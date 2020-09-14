Цены в Кирове: в августе подорожали билеты на самолет и канцтовары

С началом учебного года в Кировской области подорожали канцтовары Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты Кировстата рассказали, как изменились цены в регионе в августе. Так, некоторые продукты за месяц подешевели на 0,6%, а непродовольственные товары подорожали на 0,5%.

ЯБЛОКИ И ПОМИДОРЫ ТЕПЕРЬ ДЕШЕВЛЕ

В августе в Кировской области сезонно подешевели определенные овощи и фрукты. Сильнее всего изменилась стоимость лука - сразу на 24,4%. Также выгоднее стало покупать яблоки - на 19,5%, помидоры - на 19,3%, белокочанную капусту - на 16,8%, виноград - на 16,5%, картофель - на 15,3%, огурцы - на 11%, бананы - на 9,9%, свеклу - на 8%, груши - на 3,4%, чеснок - на 3,2%. Кроме того, снизилась стоимость пшена - на 5,5%, мяса индейки - на 4,6%, куры и мясных консервов для детского питания - на 3,9%, майонеза - на 2,9%, оливкового масла - на 2,7%, меда - на 2,1%.

При этом существенно подорожали апельсины - на 20,9%. Стала выше и стоимость охлажденной рыбы - на 6,1%, сахара-песка - на 3,4%, сельди соленой - на 2,6%, свинины - на 2,5%, масла подсолнечного - на 2,4%.

ПОДОРОЖАЛА МЕБЕЛЬ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Специалисты Кировстата отметили резкий рост цен на золотые обручальные кольца - на 20,9%. Дороже жителям обойдутся и мужские куртки из натуральной кожи - на 4,7%, кроссовки для взрослых из искусственной кожи - на 2,5%, женские меховые пальто и дубленки, джемперы и юбки женские, носки и футболки для детей - на 1,5-1,1%.

Также с наступлением нового учебного года выросла стоимость простых карандашей - на 3,7%, наборов фломастеров - на 1,9%, школьных тетрадей - на 1,8%, шариковых авторучек - на 1,2%.

Тем, кто планировал обновить дома мебель, стоит учесть, что повысились цены на шкафы - на 2,4% и диван-кровати - на 2,3%. Кроме того в Кировстате сообщили о повышении стоимости стальных чайников - на 5,3% и угля - на 4,1%.

Среди товаров, которые подешевели, специалисты отметили свежесрезанные цветы - на 3,9%, планшетные компьютеры - на 3,2%, флешки - на 2,9%, велосипеды для дошкольников - на 2,9%, ролики - на 2,1%.

Что касается стоимости услуг, то в августе стал дороже авиаперелет в салоне эконом-класса - на 10,6%, прививка животного - на 3%, лечебный массаж - на 2,1%, проезд в такси - на 1,3%. Выросла стоимость и коммунальных услуг. За газ потребителям приходится платить на 3,1% больше. При этом стала ниже стоимость годового полиса КАСКО на 12,8%.