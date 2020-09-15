Воспитываем собственным примером: как научить детей преодолевать любые жизненные трудности

В детстве ребенку часто приходится преодолевать свои страхи Фото: Олег ЗОЛОТО

Многим из нас детство запомнилось не только беззаботной радостью, но и определенными трудностями, через которые пришлось пройти. Что это за трудности, и как родители могут помочь своим детям справиться с ними, мы узнали у кировского психолога Веры Лысковой.

1. НЕ МОЖЕТ ПОДРУЖИТЬСЯ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ

Немало страданий у ребенка вызывает тот факт, что у него не получается подружиться с другими детьми. Оказывается, родители могут помочь малышу справиться с этой проблемой, научив его играть.

- В дошкольном детстве основным видом деятельности является игра, в начальной школе - учеба, а в среднем звене на первое место выходит общение, - пояснила Вера Ивановна. - И если родители за это время не научили ребенка достойно общаться, то проблем у него будет много.

Поэтому, по словам специалиста, маме и папе необходимо с раннего детства вовлекать малыша в игровую деятельность, объяснять, что такое правила игры, и почему их соблюдение приводит к положительным результатам. Кроме того, на своем примере родителям нужно показывать, как достойно выигрывать и проигрывать. Также очень важно, чтобы ребенок умел не только играть, но и самостоятельно организовывать игру, объяснять ее правила, привлекать к этой игре участников и следить за соблюдением правил.

2. БОИТСЯ ПУБЛИЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Нередко в детском саду или в школе дети начинают смущаться выступать на утренниках, публично рассказывать стихотворения и даже выходить к доске. Однако, совершая небольшие шаги, родители могут помочь ребенку преодолеть этот страх.

- Начинать нужно с малого, - поделилась Вера Лыскова. - Например, можно посоветовать малышу для начала выступать не одному, а в группе с кем-то, и рассказывать не целое стихотворение, а только четверостишие. Если же ребенок стесняется отвечать у доски, предложите ему проявить инициативу, когда учитель дает возможность ребятам отвечать с места. Также подскажите школьнику, чтобы он старался выходить к доске, когда в классе повторяют уже изученный и хорошо знакомый ему материал. Тогда ребенку будет легче справиться с волнением.

Вера Лыскова - психолог с 26-летним стажем работы. Фото: предоставлено героем публикации

Помимо этого, психолог отметила, что большее значение в этом вопросе имеет и умение родителей договариваться со значимыми для ребенка взрослыми. Ведь бывает так, что малышу нужно, чтобы у него «были прикрыты тылы». Так, если воспитатель во время выступления будет стоять позади ребенка, то он будет чувствовать себя спокойнее. Такие вещи нужно заранее обсуждать с воспитателями и учителями.

3. НЕ УДАЕТСЯ ОСВОИТЬ МАТЕРИАЛ

Плохие отметки - еще одна ситуация, которая расстраивает и детей, и родителей. Чтобы справиться с этой проблемой, Вера Ивановна рекомендует родителям определить, какой способ освоения материала свойственен их ребенку. Изначально дети работают с наглядно-действенной мыслительной системой и усваивают материал через взаимодействие с предметами. Затем запускается наглядно-образная система и ребята запоминают информацию, опираясь на картинки. В школе дети начинают взаимодействовать со словесно-логической системой.

- Бывает так, что другие мыслительные системы к этому времени оказываются ещё не до конца развиты, из-за чего у ребенка и возникают проблемы с освоением материала, - расскзала психолог. - Поэтому в случае затруднений родители могут переводить информацию с одной мыслительной системы на другую. К примеру, возвращаться к играм с предметами.

4. ПЕРЕЖИВАЕТ НЕРАЗДЕЛЕННЫЕ ЧУВСТВА

Многим подросткам в школе предстоить пережить первые нежные чувства, которые также могут стать серьезной трудностью, как для ребенка, так и для его мамы с папой.

- Я советую родителям, начиная с пяти лет, говорить с детьми о том, что такое взаимоотношения и зарождение новой жизни, - уточнила Вера Лыскова. - Нужно, чтобы ребенок понимал, какие процессы с ним происходят, как на уровне тела, так и на уровне души. И если тело созревает раньше, то душа еще может быть не готова к взаимоотношениям.

В случае, если чувства оказались не взаимными, специалист советует родителям донести до подростка, что влюбленность - это в любом случае повод для радости, ведь его душа способна на прекрасные чувства и их нужно беречь.

- Стоит обсудить с ребенком ситуацию влюбленности со всех сторон, - добавила психолог. - Конечно, подросток скорее всего скажет, что взгляды родителей устарели, но на самом деле подросток увидит, что его чувства воспринимают всерьез и ощутит вашу поддержку. Часто ребенку нужно, чтобы с ним просто побыли рядом, подержали за руку, поделились своим опытом. Ведь первая любовь как правило заканчивается ничем, и людям приходится пережить это, вновь влюбиться и разлюбить, прежде чем встретить своего человека.

5. НЕ УВАЖАЕТ РОДИТЕЛЕЙ

Самой серьезной трудностью для ребенка чаще всего становятся взаимоотношения в семье. По словам Веры Ивановны, из-за недопонимания у детей складывается ощущение, что мама с папой их не любят. Родители же, в свою очередь, считают, что дети их не уважают. Как отмечает психолог, у ребенка такие чувства возникают из-за того, что взрослые из лучших побуждений обычно разговаривают с ним на языке осуждения.

- Как бы порой не было сложно, с детьми нужно разговаривать на языке любви, - пояснила Вера Ивановна. - Во время любого конфликта ребенок должен чувствовать, что его поддерживают. Особенно родителям не стоит забывать о роли душевного друга в подростковый период, когда связи между родителями и ребенком чаще всего рвутся. Поэтому когда дети совершают ошибки, а ошибки и есть трудности, им нужно понимать, что любовь родителей никуда не денется. Это нужно и маленькому ребенку, и подростку, и человеку, который создает свою семью. Он должен знать, что родители всегда помогут ему выбраться из ямы, в которую он попал. Тогда, чтобы не случилось, он придет и поделится этим с вами.

Что касается уважения детей к родителям, то такому отношению, по мнению специалиста, взрослые могут научить ребенка только на собственном примере. Ведь если родители с признанием относятся ко всем членам своей семьи, то и дети будут вести себя также.

- К сожалению, часто бывает так, что взрослые могут уничижительно отзываться друг о друге, - пояснила психолог. - Ребенок это видит и берет пример. Родителям нужно помнить, что до пяти лет основными критериями того, что такое хорошо, а что такое плохо - являются мама с папой. Поэтому если ребенок видит в семье в неискаженном виде уважение к роду, умение прощать и преодолевать конфликты, поддерживать друг друга, то такое подспорье очень трудно переоценить.