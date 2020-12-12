Ребята из клуба собаководов просят Деда Мороза найти хозяина для бездомной собачки

Сотрудники «Биосферы» провожают Найду в день выписки из клиники. Слева - ветврач Анастасия Черемисинова. Фото: предоставлено Натальей Гординой

В редакцию газеты «Комсомольская правда» - Киров» пришло письмо, адресованное Деду Морозу. Ребята из клуба собаководов «Дозор» при Центре детского творчества поселка Юрья обратились к доброму волшебнику с просьбой… помочь найти хозяев для Найды. Так они назвали молодую собаку, которую 29 ноября нашли на одной из улиц поселка.

Письмо от участников клуба «Дозор». Фото: предоставлено Натальей Гординой

Письмо от участников клуба «Дозор». Фото: предоставлено Натальей Гординой

СОБАКА ОТЧАЯННО ХОТЕЛА ЖИТЬ

Песик увязался за руководителем клуба Натальей Гординой, которая гуляла со своими питомцами. Женщина обратила внимание на то, что собачка передвигается на трех лапах, все время поджимая заднюю левую. Когда они пришли домой. Наталья накормила найденыша, завела в сени и решила осмотреть.

- Глянула и обомлела, - говорит женщина. - Лапки не было. Совсем, почти по скакательный сустав. А сени стремительно наполнились тошнотворным запахом. Выше того места, где заканчивалась собачья лапка, виднелся круговой след не то от веревки, не то от металлического тросика.

Наталье стало не по себе, но она понимала, что раскисать нельзя. Нужно было действовать, было видно, что собака отчаянно хочет жить. На помощь пришли участники клуба. Травмированное животное увезли в одну из клиник «Биосфера». Там Найду, так назвали собаку младшие кружковцы, прооперировали. Заднюю левую лапку ей пришлось ампутировать. Беднягу поместили в стационар, а ребята начали искать ей хозяев. Некоторые подумывали забрать Найду себе. Но ведь они не случайно занимаются в клубе собаководов. У каждого есть дома собака, да еще и не одна. А Найде сейчас требуется много внимания и заботы. И ребята решили: перед Новым годом непременно происходят разные чудеса, нужно только рассказать о своих мечтах Деду Морозу.

КЛУБ «ДОЗОР»: АКТИВНЫЕ РЕБЯТА И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ПСЫ

Клуб создан при Центре детского творчества поселка Юрья несколько лет назад. В него ходят ребята, у которых есть четвероногие друзья. На занятиях мальчишки и девчонки изучают основы кинологии. Но одной теорией дело не заканчивается: участники клуба дрессируют своих питомцев, занимаются кинологическим спортом.

Участники клуба дрессируют своих питомцев и занимаются кинологическим спортом. Фото: предоставлено Натальей Гординой

А еще «Дозор» организует массовые мероприятия. Например, в клубе не раз проходили тематические выставки собак. Во время таких мероприятий члены клуба еще и делились с жителями поселка интересными сведениями о собаках. Так, в 2018 году на выставке «Мы тоже воины Победы» дозорные рассказали о том, какие функции геройски выполняли четвероногие «солдаты» во время Великой Отечественной войны. А мероприятие «Сто друзей ста мастей», проведенное в 2019-ом, было посвящено собакам, которых держат жители Юрьи.

Выставка собак «Мы тоже воины Победы», 2018 год. Фото: предоставлено Натальей Гординой

Старшие «дозорные» являются еще и юнармейцами. В составе команды сводного юнармейского отряда «Звезда» ребята и их четвероногие питомцы участвовали в областных соревнованиях: смотре-конкурсе знаменных групп и конкурсе военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов. Участники клуба также проводили мастер-класс на областном слете юнармейцев.

Полина Агалакова и западно- сибирская лайка Бони. Соревнования по ездовому спорту «Кольцо Фортуны», 2020 год. Фото: vk.com/gonkahuskykirov

- Наши спортсмены в марте текущего года ездили в Верхошижемье на соревнования по ездовому спорту «Кольцо Фортуны», - рассказывает руководитель клуба, - и заняли призовые места в своей категории. Хотя выступали они не со своими питомцами. На этих соревнованиях собаки сами выбирают себе каюров. А ходить на лыжах ребята учатся под руководством Максима Русакова.

Каюр Дмитрий Ичёткин и западно-сибирская лайка по кличке Буран на соревнованиях по ездовому спорту «Кольцо Фортуны», 2020 год. Фото: vk.com/gonkahuskykirov

А еще члены клуба пробуют заниматься исследовательской деятельностью. Ребята содержат разных собак: есть и дворняги, и породистые, с родословными. Есть даже победители выставок, имеющие титулы «Чемпион России» и «Чемпион Российской Кинологической Федерации», «Юный Гранд - чемпион» и «Юный чемпион Национального Клуба Породы».

Полина Агалакова и западно- сибирская лайка Бони. Соревнования по ездовому спорту «Кольцо Фортуны», 2020 год. Фото: vk.com/gonkahuskykirov

- Мы все очень разные - и дети, и собаки, - отмечает Наталья Головина. - Но мы дружим. Учимся нести ответственность и за свои дела и поступки, и за своих четвероногих питомцев.

На второй ступеньке пьедестала - Анастасия Скутина, на третьей - Дмитрий Ичёткин. Соревнования по ездовому спорту «Кольцо Фортуны», 2020 год. Фото: vk.com/gonkahuskykirov

Надо отметить, что ребята готовы взять на себя ответственность и за судьбу таких, как Найда. Они очень хотят найти этой веселой, дружелюбной и, несмотря на травму, очень активной собачке хороших любящих хозяев. В ветеринарной клинике определили, что собака еще совсем молодая - ей примерно семь месяцев. Найде нужен дом или квартира: собака небольшая и на цепь в будку ее не посадишь, тем более после травмы.

Найда ждет любящих хозяев. Фото: предоставлено Натальей Гординой

Если вы хотите найти надежного верного и любящего друга и готовы заботиться о Найде, позвоните руководителю клуба «Дозор» Наталье Павловне Гординой по телефону 8 953 692 51 02.

ВАЖНО!

Ребята выражают благодарность врачам клиники Биосфера» Ольге Малышевой - хирургу, которая оперировала Найду, и Анастасии Черемисиновой, которая выхаживала собаку после операции.