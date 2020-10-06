В Кирове часть домов остается без отопления. Кто виноват?

Выяснилось, что в доме по адресу Октябрьский проспект, 96 отопления нет из-за дефекта на внутренних коммуникациях. Фото: Наталья Трубина

Во вторник, 6 октября, представители региональной Общественной палаты и Кировской теплоснабжающей компании объехали четыре адреса: Октябрьский проспект, 96, Солнечная, 31, Волкова, 10 и проспект Строителей, 42/1. Жители этих домов ранее обращались с жалобами на отстутствие тепла.

Члены Центра общественного контроля в сфере ЖКХ региональной Общественной палаты и представители КТК попытались определить, кто виноват в этой проблеме. История в целом оказалась типичной: жители обращались в свои управляющие компании, а те в свою очередь ссылались на ограничения от ресурсоснабжающей компании.

Выяснилось, что в доме по адресу Октябрьский проспект, 96 отопления нет из-за дефекта на внутренних коммуникациях. Жители двух подъездов на Солнечной, 31, где до сих пор холодные батареи, пожаловались на равнодушное отношение управляющей компании. Кстати, представители УК Ленинского района на встречу со специалистами из Общественной палаты и КТК так и не подошли, хотя знали о ней заранее. Похожая история и в доме по адресу проспект Строителей, 42/1.

Жители двух подъездов на Солнечной, 31, где до сих пор холодные батареи, пожаловались на равнодушное отношение управляющей компании. Фото: Наталья Трубина

В доме № 10 на улице Волкова ситуация более позитивная. Несмотря на то, что во дворе развернулся ремонт трубопровода, жителей близлежащих домов подключили к временной линии подачи тепла. Такая система здесь испробована впервые.

- Если в квартирах нет тепла, в таких случаях действовать нужно старшим по домам: спуститься в подвал и проверить температуру входящих труб, - пояснил член комиссии Центра общественного контроля в сфере ЖКХ региональной Общественной палаты Владислав Крысов. - Если они горячие, значит, тепло подается. Если нет, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Сейчас в домах, где есть дефекты на коммуникациях, проводятся ремонтные работы. Отопление в большинстве из них включат сегодня. Но часть домов в Кирове по-прежнему останется с холодными батареями. По поводу ситуации на улице Солнечной представители Центра общественного контроля в сфере ЖКХ обратятся в Государственную жилищную инспекцию с требованием проверить работу УК Ленинского района.