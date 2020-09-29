«Сунский рыжик и Компания»: народный праздник, который объединяет гостей со всей области

В празднике с удовольствием принимают участие дети. Фото: Наталия НОГОВИЦЫНА

Ежегодно в поселке Суна проводится праздник, посвященный символу Сунского района - рыжику. Раньше гриб поставлялся к царскому двору и шел на экспорт. В свое время рыжики ценились даже дороже французского шампанского. С каждым годом народные гулянья в поселке приобретают все больший масштаб и узнаваемость. Как отмечают организаторы торжества, праздник позволяет укреплять народные традиции Сунского района, а также продвигать изделия местных мастеров.

ТРАДИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Обычно мероприятие начинается с коронации «Царя рыжиков». Затем гости события могут оценить работы участников конкурсов, полюбоваться на фотовыставку, попробовать соленья, а также стать зрителем праздничного концерта. Так, уже традиционным на гуляньях считается конкурс-выставка «Сунский рыжик и Ко», в котором садоводы и огородники представляют свои композиции из цветов, овощей и фруктов. Всем желающим предлагают посоревноваться в двух номинациях «Лучший огородник» и «Лучший цветовод». Победителем в первой - становится тот, кто покажет самый оригинальный урожай. Для победы во второй номинации необходимо представить искусно составленный букет или композицию из цветов.

Для любителей декоративно-прикладного творчества проводится конкурс «Народный мастер». Участникам предлагают представить сделанные своими руками изделия в трех номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Природный материал» и «Голь на выдумку хитра». Работы, созданные в технике резьба, роспись, лоскутное шитье, а также народные игрушки подойдут для первой номинации. Для участия во второй примут изделия из природного материала, например из соломки, бересты, лозы. Для самой необычной номинации - «Голь на выдумку хитра» - создают изделия из бутылок, пакетов и банок, которые будут практичны в использовании.

Работа участницы в номинации «Декоративно-прикладное творчество» Фото: Галина ЧКАЛОВА

Помимо конкурсов-выставок, для любителей фотографии в Сунском музее организуют фотовыставку «Грибными тропами - с фотоаппаратом», а литераторы могут познакомить гостей праздника со своими работами в номинации «Ода рыжику». Участникам предлагают создать произведения в любых литературных жанрах. Лучшие из них, по мнению независимого жюри, каждый год публикуют в сунской районной газете «Родной край - Суна».

Традиционно посетителями события принято определять лучший рецепт соленых рыжиков. Незаменимым атрибутом торжества является и выбор «Царя рыжиков», которому дозволено начинать концерт, посвященный символу праздника. Его выбирают среди победителей конкурсов «Ода рыжику» и «Самый вкусный рыжик».

Фрагмент выступления творческого коллектива на праздничном концерте. Фото: предоставлено Домом Культуры пгт.Суна

«СУНСКИЙ РЫЖИК И КОМПАНИЯ» В 2020 ГОДУ

В нынешнем году праздник прошел 20 сентября. В свете последних событий, главным отличием ежегодного торжества от предыдущих стал формат. Большинство конкурсов-выставок прошли в онлайне. Концертная программа «Люблю тебя, земля моя!», в которой приняли участие творческие коллективы Сунского и других районов доступна для просмотра в официальной группе Дома культуры Суны. Там же представлены и работы участников конкурсов-выставок. Победителей определило независимое жюри.

Каждый год в выставках участвуют жители других районов. Своими впечатлениями о событии поделилась Елена Федяева из села Татаурово. Она приняла участие в номинации «Декоративно-прикладное творчество» онлайн-выставки «Народный мастер». Участница заняла третье место, представив работу «Дядя Ваня». О празднике «Сунский рыжик и Ко» жительница Нолинского района узнала в интернете.

- Вы большие молодцы, что в это нелегкое время провели такой замечательный онлайн-праздник! - поблагодарила Елена Михайловна организаторов праздника. - Процветания, удачи и вдохновения! Спасибо!

Гость мероприятия также оценила и работы других участников. Отметим, что в текущем году в номинации «Декоративно-прикладное творчество» приняли участие 13 конкурсантов, а в номинации «Природный материал» - 12 человек.

- Для меня было очень интересно увидеть работы со всех уголков Сунского района, - добавила жительница Татаурово. - Впечатления такие, что хочется все взять и подержать в руках! Спасибо Вам за хорошую организацию конкурса. Дальнейших успехов!

Дядя Ваня - огородный страж порядка, целый день сидит на грядке! Фото: Елена ФЕДЯЕВА

В следующем году «Сунский рыжик и Компания» будет праздновать свой 20-ый юбилей. Радостно наблюдать, как торжество, которое имеет важное историческое значение жителей Сунского района развивается и процветает.