«Кот - это лекарство от одиночества»: какие необычные мурчащие создания живут у кировчан

«Фишка» курильцев в их коротком, рысьем хвостике. Фото: avito.ru

Мурчащие, пушистые домашние любимцы по праву занимают заслуженное место в сердце и доме человека - настолько, что у них даже есть свой праздник, Всемирный день кошек. Ведь наши братья меньшие из рода кошачьих полезны в быту и для души. Кошколюбов традиционно больше, чем собаколюбов, однако у всех животных есть свои плюсы и минусы. Но если кто-то предпочитает простого Барсика или Мурзика, то некоторые мечтают о породистых Серафимах и Баронессах. К 8 августа, международному празднику мурчащих, «Комсомолка» с помощью торговой онлайн-площадки выяснила, какие необычные пушистики живут в домах кировчан.

ДОМАШНЯЯ РЫСЬ

Мечтаете о нестандартном котенке, чей вид удивлял и восхищал бы ваших гостей? Пожалуй, одна из самых необычных пород - курильский бобтейл. Внешне это самый обычный котик… пока он не повернется к вам своей частью тела, противоположной мордочке. «Фишка» курильцев в их коротком, рысьем хвостике. Впрочем, от старшего собрата эти кошки позаимствовали еще и кисточки на ушах и специфический окрас. Словом, если хотите, чтобы у вас жила дома маленькая послушная рысь - вам нужен именно этот котик.

А МОЖЕТ, ЛЕОПАРД?

Еще одна порода, копирующая старшего хищного брата - бенгальская. У этих котиков очень характерный леопардовый окрас, притягивающий взгляд. В отличие от настоящих леопардов, бенгальцы не проявляют агрессии, преданны и отзывчивы, а также умны и легко поддаются дрессировке. Словом, идеальный выбор. А еще они ну безумно красивы! Взглянешь разок в зеленые глаза - и влюбишься.

У этих котиков притягивающий взгляд леопардовый окрас. Фото: avito.ru

ДЛИННЫЙ ХВОСТ С КОШКОЙ НА КОНЦЕ

Остроухие, невероятно пушистые и совсем уж огромные? Нет, не рыси. Мейн-куны! Длиннохвостые и величественные, эти кошки занимают особое место в сердцах людей. Про них еще шутят - мол, «мейн-кун - это шикарный длинный хвост с кошкой на конце». И это правда - только взгляните на этот хвост!

Мейн-куны, или просто куны, как их обычно называют хозяева, легко приживаются и в домах, и в квартирах, и не стремятся делить территорию с другими четырехлапыми обитателями. Эти котики способны и побегать за игрушечной мышкой, и царственно разлечься на любой поверхности, позволяя наблюдать за собой с чувством восхищения. Разве не красавцы?

Разве не красавцы? Фото: avito.ru

ПРЕДАННЫ, КАК СОБАКИ

Хотите завести преданного питомца, но собакам предпочитаете котов? Вашему выбору представляют бурманскую кошку - красавицу, преданную своему хозяину. Бурмы легко поддаются дрессировке, умны и тонко чувствуют своего человека. Они игривы, ласковы, а с возрастом превращаются в настоящих красавиц.

Бурмы легко поддаются дрессировке, умны и тонко чувствуют своего человека. Фото: avito.ru

ОБЩИТЕЛЬНЫЕ И ЛАСКОВЫЕ

Воплощение грации, красоты и доброты - абиссинская кошка. Эта девочка, вопреки своему облику истинной леди, весьма подвижна, игрива и общительна. Абиссинцы с трудом переносят отсутствие и равнодушие хозяина - им нужны внимание и ласка, они предпочитают участвовать во всех делах своего человека. С другими животными, как и маленькими детьми, они прекрасно ладят. А кроме того, они просто красавцы! Разве не идеальны?

Абиссинцы предпочитают участвовать во всех делах своего человека. Фото: avito.ru

ДВУЛИКАЯ КРАСОТА

Среди многообразия пород мы не будем забывать и о простых кошечках, которые ищут свой дом. Порой даже у «дворовых» кошек получаются такие восхитительные окрасы, что можно ими залюбоваться! На просторах торговой площадки мы нашли простую, беспородную кошку, чей окрас пришелся нам по душе. Это была бы простая трехцветная кошка, однако природа сыграла очень любопытно - и в итоге у кошечки появилась двухцветная мордочка, будто разделенная пополам.

Народные приметы гласят, что трехцветные кошки приносят счастье своему хозяину и дому, в котором живут. Хотите в свое жилище немного удачи?

Порой даже у «дворовых» кошек получаются такие восхитительные окрасы, что можно ими залюбоваться! Фото: avito.ru

МАРСИАНИН? НЕТ, КОТ!

Похож на сфинкса, но слегка волосат? Породу девон-рекс можно описать этой незатейливой фразой. Коты этой породы похожи скорее на фантастических животных, не совсем из нашей вселенной. Девонов пушистиками назвать нельзя - шерсть у них совсем короткая и кудрявая. А огромные глаза, ушки на макушке и вытянутая в ширину мордочка довершает необычный образ. Такие оригинальные животные скорее «на любителя» из-за своего внешнего вида. Однако если решитесь взять девона, знайте: эта животинка станет для вас преданным и любящим другом. Иногда даже чрезмерно любящим.

Такие оригинальные животные скорее «на любителя». Фото: avito.ru

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ВИД

С этой кошечкой заморачиваться не стали. Так и назвали: экзотическая. Внешность у них, и правда, не самая стандартная. Огромные глаза, приплюснутый носик и милейшие щечки делают эту породу одной из самых популярных. Во внешности экзоты похожи на персидских кошек, однако отличаются от последних густой, «плюшевой» шерстью. В детстве экзоты выглядят забавно и вызывают скорее желание пожалеть и защитить малыша, на котором, кажется, природа отдохнула. Однако с возрастом необычные котята вырастают в чудных красавцев, которыми и похвастаться не грех! Кроме того, эти коты очень дружелюбны, миролюбивы и терпеливы. Отсутствие людей они переносят очень тяжело и буквально страдают, оставаясь в одиночестве.

Огромные глаза, приплюснутый носик и милейшие щечки делают эту породу одной из самых популярных. Фото: avito.ru

Многообразие пород и видов - это прекрасно. В наших домах мурлыкают, играют, спят и ждут нас самые разнообразные котики. Любите их и восхваляйте! Как породистых красавцев, так и «дворняжек». И тогда они подарят вам свою любовь в ответ.

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