Покровская суббота 2020 в Кирове: кладбища не закрывают, но дополнительных автобусов не будет

Панихиды и богослужения в храмах не отменяются, да и кладбища от верующих закрывать не станут. Фото: admkirov.ru

Покровская родительская суббота в 2020 году выпадет на 10 октября. Как правило, в этот день кировчане отправляются на кладбища, чтобы почтить память родных и близких. Обычно в день поминовения усопших для горожан предоставляют дополнительный транспорт. Однако в текущем году из-за пандемии коронавируса все пошло не по плану.

ДОСТУП НА КЛАДБИЩА НЕ ОГРАНИЧАТ

Так, пресс-служба городской мэрии сообщает: доступ на кладбища для верующих не будут ограничивать. Напомним, весной их закрывали, чтобы избежать рисков распространения коронавируса. Поэтому жители региона свободно смогут попасть на места захоронений. Однако кировчан просят по возможности остаться дома.

Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация остается сложной, лучше избегать мест массового скопления людей, особенно людям старше 60 лет. Именно они в первую очередь находятся в группе риска. По той же причине кировская мэрия не станет организовывать дополнительные автобусные рейсы к кладбищам. Если поездка все-таки необходима, то нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты.

Пресс-служба Вятской епархии сообщает, что заупокойные богослужения и панихиды в Покровскую субботу не отменяются. Проходить они будут вечером 9 октября и днем 10 октября.

- Верующим рекомендуется идти на кладбище после посещения храма и молитвы об упокоении душ усопших, - информирует пресс-служба Вятской епархии.

ПОГОДА В ПОКРОВСКУЮ СУББОТУ 2020

Для тех, кто все-таки решил посетить места захоронений, «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 10 октября с помощью сервиса gismeteo.ru.

Теплом суббота не порадует. Температура воздуха будет колебаться в течение дня от +7 до +11 градусов. С трех часов ночи и до девяти утра может пройти небольшой дождь. В полдень проглянет солнце, но ненадолго. День обещает быть пасмурным и ветреным: порывы будут достигать 10 м/с.