Велосипедная магистраль и реконструкция набережной: кировские активисты предложили изменения в генплан города

Активисты вынесли целый ряд разнообразных предложений. Фото: vk.com/city4people_kirov

Кировские активисты поборются за зеленые зоны и велосипедную магистраль в городе. 7 сентября в мэрии областного центра обсудили внесение изменений в генплан города. Заслушивали и комментировали предложения Елена Ковалева и Геннадий Плехов.

Изменения предлагались по четырем направлениям:

- зеленые зоны и общественные пространства;

- сохранение исторического наследия;

- застройка и социальная инфраструктура;

- транспортная инфраструктура.

Предложения велись по четырем основным направлениям. Фото: admkirov.ru

«У НАС ВСЕ МОНОТОННОЕ»

По каждому из направлений высказался его представитель. Так, касаемо зеленых зон высказалась Светлана Кекина, куратор проекта «30 скверов». По ее словам, у кировчан не так много таких территорий в пешей доступности, а в некоторых районах города и вовсе нет парков. В частности, в пример привели район Чистые пруды. При застройке новых районов активистка предложила уделять больше внимания «зеленым» технологиям.

- Мы попадаем в город и не понимаем, где находимся, - сказала Светлана. - Потому что у нас все монотонное.

Кроме того, активисты вынесли на рассмотрение возможность реконструировать берег Вятки, а также обеспечить кировчанам доступ к водоемам. Набережную в Нововятске предложили включить в маршрут «Вятка». Общественники посоветовали властям изучить опыт соседних городов, к примеру, Ижевска, и внедрить в Кирове похожие технологии.

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Достаточно острым для города стал вопрос сохранения исторического наследия. Пока одни дома признают «культурными» объектами, другие идут с молотка. Активисты составили целый план действий в отношении таковых.

Поступили предложения проанализировать все исторические здания старше 40 лет и рассмотреть возможность признания их объектами исторического наследия, оценить вероятность их реставрации, разместить информацию о них в открытом доступе и другие. Упомянули внедрение системы «Аренда за рубль», которая позволит предпринимателям снять помещение в таком здании на льготных условиях.

Самым интересным стало предложение возвести музей под открытым небом. Активисты утверждают, что в нем можно будет разместить невостребованные по месту нахождения культурно-исторические объекты, вывезенные с территории области.

Докладчиков выслушали кировские власти. Фото: admkirov.ru

ПАРК У ДВОРЦА ПИОНЕРОВ ЗАСТРОЯТ?

По следующей теме возник вопрос восстановления зоны озелененных территорий общего пользования в парке Победы и сохранить таковую в парке у Дворца Пионеров. Активисты считают, что в последнем месте должна пройти общественно-деловая застройка. Елена Ковалева заверила общественников, что никакой застройки в парке у Дворца Пионеров не планируют. Территорию будут развивать в качестве зоны отдыха.

Поинтересовались активисты и вопросом общественно-деловой коммерческой застройки в Чистых прудах, в районе Мелькомбинатовского проезда. В этом месте, по словам мэра города, участки уже распланированы: какие-то территории отдадут под парки, а какие-то - под среднеэтажную застройку.

ПЕРЕСАДИТЬ КИРОВЧАН НА ВЕЛОСИПЕДЫ

Интересное обсуждение развернулось на последнем пункте. Активистов волнуют пробки на дорогах вследствие увеличения на них автотранспорта. В качестве решения проблемы кировчан предложили пересадить на двухколесный транспорт, создав для них магистральные велодорожки.

Елена Ковалева возразила: при нынешней структуре реализация такого предложения затруднительна. Однако пообещала передать предложение разработчикам. Возможно, какие-то части города и впрямь можно связать велосипедными путями.

Все предложения пообещали рассмотреть. Уже сегодня их должны отправить разработчикам генплана.

Кроме того, мэр города сообщила, что работа над объединением двух автотранспортных предприятий Кирова в одно продолжается. Данный вопрос сейчас является одним из основных по развитию городского общественного транспорта.

На прощание активисты подарили Елене Ковалевой книгу «Сто советов мэра» - руководство по урбанистике и улучшению жизни города.