Старинная Вятка: культурные заведения XIX

Здание вятского общественного собрания. Сейчас здесь находится «Театр на Спасской». Фото: Предоставлено автором публикации

В XIX веке культурный досуг вятчан не отличался большим разнообразием. В этот период еще не появились общественные организации, ставившие себе целью создание увеселительных мероприятий и проведение лекций. И такие явления как кинематограф, музейные учреждения, ресторанная культура начали развиваться лишь в начале XX века.

БЛАГОРОДНОЕ СОБРАНИЕ

Центром культурного досуга в XIX веке было благородное (общественное) собрание. В первой половине XIX века оно действовало в доме Аршаулова (ул. Спасская, д. 17) два раза в неделю: в среду - только для мужчин, которые проводили время за беседами и игрой в бостон, в воскресенье собирались «лучшие семейства» для карточных игр и танцев. Помимо развлечений и приятного времяпрепровождения, в собрании иногда ставили спектакли с благотворительной целью.

Членами собрания имели право стать только дворяне, чиновники и купцы. Одновременно в обществе могли состоять не более 150 человек. Каждый из них мог привести с собой в собрание не более двух гостей.

Во второй половине позапрошлого века вход в собрание был открыт для гостей уже три раза в неделю: по воскресеньям, вторникам и пятницам с 7 часов вечера до 2 часов ночи. В собрании проходили балы, маскарады и семейные вечера, играли в бильярд и карты. Члены собрания платили ежегодный взнос - 10 рублей серебром, за каждое вечернее посещение - 50 копеек. В буфете были обеды, ужины, закуски, чай, кофе, шоколад, разные вина, водка, пиво, табак и сигары. В клубе регулярно проходили концерты, лекции, творческие встречи, имелась своя библиотека.

ГОРОДСКОЙ ТЕАТР

Еще один центр культурной жизни в Вятке XIX века - городской театр. Так сложилось, что долгие годы в городе театральная жизнь активно развивалась, но самого здания театра в губернском центре не было. Труппы артистов-любителей собирались, репетировали, играли свои пьесы в благородном собрании, в читальном зале публичной библиотеки, в городских садах и частных домах.

Наконец, в 1877 г. на Хлебной площади (позже она получила название Театральной) по проекту Ивана Нефедьева было построено двухэтажное деревянное здание городского театра.

Городской театр был построен в 1877 году на старой Хлебной площади. Здание снесли в 1939 году при строительстве Драмтреатра. Фото: Предоставлено автором публикации

В первые десятилетия у театра не было своего хозяина, определявшего направление его творчества, поэтому репертуар менялся с каждым новым антрепренером. Кроме театральных представлений и музыкальных вечеров, здесь проходили лекции, творческие встречи, торжественные мероприятия, зимой выступали цирковые борцы. В вятском театре начал свою карьеру режиссер Константин Марджанов, на сцене блистали Мамонт Дальский, Надежда Плевицкая, Анастасия Вяльцева и многие другие известные артисты.

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

Значимым событием для культурной жизни города стало открытие в 1837 году публичной библиотеки (сейчас библиотека им. А. И. Герцена). Правда, сначала у нее не было собственного здания. Только в 1863 году управляющий вятской публичной библиотекой Петр Алабин за три тысячи рублей серебром и в обмен на ее прежнее здание на улице Спасской приобрел дом купца Машковцева (ул. Герцена, д. 50). С тех пор и по сей день библиотека неизменно располагается здесь.

Вид на улицу Копанскую (современная Герцена) ниже перекрестка с улицей Спенчинской (современная Карла Либкнехта). Справа - главное здание библиотеки имени Николая I (сейчас - им. А. И. Герцена) и восточный флигель (вниз по улице). Фото: Предоставлено авто

В середине XIX в. в Вятке появился шведский предприниматель Аксель Пуссет, который открыл в доходном доме на Спасской улице гостиницу «Стокгольм» с рестораном. Заведение работало по европейским меркам: в меню, например, насчитывалось свыше 100 блюд, можно было попробовать даже омаров, норвежскую сельдь, ананасы, бананы, анчоусы и многое другое. При Пуссете официанты ресторана были одеты практически так же, как и посетители: черный сюртук, белая рубашка, галстук-бабочка, лакированные туфли. Позже в угоду публике и во избежание путаницы пришлось одеть их в традиционные для половых шаровары, сапоги и косоворотку с кушаком.

Улица Спасская в районе перекрестка с Николаевской (современная Ленина). Справа - здание общественного собрания, слева - гостиница «Европейская», в которой находился первый в городе ресторан. Фото: Предоставлено автором публикации

В ресторане можно было послушать цыганские романсы, посмотреть канкан и выступления заезжих артистов. Например, в начале XX века здесь выступал куплетист Борис Касторский, который по одной из версий является прототипом Бубы Касторского из «Неуловимых мстителей».

Отдельным видом культурного досуга были прогулки в садах и парках. В XIX веке особенной популярностью пользовались Загородный и Александровский сады. В последнем был построен в 1879 году двухэтажный деревянный воксал, или летний клуб, в котором были устроены танцевальный зал, бильярдная, буфет. Посетители играли в карты, шахматы и даже кегельбан. Помимо разного рода игр общественное собрание, заведовавшее летним клубом, частенько устраивало в нем и семейные вечера. Они проходили с неизменным музыкальным сопровождением и имели не меньший успех, чем проводившиеся в зимний период балы, маскарады и торжества.

Летний клуб и вид на береговую ротонду Александровского сада. Фото: Предоставлено автором публикации

Автор Антон КАСАНОВ.