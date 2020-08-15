Коронавирус в Кировской области, последние новости на 15 августа 2020 года: полсотни зараженных за минувшие сутки

В Кировской области осенью вполне может начаться всплеск заболеваемости. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Минздрава и оперштаба Кировской области, за минувшие сутки в регионе выявили 54 новых случая заражения COVID-19. Число выздоровевших почти идентично количеству заболевших. Накануне из инфекционных госпиталей выписали 52 пациентов.

Таким образом, по состоянию на утро 15 августа 2020 года в Кировской области зарегистрировано 5594 зараженных коронавирусом, у которых есть все симптомы заболевания. Выздоровели в регионе 4745 человек. По данным федерального оперштаба, в Кировской области от коронавируса за весь период скончались 84 человека (+1 за минувшие сутки).

В инфекционных стационарах сейчас находятся 756 зараженных новой инфекцией, у которых болезнь протекает со всеми симптомами. У 509 из них COVID-19 осложняется пневмонией. 18 пациентов госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, их состояние врачи оценивают как тяжелое. Шесть из них подключены к аппаратам ИВЛ.

В Кировской области осенью вполне может начаться всплеск заболеваемости. По ожиданиям кировского Роспотребнадзора, пандемия коронавируса будет носить многоволновый характер. В том числе возможен рост числа заболевших в Кировской области. Сейчас ведомство мониторит ситуацию и проводит исследования для оперативного прогноза.

В десяти районах региона, по утверждению областного Минздрава, нет зараженных коронавирусом пациентов с осложнениями в виде пневмонии. Счастливчиками стали Верхнекамский, Даровской, Кикнурский, Лузский, Мурашинский, Нагорский, Опаринский, Санчурский, Свечинский и Фаленский муниципалитеты. В пятерке антилидеров по количеству «ковидных» больных с пневмониями - Киров (240 пациентов), Вятскополянский (36), Кирово-Чепецкий (20), Подосиновский (20), Афанасьевский (16) и Слободской (14) районы.

Тем временем руководители кировских кинотеатров и концертных залов подписали с Вятской торгово-промышленной палатой особую декларацию. Таким образом они добровольно обязались соблюдать все требования Роспотребнадзора в отношении профилактики коронавируса. Напомним, такое соглашение в ВТПП подписали уже не в первый раз. Ранее это сделали руководители кировских торговых центров и заведений общепита. Между прочим, подобную практику, по словам президента ВТПП Андрея Усенко, оценили и в других регионах. И, вполне возможно, что она распространится по всей стране. Напоминаем, кинотеатры в регионе открылись с 10 августа.

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