В Кировской области утвердили прожиточный минимум для пенсионеров на 2021 год

Минтруд РФ направил в субъекты информацию об изменении прогнозной величины прожиточного минимума для пенсионеров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 10 декабря, состоялось очередное пленарное заседание Законодательного Собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели вопрос об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров.

Начальник управления государственной службы занятости населения Руслан Бондарчук сообщил, что 13 октября Минтруд РФ направил в субъекты информацию об изменении прогнозной величины прожиточного минимума для пенсионеров (ПМП) на 2021 год.

На 2021 год ПМП в регионе составит 9348 рублей, что на 476 рублей больше или на 5,4% выше величины, ранее установленной законом Кировской области. Руслан Бондарчук подчеркнул, что законопроект прошел согласование со всеми ведомствами и прокуратурой, а расчеты проведены строго по формуле.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Костин, обращаясь к начальнику управления службы занятости заявил, что не стоит прикрываться различными нормативными актами, а надо по-честному назвать цифру, на которую пенсионер сможет прожить в Кировской области.

- Фракция ЛДПР данный законопроект поддерживать не будет, - сообщил Владимир Александрович. - Мы понимаем, что на девять тысяч рублей пенсионеру не прожить!

Владимира Костина поддержал и руководитель фракции «Справедливая Россия» Федор Сураев. Он также отметил, что на девять тысяч рублей прожить невозможно.

- Два с половиной года назад «Единая Россия» убеждала нас принять пенсионную реформу и обещала, что через два года минимальная пенсия будет 20 тысяч рублей. Коллеги, это время прошло и где данная сумма. Кто ответит за ложь и обман?

Заместитель Председателя Законодательного Собрания Кировской области Роман Титов очень тихо поинтересовался у Руслана Анатольевича: а сколько у нас в регионе пенсионеров, которые получают пенсию меньше прожиточного минимум? На вопрос Бондарчук ответил, что у службы занятости такой цифры нет, а все данные у пенсионного фонда.

Дмитрий Сергеев зачитал с листочка решение профильного комитета: «ОЗС рекомендовано принять данный законопроект в двух чтениях».

Депутаты приступили к голосованию. В окончательной редакции законопроект поддержали - 36 парламентариев, против - 10, воздержалось - 7.