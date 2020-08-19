«Это больше общение с людьми, чем работа»: кировский фотограф рассказал о некоторых сторонах своей профессии

Александр увлекается фотографированием уже десять лет. Фото: предоставлено героем публикации

«Остановись, мгновение, ты прекрасно!» - сколько раз мы уже слышали подобную фразу из уст художников и их почитателей. А как насчет фотографов? Ведь они точно так же останавливают мгновение, запечатлев его. И даже более того - превратив в искусство.

А ведь кажется, что это так просто - взял камеру и щелкнул… Просто? Нет. Ко Всемирному дню фотографии «Комсомолка» пообщалась с Александром Прозоровым, профессиональным фотографом с десятилетним стажем, и узнала, легко ли это на самом деле.

Остановить мгновение - это искусство. Фото: Александр Прозоров

КАК ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

- С чего вообще у тебя началось увлечение фотографией и когда?

- История интересная получилась. Начал вообще в 17 лет. В школе просто решил денег подзаработать, ну и побаловался. Ничего не вышло, конечно, - рассказывает фотограф. - Через пару лет решил уже купить какую-то камеру. Тоже ничего хорошего не вышло. Но это было первой попыткой, которая впоследствии дала старт дальнейшему развитию.

Фотография - как живопись. Практика и еще раз практика. И еще эксперименты. На одной теории далеко не уедешь.

- Что-то начало получаться, но я понял, что разбираться надо очень во многом, - делится Александр. - Сначала снимал всякую ерунду, с естественным светом, без наворотов. Каких-то сложных схем не использовал. И начал понимать, где и чего не хватает. Что нужно тут добавить, тут подучиться. Я, на самом деле, до сих пор учусь, до сих пор ничего не знаю. (смеется)

И свет, и обстановка - все для фотографии очень важно. Фото: Александр Прозоров

- Повлиял ли кто-то на выбор твоей профессии?

- Я смотрел, как снимают другие. К примеру, Джонас Питерсон (известный австралийский фотограф - Ред.) нравился очень. Смотришь, как классно он снимает, и думаешь: сейчас сниму как он! Фотографируешь - а нет, фигню снял. Короче, не как Джонас Питерсон, - смеется Александр. - И после этого уже решил попробовать дальше разобраться: а как это, а как то… И после кучи непонятных попыток уже начал ставить все на какие-то коммерческие проекты. Я к тому времени уже учился в университете, родители давали какие-то деньги на жизнь, но надо было превращать свое увлечение в работу. Чтобы не только поразвлечься-поснимать, но и денег хватало на все остальное.

Александру интересно снимать людей, увлеченных своим делом. Фото: Александр Прозоров

БОЛЬШЕ ОБЩЕНИЕ С ЛЮДЬМИ, ЧЕМ РАБОТА

- Ты относишься к тому, что ты делаешь, как к работе?

- Я не считаю, что я действительно работаю. Я просто получаю удовольствие, общаюсь с людьми, снимаю, но нет такого, что я вот прямо работаю. Бывают конечно какие-то заказы, которые чисто из-за денег делаешь, но их не так много. Основная часть все-таки - просто общение.

- Какой любимый жанр работы?

- Это люди, всегда. Всегда портреты. Я снимаю каких-то интересных людей, людей с историей, имиджевые портреты, что-то еще… Тех, кто заинтересован в результате, горят им, и увлечены этим делом. Но есть такой нюанс, что в этом случае и место, и свет, и все остальное должно быть таким, каким ты хочешь. А это не всегда. В 50% случаев это - не коммерческая история. Потому что в коммерции нужно подгонять все пункты, а делать это не всегда хочется. Я тогда буду отрабатывать одну съемку в месяц, и все.

Люди - любимый объект фотографирования для Александра. Фото: Александр Прозоров

- Повлиял ли коронавирус на твою работу?

- В первую пару месяцев чуть-чуть упали продажи. Тогда пришлось поснимать уже не людей, а предметы и вещи. В целом, заставил понервничать. К данному моменту ситуация понемногу начинает стабилизироваться, но непонятно, что будет дальше. Думаю, все будет в порядке.

ХОЧУ НЕ КАК У ВСЕХ!

- А были ли необычные места для съемки?

- Сложно сказать. Вопрос в том, что это - просто места, которые кажутся очень странными и жутковатыми для людей, но с точки зрения фотографии, света и композиции превращаются в интересную работу. К примеру, там, на улице, есть какие-то старые здания, обшарпанные вещи. Свет подчеркивает историю так, что человек ярко выражен, подсвечен и находится в центре. А фон где-то приглушен. И ты используешь самые простые места, которые видят все люди, но на фото они выглядят так, будто это и не здесь снято.

Любое место на фотографии может стать необычным и нездешним. Фото: Александр Прозоров

- А какие-нибудь заброшенные здания, ангары...

- Очень давно это было, я там уже не снимаю. Сейчас коммерция, такая, знаешь: люди делают упор на отели, студии, что-то такое. Сейчас нет ничего прямо тотально необычного. Так что в основном это просто места, и в них делаешь историю именно так, чтобы казалось, будто это более привлекательное место, чем есть на самом деле.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Напоследок мы спросили фотографа о расхожей истине в среде как обывателей, как и творцов:

- Ты считаешь то, что ты делаешь, искусством?

- Да, считаю. Но не на сто процентов. Пятьдесят на пятьдесят: искусство и бизнес.