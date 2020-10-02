Супруги Торощины из Советска: «Главное в отношениях с внуками - быть увлеченными общим делом»

Народный семейный ансамбль «Надежда» из Советска исполняет эстрадные и фольклорные песни. Фото: Ольга ЧЕБОТАЕВА

В Советске на всех городских праздниках уже более тридцати лет выступает народный семейный ансамбль «Надежда» при местном Доме культуры. Руководит им Надежда Торощина - заведующая отделом досуга в ДК и заслуженный работник культуры России. Семейный ансамбль она создала с мужем Юрием Сергеевичем, в их репертуаре - эстрадные и фольклорные песни. На одну сцену с супругами выходят также дети и внуки.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СОЮЗ

Молодые люди познакомилась на танцах в городском парке летом 1971 года и с тех пор ни разу не расставались. Надежда и Юрий поняли, что их объединяет любовь к пению, так и возник музыкальный союз. По случаю знакомства Надежда Илинарховна даже написала песню и назвала ее «Во Советске городе».

- Родоначальником нашего коллектива я считаю отца мужа, - рассказала героиня публикации. - Сергей Дмитриевич служил в армии во время Финской, а потом и Великой Отечественной войны. Он был запевалой и привез домой солдатский фольклор.

В семье у прадеда не было профессиональных музыкантов, но на домашних праздниках прижилась традиция исполнять песни. По словам Надежды, пели родственники «очень здорово - на несколько партий». Теперь те старинные народные песни есть и в репертуаре коллектива.

Сначала супруги Торощины выступали дуэтом, а позже привлекли к любимому делу своих детей - сына Андрея и дочь Марину. Со временем выходить на сцену в составе семейного ансамбля начали и внуки - Анастасия, Егор, Марк и Маруся. Поддержали общее увлечение также невестка Оксана и зять Александр.

- Самое главное наше богатство - это дети и внуки, - продолжила собеседница. - Мы ими гордимся, а еще сейчас у нас подрастает правнучка Алиса. Ей скоро исполнится год. Надеемся, что в будущем она тоже будет петь.

Сначала супруги Торощины пели дуэтом, а потом привлекли к любимому делу детей и внуков. Фото: предоставлено героем публикации

МЫ ВМЕСТЕ

На сцене связь между поколениями семьи Торощиных только крепнет. Песня сопровождает их по жизни, указывая верное направление.

- Не всегда все бывает безоблачно, - призналась Надежда. - В такие моменты выручает песня. Если у нас случаются размолвки, стоит начать петь, и сразу все проходит.

На выступлениях бабушка и дедушка всегда волнуются больше, чем остальные члены семьи. Они переживают за всех.

- Внуки вселяют в нас уверенность, - отметила героиня публикации. - Семейная поддержка очень важна, особенно в ансамбле. Если кто-то забыл слова, другой обязательно подхватит. Когда наш коллектив поет на сцене, появляется вера в то, что все будет здорово, потому что мы - вместе!

Любовь к пению супруги прививали внукам с самого детства. Старшие - занимались в ансамбле русской песни под руководством бабушки и ходили в музыкальную школу. Младшая внучка Маруся учится в вокальной студии у своей мамы. Сейчас семья дочери живет в Санкт-Петербурге, но расстояние не мешает родным собираться вместе на праздниках и концертах в Советске.

- По традиции мы проводим в городе семейную музыкальную программу «Надежда собирает друзей», в которой принимают участие дети, внуки и друзья, - сказала руководитель ансамбля. - У нас получаются большие и теплые встречи.

У музыкантов даже есть собственный девиз: «Когда вся семья вместе, так и душа на месте!» Они произносят его на концертах. Действительно, когда Торощины объединяются, то заряжают всех своей положительной энергетикой (испытано на себе).

Коллектив выступает не только на родине, но и гастролирует с музыкальными номерами по разным городам. Особенно советчанам запомнились конкурсы и фестивали в Великом Устюге, Москве и Чебоксарах. Они продумывают драматургию каждого номера, а эскизы костюмов создает руководитель ансамбля.

Артисты из Советска по традиции проводят семейный музыкальный концерт «Надежда собирает друзей». Фото: предоставлено героем публикации

МЕНЬШЕ НАЗИДАТЬ, БОЛЬШЕ СЛУШАТЬ

Старшее поколение объединяет с внуками не только песня. Они вместе ведут спортивный образ жизни, любят кататься на лыжах и велосипедах, совершают экскурсионные туры по Советскому району. Кроме того, внуки стараются помогать бабушке с дедушкой в их делах и увлечениях. Так, глава семейства - строитель-любитель и мастер на все руки. За всю жизнь он построил пять домов и посадил множество деревьев. Надежда в свободное время вяжет, ухаживает за огородом и занимается пешим туризмом. Еще одно хобби артистов - настольные познавательные игры. Одна из самых любимых - игра в слова «Скрабл», внешне напоминающая кроссворд. Кроме того, дедушка любит соревноваться с внуками в шашках и шахматах.

Взаимоотношения в семье Торощиных строятся на уважении и поддержке. Внуки гордятся прадедами, которые воевали на фронте. 9 мая семья по традиции собирается за одним столом и вместе вспоминают родных. Особенно в этом году - в честь 75-летия Великой Победы.

- Главное в общении с внуками - поменьше назидать и больше слушать, - подчеркнула Надежда Илинарховна. - Тогда все будет хорошо. Еще очень важно иметь общее интересное увлечение. Неважно, кем станут внуки в будущем, главное, чтобы они выросли хорошими людьми и сохраняли память предков.

Выражаем благодарность пресс-службе правительства Кировской области за помощь в подготовке статьи.