Там на игровой площадке на костре они жарят сосиски, пекут картошку, кипятят чай и просто отдыхают. Кроме того, на этом маршруте есть брусничные и черничные поляны, много лисичек и рыжиков.

На тропе «Здравствуй, бобр!» можно увидеть плотины и хатки бобров, а если посчастливится, встретить самих хозяев. Здесь находится одно из самых красивых мест заповедника - озеро Старица. Еще одна экологическая тропа - «Полигон». Ее длина около 12 км, по ней можно проехать на машине.

- Раньше на месте тропы были военно-полевые лагеря. Там во время войны готовили солдат на фронт, проходили испытания танков, - пояснила Людмила Целищева. - На эти учения приезжал сам маршал Георгий Жуков. На «Полигоне» до сих пор сохранились окопы, землянки и блиндажи, а в стволах деревьев - пули и осколки снарядов.

Ели с плотной древесиной, которые растут на участке «Тулашор», использовались для изготовления прочных прикладов для оружия. Фото: Владимир РЯБОВ

УВИДЕТЬ НЕОБЫЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Ручных животных в заповеднике нет, но иногда случаются интересные встречи с дикими обитателями. Сотрудники «Нургуша» с улыбкой вспоминают подобные истории.

- Однажды у нас остался зимовать лебедь. Возможно, у него просто не хватило сил, чтобы улететь на юг, - рассказала героиня публикации. - Инспекторы всю зиму подкармливали его зерном, а местные жители прозвали лебедя Леней. Мы наблюдали за ним, ставили фотоловушки и снимали, как он плавает в незамерзающей реке Прость.

В компании с лебедем зимовали утки-кряквы. Вместе они находили достаточно пищи в воде. А весной Леня улетел с другими лебедями в неизвестном направлении и больше не возвращался...

Недавно недалеко от кордона жил лис. Он ревностно охранял от непрошеных гостей поляну, само здание, беседку и лодку и облаивал местных инспекторов, как собака. Лис не боялся людей и подходил близко, иногда ловил мышей под окнами дома. Если кто-то оставлял еду без присмотра, он мог ее своровать. В общем, лис чувствовал себя полноправным хозяином.

В «Нургуше» можно увидеть не только утку-гоголя, но и множество других птиц, обитающих в Кировской области. Фото: Людмила ПСЕЛ

Практически каждый месяц в объективы фотоловушек «Нургуша» попадают лоси. В заповеднике они спасаются от охотников. Животные знают, что здесь их никто не тронет. Иногда лосята могут по ошибке увязаться за человеком, спутав его с лосихой.

Однажды в заповедный уголок зашел и кабан-альбинос. Он был не полностью белый, а с темно-коричневыми пятнами, как далматинец. Сейчас его судьба неизвестна, но, по словам Людмилы Целищевой, не так давно в прессе сообщали, что кто-то встретил похожего кабана.

Сотрудники «Нургуша» создают все условия для того, чтобы поддерживать биологическое разнообразие в заповеднике: расчищают нерестовые пути для рыб, развешивают синичники, совятники и домики для летучих мышей. Они даже нанимали альпинистов, чтобы те сделали платформы для гнездования хищных птиц на самых высоких соснах.

ПОСЕТИТЬ МАСТЕР-КЛАССЫ

В заповеднике ежегодно проходят тематические мероприятия, мастер-классы и конкурсы, в том числе и среди школьников. Сотрудники «Нургуша» дружат со специалистами из соседних заповедников и встречаются с ними на конференциях и обучающих семинарах, где обмениваются опытом.

«Нургуш» принимает на практику кировских студентов: биологов, экологов, охотоведов. Они помогают научным сотрудникам вести учет зверей и птиц и знакомятся с работой заповедника.

- К нам приезжают студенты из Москвы, Перми и Ижевска, чтобы проводить исследования для своих дипломных и курсовых работ, - пояснила Людмила Геннадьевна. - Например, был найден новый вид пауков и назван в честь нашего заповедника: «Центромерус Нургуш». Мы этим очень гордимся.

Озеро «Нургуш» - третье по величине озеро заповедника. Фото: Александр ШИРОКИХ

Но если студенты еще только учатся находить общий язык с природой, то сотрудники заповедного уголка подходят к своей работе со всей серьезностью и знанием дела.

- Работники заповедника - самоотверженные и смелые люди, - отметила собеседница. - Природа непредсказуема, поэтому они круглосуточно должны быть начеку. В нашей работе очень важно иметь рядом надежное плечо друга, на которое можно опереться в экстремальной ситуации. В преддверии Дня работников заповедного дела хочется пожелать коллегам здоровья, вдохновения, терпения и семейного благополучия!