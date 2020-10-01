Семья Устюжаниных из Вятских Полян: «Танец помогает выстраивать правильные семейные отношения»

1 сентября - общий праздник семьи Устюжаниных. Фото: предоставлено героем публикации

В Вятском многопрофильном лицее учится и работает семья Устюжаниных. Светлана Леонидовна трудится учителем математики, Александр Викторович - заместитель директора лицея по научной работе, учитель информатики и математики. Сын Дмитрий учится в девятом классе, дочь Мария - в шестом. Однако жителей Вятских Полян объединяет не только лицей. Они занимаются танцами и выступают на одной сцене.

СЕРДЦА СОЕДИНИЛ СТРОЙОТРЯД

Светлана и Александр вместе почти 25 лет. Они учились в Кировском педагогическом институте (ныне ВятГУ) на одном факультете и познакомились в стройотряде «Квадрика».

- Мы ремонтировали узкоколейную железную дорогу на севере Кировской области, - рассказал Александр Устюжанин. - Моя будущая супруга была командиром отряда. Я начал ухаживать за ней и в какой-то момент покорил ее сердце. Мы вместе выступали на студенческой сцене - Светлана в танцевальном ансамбле, а я занимался театром. После окончания института мы поженились.

Сначала супружеская пара работала в школе в Зуевском районе, затем - десять лет в Вятскополянском, в селе Слудка. Однажды на курсах повышения квалификации Александра пригласили в Вятский многопрофильный лицей. Так началась новая страница в жизни семьи Устюжаниных.

ВСЕГДА РЯДОМ

Педагоги каждый день проводят вместе - и на работе, и дома. Эти два понятия супруги не разделяют. Они всегда рядом, и Светлана в любой момент может рассчитывать на твердое мужское плечо.

- Говорят, мужу и жене нельзя работать в одном месте - это мешает, - поделился глава семьи. - Но мы с такой проблемой не столкнулись. Так получилось, что я и Светлана учились вместе, а потом и работали. Мы с трудом представляем себе, если бы все было по-иному.

Родители не ведут уроки у своих детей. Но иногда дочка Маша интересуется у папы: «Когда ты будешь у меня преподавать?»

- Мы стараемся не переусердствовать в воспитании, ведь безмерная опека неприятна для детей, - пояснил Александр. - Тем более, когда папа - завуч, а мама - учительница. Но работа и учеба в одном лицее позволяют нам всегда быть в курсе событий. К примеру, когда наши дети выступают на школьном концерте, мы можем прийти в зал и посмотреть. Им тоже удобно - если забудут дома тетрадку или ручку, обращаются за помощью к нам.

Родители и дети часто выступают на одной сцене. Фото: предоставлено героем публикации

ТАНЕЦ КАК СЕМЕЙНОЕ ХОББИ

Чета Устюжаниных - учителя высшей категории. Александр награжден грамотой Министерства образования и науки России, Светлана – благодарственным письмом областного министерства. Они продолжают развиваться в профессиональной сфере, не забывая о семейном хобби - танцах. Это их общее творческое увлечение и, можно сказать, стиль жизни. Они занимаются народной и эстрадной хореографией, участвуют в различных конкурсах, где становятся лауреатами и дипломантами. Старшее поколение танцует в ансамбле «Пассаж» при Дворце культуры «Победа», Дима и Маша - в коллективе «КристАлиК» при музыкальной школе.

- Мы отвели наших детей на танцы, когда они были еще маленькими, - рассказал Александр Устюжанин. - Они видели перед собой пример с детства - ходили с нами на концерты и репетиции. Мы занимаемся с женой в ансамбле парного танца и всегда замечаем, насколько трепетно юноши и девушки относятся друг к другу в паре. Сейчас мы с детьми выступаем на одной сцене. Искусство помогает нам выстраивать правильные семейные отношения.

Творческая семья известна в Вятских Полянах и в регионе. Иногда их узнают и областные хореографы. Устюжанины принимают участие в конкурсах «Шире круг» и «Вятские выкрутасы», однажды ездили в Нижний Новгород на всероссийский конкурс.

- Мы с ансамблем «Пассаж» собираемся по вечерам в танцевальном классе три раза в неделю, - продолжил герой материала. - В коллективе занимаются разные люди - есть пожарный, работник пенсионного фонда, сотрудник автозаправочной станции, бухгалтер, индивидуальный предприниматель, учителя. Для нас такие встречи - еще и возможность пообщаться между собой.

Светлана и Александр танцуют на городских праздниках. Фото: предоставлено героем публикации

ДОМ НА КОЛЕСИКАХ

Если говорить о мечтах Александра и Светланы, то они связаны с будущим их детей. Дима и Маша в свою очередь тоже стремятся к новым вершинам. Они не только танцуют, но и вместе играют на фортепиано. Старший сын ходит в школьную секцию по баскетболу, поет в вокальном ансамбле «Kids time», участвует в школьных спектаклях, создает технические проекты. Младшая дочь не так давно победила в конкурсе «Мисс маленькая принцесса» и стала лауреатом премии «Цивилизация» в номинации «Артист года» в родном лицее. Свободного времени у Устюжаниных практически не бывает. Они находятся в постоянном творческом движении - танцуют на городских праздниках, играют в лицейских спектаклях.

- Нашу семью можно сравнить с домом на колесиках - мы все время куда-то мчим, не сидим на месте, - признался Александр. - И детей тоже настраиваем на активный ритм жизни. Так и жить веселее - все время в тонусе! В институте нам говорили: «Учитель - это артист». Мы всегда в движении, чтобы быть интересными для окружающих людей.

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ - ЛЮБОВЬ

Когда минуты отдыха все-таки появляются, семья ездит на дачу или ходит в кино. Кстати, их общий праздник 1 сентября они традиционно отмечают вместе.

- Особенность педагогической профессии в том, что мы не работаем с восьми до пяти, - отметил глава семейства. - День педагога очень длинный. Мы привыкли каждый день быть рядом друг с другом, и нам не нужно специально искать время для совместного досуга.

Супруги считают, что главная ценность в семье - это любовь. И что в совместной жизни на самом деле нет ничего сложного, если эту любовь хранить.

- Прежде всего нужно уважать друг друга, ценить каждую минуту, проведенную вместе, - подытожил Александр Устюжанин. - И беречь семейный очаг, закрывать его от ветра, чтобы он всегда горел.

Выражаем благодарность пресс-службе правительства Кировской области за помощь в подготовке статьи.