Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Кирове: будет тепло и сухо

Сентябрь 2020 в Кирове ожидается теплее нормы. Фото: Людмила КАЛИНИНА

Первый осенний месяц запомнится кировчанам теплой и солнечной погодой. По информации паблика «Любительская метеорология в Кирове», температура воздуха на западе области будет на 1,5 градуса выше нормы, на востоке - на градус. Кроме того, ожидается дефицит осадков. Так, на юге региона выпадет до 40% месячной нормы осадков, на севере - до 80%.

ЛЕТО ВЕРНЁТСЯ ПОСЛЕ 4 СЕНТЯБРЯ

Начнется сентябрь со вторжения арктического воздуха и короткого похолодания. Днем температура воздуха может достигать +12…+17 градусов, а ночью +3…+5. Однако уже 4-6 сентября в Кировской области прогнозируют потепление. Воздух на большей части региона прогреется до +20. Осадки маловероятны. Солнечная погода сохранится до 8 сентября, затем могут начаться дожди, но без сильного похолодания.

В 15-20 числах в область начнет поступать арктический воздух, из-за чего на территории региона может стать холоднее. Осадков при этом не ожидается. В целом, вторая декада месяца будет теплее нормы на градус. Последние десять дней месяца запомнятся жителям очередным потеплением и дождями.

- В целом нынешний сентябрь прогнозируется по характеру погоды несколько похожим на сентябрь 2014 г., - пояснили метеорологи-любители. - Тогда также наблюдался существенный дефицит осадков, несколько арктических вторжений и в то же время два периода теплой сухой погоды.

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕКОРДЫ

По словам создателей паблика, сентябрь - один из самых стабильных по характеру погоды месяцев. За последние 10 лет средняя температура воздуха всего лишь один раз отличалась от нормы более чем на два градуса - в 2015 году. Тогда воздух днем прогревался до +23…+26 градусов даже в конце месяца.

Холодного сентября с отклонением от нормы более чем на градус в Кирове не было с 2008 года. В прошлом году сентябрь оказался холоднее нормы на 0,9 градуса и запомнился ранними снегопадами.