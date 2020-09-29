Семья кировских волонтеров: «Есть миф, что помогать сложно»

У семьи Нелюбиных шесть домашних питомцев. Фото: предоставлено героем публикации

В 2011 году кировчанка Ольга Нелюбина увидела в районе филармонии симпатичную бездомную собаку. Оказалось, что несколько лет назад у нее умер хозяин, и Бриджит выгнали из квартиры. Тогда домашнему питомцу пришлось привыкать к жизни на улице. К счастью, время от времени животное подкармливали неравнодушные горожане.

Узнав историю собаки, Ольга решила найти для Бриджит новый дом. Не остался равнодушным к судьбе животного и ее супруг Дмитрий. Правда сначала собака не решалась подпускать к себе кировчан. Тогда будущих волонтеров выручили знакомые кинологи, которые помогли поймать Бриджит. Позднее животное стерилизовали и отправили на передержку. Уже через полтора месяца собаку забрали ее новые хозяева, а Ольга и Дмитрий Нелюбины решили, что и дальше будут помогать бездомным питомцам.

«ЖИВОТНЫХ НАЧИНАЕШЬ ЛЮБИТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ»

Примерно в то же время жители узнали о группе единомышленников «Дари добро». Тогда организация защиты животных еще не была официально зарегистрирована. Супруги стали общаться с волонтерами и сами заниматься добровольческой деятельностью.

- В свое время мы с женой были кураторами ветклиник «Биосфера», «Верный друг» и «Ветмастер», - рассказал Дмитрий Нелюбин. - Мы собирали деньги на лечение и стерилизацию животных в этих клиниках. Искали для кошек и собак передержку и новых хозяев. В среднем, на это уходило по два часа в день.

Иногда на помощь бездомным питомцам приходилось выезжать и ночью. Кировчане не могли лечь спать со спокойной душой, зная, что где-то на трассе лежит сбитое животное.

- В такие моменты животных начинаешь любить больше, чем людей, - поделился горожанин. - Бывало тяжело и когда к нам обращались люди со словами, что они готовы быть волонтерами, а через какое-то время переставали выходить на связь.

А помощь единомышленников действительно была очень нужна активистам. Хотя бы для того, чтобы отвечать на звонки, которые ежедневно поступали волонтерам от местных жителей. По телефону люди узнавали, как они могут пристроить питомцев, или рассказывали о бездомных животных, которых срочно нужно отвезти в ветклинику. Правда нередко случалась и «ложная тревога».

- Например, мы несколько раз выезжали в район вокзала, потому что жители сообщали нам о том, что на путях лежит сбитая собака, - пояснил Дмитрий. - На самом же деле, она просто там отдыхала. Но люди не могли даже подойти и посмотреть, в каком состоянии находится животное. И таких историй множество.

ТРИ СОБАКИ И ТРИ КОШКИ

За годы волонтерства Дмитрий и Ольга Нелюбины не только нашли новый дом для сотни брошенных питомцев, но и сами успели «обрасти» животными. Так, семья приютила у себя трех собак, двух котов и одну кошку. У некоторых из питомцев - непростая история. К примеру, беременную собаку Аврору когда-то сбила машина. У животного были раздроблены лапы, щенят спасти не удалось.

- Врачи предлагали нам ее усыпить, - рассказал кировчанин. - Но мы попросили сделать все возможное, и Аврора выжила. Мы забрали ее домой. Правда оказалось, что она боится оставаться одна без других животных. Мы поняли это не сразу, поэтому несколько раз Ава переворачивала дома все вверх дном.

Позднее в семье появилась Капитолина. Ее предыдущие хозяева отказались от собаки, ссылаясь на то, что она огрызается на людей и гадит в квартире. Супруги согласились принять «проблемное» животное на передержку.

- Первые месяцы мы выгуливали ее по три-четыре часа в день, чтобы она привыкла ходить в туалет на улице, - пояснил Дмитрий Нелюбин. - В итоге, собака очень полюбила нас и хорошо отнеслась к ребенку, так и осталась жить с нами. Правда раньше она очень боялась других людей и гавкала на всех, кто к нам приходил. Но сейчас Капитолина ведет себя как умудренная опытом дама. Последним, кого мы взяли, стал слепой котенок. Она быстро освоилась и стала абсолютно спокойно передвигаться по дому.

Супруги начали помогать бездомным животным в 2011 году. Фото: предоставлено героем публикации

Сейчас у Ольги и Дмитрия уже нет возможности уделять столько времени волонтерской деятельности. Кировчане развивают собственное производство одежды и аксессуаров из экомеха и экокожи. Однако они по-прежнему финансово поддерживают организацию «Дари добро». Помимо помощи бездомным животных, Ольга и Дмитрий стараются вести экологичный образ жизни. Они занимаются раздельным сбором мусора и не едят мясо.

При этом, горожане отмечают, что не планируют призывать своих детей к волонтерской деятельности. Однако, старшая дочь Полина по примеру родителей сама старается помогать организации деньгами, а младший сын Федор любит ухаживать за животными.

- Есть миф, что помогать сложно, - заключил Дмитрий. - Не сложно. Если ты нашел животное, можно его помыть, отнести в клинику, разместить объявление в интернете, найти передержку и пристроить. Если тебе самому понравилось животное - оставь его себе. Таким образом, ты помогаешь питомцу на всю его оставшуюся жизнь. Главное, чтобы все это не перерастало в фанатизм, когда люди начинают набирать себе бесконечное количество животных.