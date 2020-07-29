2020-07-29T13:13:09+03:00
Общество

Не хочу омаров, хочу домашнего борща: Киров занял последнее место в России по числу ресторанов

В нашем городе, согласно рейтингу kp.ru, меньше всего шикарных мест, где можно вкусно покушать
Ангелина Табрисова
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Наш славный город занял последние места в рейтинге по количеству ресторанов, кафе и парикмахерских, но любим мы его все равно не за них.Наш славный город занял последние места в рейтинге по количеству ресторанов, кафе и парикмахерских, но любим мы его все равно не за них.Фото: Софья ДОБРЫХ
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Киров - откровенно говоря, небольшой город, «уездный», ссыльный, окруженный лесами, и дух провинции до сих пор витает в воздухе над ним. Чем еще заниматься в таком месте? Как выяснилось - охотой.

ОХОТА ПООХОТИТЬСЯ

Наши коллеги составили рейтинг городов по так называемому индексу Ильфа и Петрова в попытках найти в стране «идеальный уездный город N». И, по результатам kp.ru, наш Киров занял в нем почетное второе место по количеству магазинов… товаров для охоты. Да-да, все правильно. Их у нас в городе 11 штук - то есть 0,20 заведений на 10 тысяч населения. Обогнал нас по страсти к охоте только соседний Ижевск. Там таких точек аж 26, то есть 0,40 на 10 тысяч человек. По этому коэффициенту нас слегка не догнала Самара. Такая вот почетная тройка охотников.

Любителей поохотиться в нашем краю много. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любителей поохотиться в нашем краю много.Фото: Михаил ФРОЛОВ

МОЖЕТ, НУ ЕГО, ЭТОТ РЕСТОРАН?

После охоты хочется - что? Правильно, покушать как следует. С этим делом у нас в Кирове как-то не очень: небольших забегаловок много, а хороших точек, согласно рейтингу, не особо. Так, среди любителей покушать в кафе-кондитерских наш небольшой, но гордый город расположился на 35 месте из 37. Таких точек у нас всего 35 - даже по одному заведению на 10 тысяч кировчан не выходит. С местами более шикарными совсем плохо: 15 ресторанов на весь город и 37, последнее, место в рейтинге. Ну и ладно. Не количеством берем, а качеством. Да и домашняя еда всяко приятнее будет. А в кондитерских этих ваших что мы такого не ели?

Мест, куда можно сходить и насладиться телом и душой, в Кирове тоже не так уж и много. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мест, куда можно сходить и насладиться телом и душой, в Кирове тоже не так уж и много.Фото: Алена МАРТЫНОВА

И ЧТОБ ВОЛОСОК К ВОЛОСКУ!

Любителей поправить прическу у нас в Кирове много. Аж 385 парикмахерских расположилось в нашем городе. Оказывается, этого мало: 34 место из 38 в рейтинге. А вот желающих подстричь бородку у нас куда как меньше: 10 барбершопов на весь Киров. Оказывается, что этого вполне достаточно для 28 места из 37. К слову, по этому показателю мы обогнали соседние Ижевск и Набережные Челны: у первых 7 точек для бородачей, у вторых - 9. Повод для гордости!

Любителям подстричь бородку в Кирове почти и нечего предложить - всего 10 точек на весь город. Фото: Мария ЛЕНЦ

Любителям подстричь бородку в Кирове почти и нечего предложить - всего 10 точек на весь город.Фото: Мария ЛЕНЦ

НУ И КТО МЫ В ИТОГЕ?

Вот и получается облик города по Ильфу и Петрову: поохотиться, поесть да подстричься. А что нам еще для счастья нужно?

ИСТОЧНИК KP.RU

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