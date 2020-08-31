Кировчанам придется забыть о соблюдении графика вывоза ТКО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заявление кировского премьер-министра Александра Чурина о закрытии полигона ТКО в Осинцах было встречено кировскими общественниками на ура. Ещё бы: их многолетняя борьба за экологию Осинцев увенчалась успехом! Однако не прошло и трёх дней, как на смену бурным восторгам пришли первые сомнения. И сомнения, в отличие от заявления кировского премьера, совершенно обоснованные и здравые.

В чем заключается идея Александра Анатольевича?

Правильно: исключить полигон в Осинцах из территориальной схемы обращения с отходами, а потоки коммунального мусора из города Кирова перенаправить на другие действующие объекты в следующей пропорции: 40% – на свалку к деревне Скоковы (Слободской район), 40% – к деревне Удалые (Зуевский), 10% – к деревне Кокорины (Оричевский) и 10% – к деревне Лубягино (Кирово-Чепецкий). При этом, по словам премьера, плата за вывоз ТКО для кировчан должна остаться прежней.

Как все работало до решения премьера?

У перевозчика был жёсткий временной график вывоза мусора с контейнерных площадок города Кирова. Соответственно, число машин рассчитывалось с учётом того, чтобы они могли своевременно собрать мусор со всех городских площадок и отвезти его на Центральный полигон в Осинцы, расстояние до которого по трассе составляет порядка двадцати километров.

Как все будет работать теперь?

Теперь перевозчикам придётся везти мусор в Лубягино (23 километра от Кирова), в Скоковы (44 километра), в Кокорины (51 километр) и в Удалые (116 километров). То есть в целом – с учётом объявленной Александром Чуриным процентовки – транспортное плечо с нынешних двадцати километров увеличится до средневзвешенных семидесяти, то есть в три с половиной раза. Ровно во столько же раз, следовательно, увеличится и время, необходимое для перевозки мусора на полигон (про бензин для ясности замнём). И если раньше поездка в оба конца до Осинцев вместе с весовыми процедурами и дорожными пробками занимала у водителя мусоровоза, скажем, полтора часа, то сейчас он будет выключаться из работы по сбору мусора с городских контейнерных площадок в среднем на пять часов с половиной.

Что это значит?

Это, значит, что о соблюдении графика вывоза ТКО, к которому кировчане только-только начали привыкать, им придётся забыть. Причём забыть надолго.

«Мусор из Кирова мы вывозим строго по маршрутам и графикам, которые утвердил региональный оператор, – говорит директор ООО «ИнТехСервис» Владислав Прозоров. – И все наши технические и людские ресурсы распределены с учётом того, что ТКО мы везём именно на полигон в Осинцы, как прописано в договоре. Сообщение о возможном закрытии этого полигона стало для нас полной неожиданностью. Если его на самом деле закроют и мусор придётся везти в ту же Зуевку, ситуация для нас сильно изменится, потому что расстояние до зуевской свалки значительно больше. Какое-то время, задействовав все имеющиеся резервы, выведя людей на работу в режиме без выходных, мы ещё сможем соблюдать действующий график, но долго так продолжаться не может. И если условия договора с нами не будут пересмотрены, рано или поздно из графика мы начнём выпадать. Контейнерные площадки будут переполняться, а пострадают в конечном итоге опять-таки люди».

Можно ли этого избежать?

Нет – если решение Александра Чурина вступит в силу в том виде, в котором он его анонсировал. Да – если заявление о закрытии полигона будет своевременно подкреплено внесением соответствующих изменений во множество документов, начиная от территориальной схемы обращения с отходами и заканчивая договорами субподряда, на основании которых сегодня работает большинство перевозчиков. Причём отражены в этих документах должны быть не только названия новых полигонов, но и весь комплекс затрат, которые лягут на плечи перевозчиков в связи со значительным увеличением транспортного плеча – а это и топливо, и зарплаты, и ремонты, и много что ещё. Кроме того, пересмотру должен в обязательном порядке быть подвергнут действующий график вывоза мусора с контейнерных площадок областного центра, а – в перспективе – нормативы накопления отходов и, как следствие, тарифы для населения и юридических лиц.

Будет ли перевозчики предпринимать какие-либо ответные меры?

Перевозчики будут работать. Изыскивать ресурсы, оптимизировать процессы, проявлять трудовой героизм. «Все обязательства, взятые нами по заключённым договорам, мы должны выполнять, – говорит Владислав Прозоров. – Никакого «мусорного коллапса» в микрорайоне, который мы обслуживаем, мы не допустим. Сложности сложностями, но социальную ответственность нашего бизнеса никто пока не отменял. Мусор будет вывозиться, как и прежде – с соблюдением всех существующих санитарных норм и правил. Одновременно будем вести работу по пересмотру договоров с учётом изменившихся обстоятельств».

Петр МАКСИМОВ