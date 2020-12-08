Слобода Кукарка: кружева из Советска знают во всем мире

Воротники-накидка пользуется большим спросом у вятских модниц. Фото: visitkirov.ru

Провинциальный город Советск (бывшая слобода Кукарка) находится всего в двух часах езды от областного центра, но несмотря на его крошечные размеры он известен далеко за пределами нашей Родины. Прежде всего не только своими уроженцами, которые управляли страной в непростой период времени, но и одним из русских народных художественных промыслов - кукарское кружево.

Звездчатые и острозубчатые формы характерны для вятского сцепного кружева. Фото: kirovreg.ru

В слободе секретами ремесла овладевали в детстве, их бережно хранили и передавали по наследству из поколения в поколение. По преданию, во времена Петра I поселился в Кукарке бывший корабельный плотник с женой-голландкой. Она-то и научила вятских женщин кружевоплетению. В 1893 году в слободе была организована земская школа кружевниц. Открытое учебное заведение способствовало расширению промысла по всей губернии. Уже в 1888 году в Кукарской волости насчиталось 2000 кружевниц. По заказам губернатора они поставляли царской семье покрывала, накладки на подушки, скатерти, плетеные платья.

В городе Советске продолжает работать профессиональное училище, где обучаются современные кружевницы.Фото: kirovreg.ru

В книге «Русские художественные промыслы» написано так: «В сцепных кружевах центральные решетки бывают иногда активнее орнамента края. Звездчатые, острозубчатые формы характерны для вятского сцепного кружева, крупных и средних штучных предметов. Преобладают сложноузорные динамичные цветочные и лиственные орнаменты, декоративная выразительность которых во многом создается разной плотностью плетения частей каждого элемента».

Кукарские кружева также вышли на международный рынок и получали медали на выставках в Атланте, Париже, Брюсселе. На сегодняшний день в городе Советске продолжает работать профессиональное училище, где обучаются современные кружевницы. Среди их изделий - панно, скатерти, салфетки, воротники, пелерины, шали, жакеты и жилеты.

Знаменита слободы Кукарка и своими уникальными изделиями из капа (нарост на стволе и ветках деревьев - Ред.), валенками и лозоплетением. Еще в XIX веке вятские умельцы изготавливали из капа часы, самовары и чайную посуду. Более широкое распространение получили шкатулки, табакерки, портсигары, трубки, сахарницы.

Шкатулка изготовленная из капокорня. Фото: kirovreg.ru

Продавали изготовленную в слободе продукцию в основном на Ивановской ярмарке, которая традиционно открывалась в начале сентября. Сегодня изделия кукарских мастеров можно встретить на фестивале «Кладовая ремесел». Ежегодно на него съезжаются мастера со всех уголков страны. Основная цель мероприятия - возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов России.

Изделия из лозы и сегодня являются украшением любого интерьера. Фото: kirovreg.ru

- Наши промыслы и ремесла - это историческая память, которую мы должны сохранять и преумножать, - поделилась министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева. - Это особый вид предпринимательства, который требует очень трепетного отношения к себе.