Творческие семьи: Рябчиковы выступают в одном танцевальном ансамбле

Внучкам на момент создания коллектива было всего 3-4 годика. Фото: предоставлено героем публикации

В деревне Шутовщина Кирово-Чепецкого района четыре года назад был создан семейный танцевальный ансамбль «Памаш» под руководством директора местного Дома культуры Светланы Рябчиковой. Она выходит на сцену вместе с дочкой, снохой и маленькими внучками.

«ПАМАШ» В ПЕРЕВОДЕ С МАРИЙСКОГО «РОДНИК»

Все началось с сольного выступления Светланы Николаевны. Однажды ей захотелось показать односельчанам особенности родной марийской культуры.

- Я спела и сплясала на конкурсе, и зрители очень тепло приняли мой номер, - рассказала героиня публикации. - Меня взяли на районный этап, я воодушевилась и подумала: а почему бы не попробовать создать семейный ансамбль?

Дочка Мария и невестка Ирина подхватили эту идею, а внучкам Виолетте и Валерии на тот момент было всего 3-4 годика. Интерес к музыке у них проявлялся с самого детства.

- Стоило им услышать мелодию, как они сразу начинали топать и дробить, - отметила собеседница. - Вообще, «Памаш» - общее семейное дело. Кстати, в переводе с марийского это слово означает «родник». Моя мама хорошо пела и танцевала. Да и национальные костюмы, в которых мы сейчас выступаем, тоже достались от нее по наследству. Она сделала их своими руками.

Сноха Ирина руководит тремя танцевальными коллективами при Доме культуры и помогает ставить номера для ансамбля. Идеи для выступлений семья находит на просторах интернета, а музыку подбирают вместе. Иногда Светлана Рябчикова делится задумками из своей юности.

- Пляски - это наша семейная традиция. Мы показываем как русскую, так и марийскую хореографию, - пояснила руководитель ансамбля. - Внучки помимо семейного увлечения с удовольствием занимаются народными танцами. Старшая сравнивает две культуры - русскую и марийскую, узнает много нового и делится с нами.

История ансамбля «Памаш» началась с сольного выступления Светланы Николаевны. Фото: предоставлено героем публикации

ВЫСТУПЛЕНИЯ, КОНКУРСЫ И ФЕСТИВАЛИ

Рябчиковы участвуют в разнообразных районных и областных фестивалях и конкурсах. Однажды они отправили видео с выступлением и на международный конкурс. В 2018 году семья ездила в Малмыж, где показала себя на двух концертных площадках на празднике «Ярмарка Казанская».

- В прошлом году мы приняли участие во Всероссийском фестивале гармонистов, народного искусства и творчества «Вятские-Хватские» в Кстинино, - сказала героиня публикации. - По итогам конкурса нас взяли в гала-концерт, который прошел в кировском Дворце культуры «Родина». Это большое достижение для моих маленьких внучат!

Во время концертных номеров Виолетта и Валерия совсем не волнуются. Они с легкостью выходят на сцену вместе с мамами и бабушкой.

- Мы волнуемся больше, чем внучки, и всегда настраиваем их на лучшее, - призналась Светлана. - Случались такие моменты, когда мы выступали не в первых номерах, из-за чего они быстрее уставали, и мы мотивировали их «киндерами». Сейчас девочки повзрослели и уже сами понимают, что нужно хорошо танцевать на сцене несмотря ни на что.

Занятия хореографией дисциплинируют внучек и укрепляют уверенность в себе. Значительный вклад в это вносят зрители - своими аплодисментами, добрыми словами и благодарностями.

- Мы получаем удовольствие оттого, что делимся творчеством с народом, - поделилась руководитель ансамбля. - Иногда к нам подходят люди и спрашивают: «Когда вы покажете свой национальный номер?» Нас узнают, и это приятно.

Творческая семья участвует в разнообразных районных и областных фестивалях и конкурсах. Фото: предоставлено героем публикации

СПОСОБ ВЕРНУТЬСЯ В ДЕТСТВО

Кроме семейного коллектива, Светлана Николаевна поет в вокально-инструментальном ансамбле «Этно». Вместе с другими музыкантами (а они из разных городов) она выезжает на Всероссийский фестиваль «Играй, гармонь!» Но самым близким для нее все-таки остается родной «Памаш».

- Танцевальный ансамбль - это воплощение наших семейных ценностей, возможность передать детям и внукам то, что умеем и знаем мы, старшее поколение, - подчеркнула собеседница. - Главное, чтобы они сохраняли уважительное отношение и любовь друг к другу, были дружными. И танцы как раз помогают нам в этом, укрепляют семейный круг.

По словам Светланы, национальная хореография для нее - способ вернуться в детские годы. Когда она была маленькой, в ее семье всегда много пели и плясали.

- Когда я танцую со своими внучками, то словно оказываюсь на планете детства, - призналась жительница Шутовщины. - Национальное творчество у меня прочно связано с воспоминаниями юных лет, ведь я выросла в марийской деревне. Мне бы очень хотелось, чтобы мои дети и внуки продолжали эту семейную традицию и дальше.

Выражаем благодарность пресс-службе правительства Кировской области за помощь в подготовке статьи.