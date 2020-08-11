Как сделать правильный выбор: профессия на всю жизнь

Агроном Елена Зязева рассказала, что получать стабильно высокие урожаи можно только применяя целый комплекс агротехнических мероприятий. Фото: предоставлено героем публикации

У каждого человека свой путь в выборе профессии. В первую очередь на него влияют советы родителей, которые передают свой жизненный опыт детям. О своем выборе «Комсомолке» рассказала агроном Елена Зязева.

В детстве Елена Николаевна хотела стать врачом: «в школьные годы я посещала дополнительные факультативные занятия по биологии и химии. Эти предметы необходимы для поступления в медицинский институт».

Уже в 17 лет, после просмотра фильма «Надежда и опора», Елена Николаевна меняет свое мнение о выборе будущей профессии. Она твердо решает связать свою жизнь с сельским хозяйством и получить профессию агронома.

- Просто сказать, что мои родители расстроились, значит, ничего не сказать. Они были в шоке, - вспоминает Елена Зязева.

Семья Елены Николаевны жила в сельской местности: «Мама работала киномехаником в Великоустюгском районе Вологодской области, а папа инженером и механизатором в совхозе «Кировский» того же района и в районной сельхозхимии».

Сельское хозяйство - это тяжелый ежедневный труд без выходных дней, требующий много знаний, сил и терпения. Фото: предоставлено героем публикации

- Родители были людьми трудолюбивыми, грамотными и главное тактичными и никогда не осуждали меня за выбор профессии, - поделилась Елена Зязева. - Они представляли насколько тяжело работать в сельском хозяйстве. Несмотря на доводы родных, я все же решила поступать в Кировский сельхозинститут на агрономический факультет.

Елена Николаевна вспоминает, что в институт поступила легко, хотя проходной балл был высоким. Тут основную роль сыграла подготовка: «сдаваемые предметы знала достаточно глубоко».

- Запомнились годы учебы прежде всего педагогами, - рассказала агроном. - Какие они у нас были умные, талантливые и интересные: Эмилия Андриановна Штина и Евгения Матвеевна Панкратова преподавали биологию, Сергей Федорович Тихвинский - растениеводство (технология возделывания с/х культур), Александр Филиппович Тимофеев - лесоводство, Лидия Робертовна Тюлина учила защищать растения, Григорий Михайлович Стефанов обучал нас агрохимии. В те годы мы недостаточно хорошо осознавали, с какими замечательными людьми и учеными нам посчастливилось встретиться в жизни.

Великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев сказал, что «вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». По словам Елены Николаевны ее сокурсники состоялись как грамотные специалисты в области растениеводства: Елена Николаевна Аганина - главный агроном ОАО «Племзавод Пижанский», Лариса Ивановна Хлебникова - глава КФХ, Светлана Анатольевна Черанёва - агроном-семеновод ООО СХП «Поломское», Галина Васильевна Лаптева - начальник отдела сельского хозяйства администрации Пижанского района.

После учебы Елена Николаевна по распределению попала в ОПХ «Пригородное» Кирово-Чепецкого района. В то время сельхозпредприятие было экономически сильным. В хозяйстве использовались передовые технологии того времени в растениеводстве и животноводстве: «работа была интересной и она приносила мне больше удовольствия, чем огорчения».

Агроном Елена Зязева посвятила свою жизнь сельскому хозяйству. Фото: предоставлено героем публикации

- Урожайность по зерновым культурам в среднем была 34-40 ц/га, картофель – 240 ц/га. А в благоприятную погоду еще больше, - подчеркнула Елена Николаевна.

Несмотря на разные места работы жизнь Елены Николаевны всегда оставалась тесно связной с сельским хозяйством: начальник подсобного хозяйства СИЗО-2 УФСИН, ведущий специалист отдела семенного контроля Россельхознадзора, агроном-консультант КОГБУ ЦСХК «Клевера Нечерноземья». Сейчас Елена Зязева работает агрономом-консультантам: «в сельхозпредприятия мы выезжаем 3-4 раза в неделю. Плотно контактируем с руководителями, специалистами, механизаторами по вопросам технологии возделывания зерновых, зернобобовых, кормовых культур».

Елена Николаевна и главный агроном ООО СХП «Виктория» Арбажского района Галина Николаевна Целищева. Фото: предоставлено героем публикации

Елена Зязева рассказала, что получать стабильно высокие урожаи различных культур можно только применяя целый комплекс агротехнических мероприятий. Так, зерновые культуры как озимые (рожь, пшеница, тритикале), так и яровые (пшеница, ячмень, овес), а также зернобобовые и многолетние травы дают отличный урожай если агрономы учитывают почвенно-климатические условия хозяйства. Залогом успеха также является правильный подбор видового состава сельскохозяйственных растений и их сортов. Лучше использовать сорта российской селекции, так как они более адаптированы к условиям возделыванию и устойчивы к болезням, а также к перепаду температур в весенне-летний период.

В Кировской области, помимо уже перечисленных традиционных культур, внедряются новые, такие как просо, пайза, суданская трава, амарант, райграс гибридный, фестулолиум, голозерный овес, яровая тритикале.

А кировским садоводам Елена Николаевна порекомендовала сеять на участках сидеральные культуры - озимую вику, рожь, фацелию, горчицу белую. Они не только обогащают почву органическим веществом, но и улучшают ее структуру и являются фитосанитарами. На растениях хорошо сказывается и применение биофунгицидов. Фитоспорин, гумат, псевдобактерин, милефунг и другие благотворно влияют на многолетние насаждения - садовую землянику и ягодные кустарники, в которых к концу сезона накапливается грибная и бактериальная инфекция. При высоком проценте заражения болезнями и вредителями можно применять химические препараты.

Елена Николаевна консультирует специалистов разных сельхозпредприятий. Фото: предоставлено героем публикации

На вопрос корреспондента: «Состоялись ли вы как специалист в профессиональном плане?», Елена Николаевна не задумываясь ответила: «Совершенству нет предела». И добавила, что профессия агронома сложная, но очень интересная. Она надеется, что ряды агрономов нашей области скоро пополнят молодые специалисты. Ведь техникум промышленных и народных промыслов в Советске в новом учебном году начнет готовить будущих агрономов. На сегодняшний день уже формируется учебная группа, которая будет состоять из 25 человек. Первые 15 заявлений на обучение поступили от ребят из Советского, Яранского, Кикнурского районов, а двое будущих студентов приедут учиться в наш регион из Москвы и Ярославской области. Хотя и сейчас в Кировской области активно идет подготовка специалистов разных сельскохозяйственных профессий. Так, ежегодно учебные заведения нашего региона выпускают более 400 подготовленных кадров.