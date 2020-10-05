Кировский «Театр на Спасской» открыл новый театральный сезон премьерой

Спектакль получился трагическим, злободневным и даже мистическим, хотя и с долей юмора. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

Постановку кировчане увидели 2 октября. Ее премьера была запланирована еще на 17 апреля текущего года, но планам помешала сбыться пандемия коронавируса.

- Спектакль «Русское варенье» открыл юбилейный 85-й театральный сезон, - рассказала Юлия Ионушайте, заведующая литературно-драматургической частью театра. - Это первая постановка по пьесе Людмилы Улицкой в Кирове, своеобразный диалог писательницы с Чеховым.

Действительно, персонажи спектакля очень напоминают героев произведений известного сатирика. Можно сказать, что «Русское варенье» - современный «Вишневый сад» Антона Павловича. По сюжету, на разваливающейся подмосковной даче живет семья столичных интеллигентов. У каждого из них своя история, личные переживания и мечты. Пока они варят варенье на продажу, чтобы заработать хоть какие-то деньги, их родственник, бизнесмен Ростислав, планирует нажиться на дачном участке.

Персонажи спектакля очень напоминают героев произведений Антона Чехова. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

За бытовым повествованием скрывается глобальное - вечное противостояние семейных и материальных ценностей, привязанности к прошлому и желания перемен. Спектакль на сцене «Театра на Спасской» получился трагическим, злободневным и даже мистическим, хотя и с долей юмора.

- Я рада, что театральный сезон в нашем городе наконец-то открылся, - поделилась зрительница Ана Агапова. - Постановка произвела на меня неоднозначное впечатление. Я могу понять и тех персонажей, которые цепляются за прошлое, и тех, кто хочет поменять привычный уклад жизни. Каждый найдет в этом спектакле что-то свое. Но на него нужно идти внутренне подготовленным, потому что автор поднимает здесь серьезную проблему.

За бытовым повествованием скрывается глобальное - вечное противостояние привязанности к прошлому и желания перемен. Фото: предоставлено «Театром на Спасской»

«Театр на Спасской» запланировал интересную программу на новый творческий сезон. С 12 по 15 октября пройдет театральная лаборатория «Избранное». Зрители смогут попасть на читки девяти пьес, одна из которых войдет в репертуар.

- В новом сезоне артисты театра начнут репетировать постановку по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы» - для подростковой аудитории, - пояснила Юлия Ионушайте. - А позже в Киров приедет режиссер и театральный педагог Татьяна Тарасова и будет работать над спектаклем «Гадкий утенок».

В ноябре в рамках фестиваля «Вятка - город детства» в «Театре на Спасской» планируют показать постановку «Затворник и Шестипалый». Весной следующего года должна стартовать лаборатория «Разбор вещей», посвященная теме первой любви. Она объединит режиссеров и драматургов в творческие дуэты для создания новых пьес.