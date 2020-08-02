Онлайн-фестиваль и выставки картин: как в Кирове отметят День железнодорожника в условиях пандемии

2 августа в Кировской области, как и во всей стране, традиционно отмечается День железнодорожника. Сотрудники этой сферы, как правило, отмечают его с большим размахом, и в мероприятиях принимают участие как работники железной дороги, так и простые горожане. Однако в 2020 году вмешалась пандемия коронавируса, отметя все массовые мероприятия. В ведомстве задумались над этим вопросом и поинтересовались у заместителя начальника Горьковской железной дороги по Кировскому территориальному управлению Сергея Шагалова, как будет проходить праздник в условиях ограничительных мер.

Заместитель начальника Горьковской железной дороги по Кировскому территориальному управлению Сергей Шагалов. Фото: предоставлено ГЖД

КОНКУРСЫ, ОНЛАЙН-ФЕСТИВАЛЬ И ВЫСТАВКИ

Первым делом Сергей Георгиевич подтвердил: массовых мероприятий и официальных торжеств на этот раз не предвидится. Однако ни железнодорожников, ни кировчан совсем без праздника не оставят. Так, по его словам, крупные вокзалы в регионе украсят праздничными баннерами, а в помещениях будут работать выставки, рассказывающие о вкладе железнодорожников в Великую Победу.

- Творческий коллектив ДК железнодорожников станции Киров подготовил первый онлайн-фестиваль под названием «Железнодорожный романс», - поделился Сергей Шагалов. - В дистанционном формате будут проведены вокальные конкурсы, конкурсы рисунков и прикладного творчества.

ПАССАЖИРОВ МЕНЬШЕ, ГРУЗОВ БОЛЬШЕ

Пандемия коснулась не только праздника, но и всей ж/д отрасли в целом. Ведь из-за вируса значительно сократились перевозки - не только пассажиров, но и грузов. Пришлось даже отменить фирменный поезд «Вятка», курсирующий до Москвы. Правда, совсем недавно, 10 июля, он вновь возобновил свою работу.

- Несмотря на сложные условия, транспортные и логистические компании продолжали работу, обеспечивая сообщение регионов и территорий, что для России является стратегически важной задачей, - сообщил Сергей Георгиевич.

Фирменный поезд «Вятка», курсирующий до Москвы, с 10 июля возобновил свою работу.Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам работы за минувшие полгода в нашем регионе на 4,5% выросла погрузка, составив 3,2 миллиона тонн различных грузов. Так, более всего отправляли лесных материалов - 1,4 млн тонн. Следом идут удобрения, химикаты и металл.

Что же касается перевозки пассажиров, то их поток упал на 27%. Сейчас, по мере снятия ограничений, ситуация постепенно приходит в норму. Теперь из Кирова уже можно уехать на российские курорты - в Анапу и Адлер. Спрос на перевозку людей вновь начал расти.

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПУТИ

В пути соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Все вагоны дальнего следования, по словам Сергея Георгиевича, проходят обязательную полную дезинфекцию перед рейсом и после него. Во время движения поезда проводники также тщательно следят за безопасностью пассажиров: четыре раза в сутки в вагонах проводят уборку. В каждом из них установлены системы обеззараживания воздуха и воды. За самочувствием путешествующих также внимательно следят.

Из Кирова уже можно уехать на российские курорты - в Анапу и Адлер.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Дважды в сутки пассажирам измеряют температуру, - рассказал Сергей Шагалов. - У проводников вагонов имеется запас средств индивидуальной защиты и антисептиков, которые могут приобрести пассажиры.

Температуру измеряют и сотрудникам перед началом каждой смены. Всех их обеспечивают средствами индивидуальной защиты. На вокзалах также соблюдаются все необходимые меры: дезинфекция помещений и специальная разметка для социальной дистанции.

ПОРА ОБНОВИТЬСЯ!

Постепенно обновляются и заменяются устаревшие поезда и вагоны. В конце минувшего года кировчанам, к примеру, презентовали новый электропоезд ЭП3Д. Кроме того, в городское вагонное депо поступили 12 новых плацкартных вагонов, которые запустили в феврале 2020 года. Сейчас они курсируют на пригородном направлении Киров - Пинюг - Подосиновец - Луза. А в мае-июне текущего года поступили и современные электровозы с улучшенными техническими характеристиками.

ПОЖЕЛАНИЕ

Напоследок Сергей Георгиевич поблагодарил ветеранов железнодорожного транспорта, поблагодарив их за наставничество и бесценный опыт, и обратился ко всем работникам этой сферы.

- Хочу от души поздравить коллектив Кировского региона ГЖД с Днем железнодорожника, пожелать семьям работников и ветеранов благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне! - такими торжественными словами закончил свой рассказ Сергей Георгиевич.

Коллектив газеты «Комсомольская правда» - Киров» присоединяется к пожеланиям замначальника ГЖД по Кировскому территориальному управлению. Поздравляем всех работников этой сферы с профессиональным праздником! Желаем вам успехов в работе, здоровья, благополучия и счастья вам и вашим родным!