Город удивительной архитектуры: что посмотреть в Нолинске?

Нолинск расположен в 137 километрах от Кирова. Фото: Андрей ОГОРОДНИКОВ

Неспешная прогулка по Нолинску определенно запомнится жителям погружением в атмосферу купеческого города. Повлиял на его неповторимый облик местный архитектор Петр Братухин.

УСАДЬБЫ ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА

Как рассказывает краевед и автор книги Роза Соловьева «Долинская сторона», в середине XIX века Петр Сергеевич создал в Нолинском уезде команду грамотных строителей. Среди них - династия подрядчиков Филиных. Благодаря их совместной работе в близлежащих селах Татаурово, Сретенск и Швариха появились храмы.

Кроме того, архитектор занимался строительством в Нолинске богатых купеческих особняков. В их числе - усадьба купца Якова Злобина. Двухэтажный дом из красного кирпича, полукаменный флигель, щетинно-выделочный завод и другие надворные постройки возвели в городе в 1888 году.

В наши дни в усадьбе Якова Злобина находится детский сад №3. Фото: nolinsk.com

Как уточнила Роза Михайловна, по этому же проекту выстроил на Успенской площади свою усадьбу купец Николай Половников. Жилой дом из красного кирпича был украшен барельефами, орнаментами, а также наличниками из камня. От других усадеб строения отделяла высокая стена из огнеупорного кирпича. Сейчас помещение занимает детский дом.

Дом купца Николая Половникова появился в Нолинске в 1888 году Фото: nolinsk.com

«ШЕДЕВРЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ЗОДЧЕСТВА»

Особенно автор книги выделила два дома архитектора. Первый из них - собственный особняк Петра Братухина. Он завершил строительство усадьбы в 1892 году. Архитектор возвел двухэтажный дом в стиле новгородской усадебной застройки с элементами разных архитектурных стилей: барокко, романтизма и готики. Особняк был украшен вазонами по углам кровли, узорчатыми столбами-колонками и орнаментами из камня. Балкон с видом на молодой липовый сад Петр Сергеевич оформил цветным стеклом.

Интересно, что с годами дом не перестраивался. Внутри сооружения сохранились высокие дубовые двери, изразцовые печи и красивый камин. Теперь в здании находится военный комиссариат.

Особняк Петра Братухина расположен на улице Дзержинского, 17. Фото: Андрей ОГОРОДНИКОВ

Вторым сооружением, на которое обратила внимание автор, стала усадьба купца Сергея Половникова. Здание, где сейчас расположен Дом детского творчества, выстроили в 1897 году. Усадьба чем-то напоминает средневековый замок. Дом украшали барельефы, вазоны и орнамент из камня. Крышу над площадкой парадного входа и крыльцо окаймляли железные кружева.

Каменное здание в готическом стиле можно увидеть на улице Коммуны, 10б. Фото: nolinsk.com

ЗНАТОК И ЛЮБИТЕЛЬ ЛОШАДЕЙ

По словам краеведа, помимо архитектуры Петр Братухин был знатоком и любителем лошадей. Его выездная тройка даже славилась на всю округу. Местные жители отмечали, что кони всегда содержались в абсолютной чистоте и при ветеринарном наблюдении.

О личной жизни Братухина кроме того, что у него были две горячо любимые дочери, известно мало. В 1919 году с приходом советской власти все имущество архитектора, в том числе дом и лошадей, конфисковали.

В 1922 году он с семьей переехал из Нолинска в Вятку. Позднее Петра Сергеевича признали врагом народа, арестовали и сослали на Колыму, где и он и умер. Однако дома в Нолинске по-прежнему хранят память о талантливом архитекторе.

Благодарим за помощь при подготовке публикации МБУК «Музей истории и краеведения» города Нолинска.