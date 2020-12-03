«Во время отпуска едут в поиск»: как кировчане возвращают из небытия имена погибших героев

В непростом 2020 году ребята нашли останки 161 бойца и командира Красной Армии, погибших в годы войны. Фото: vk.com/club7940199

Есть в нашем регионе такое объединение - Кировская областная общественная молодежная поисковая организация «Долг». В нее входят 23 отряда, которые выезжают на «Вахты Памяти». За 25 лет добровольцы нашли на поле боя и похоронили на воинских кладбищах 9413 бойцов! В преддверии Дня неизвестного солдата «Комсомолка» пообщалась с председателем «Долга» Юрием Семененко.

Поисковые отряды кировчан ездят на Всероссийские «Вахты Памяти» с 1989 года. Организация «Долг» - региональное отделение «Поискового движения России» - объединила их в 1994-ом.

Поисковые отряды кировчан ездят на Всероссийские «Вахты Памяти» с 1989 года. Фото: vk.com/club7940199

Среди добровольцев много молодых - это студенты ВУЗов, училищ и техникумов. Каждый год они возвращают из небытия целые батальоны солдат.

В непростом 2020 году ребята нашли останки 161 бойца и командира Красной Армии, погибших в годы войны. Из них 15 имен поисковикам удалось установить. У нескольких даже отыскали родных.

- 3 декабря представители отряда «Факел» специально выехали в Ульяновскую область, чтобы совместно с найденными родственниками похоронить лейтенанта на его Родине, - рассказал Юрий Тимофеевич.

В текущем году поисковикам удалось установить 15 имен. Фото: vk.com/club7940199

Председатель «Долга» отметил, что студенты идут в поисковое движение по нескольким причинам.

- В какой-то момент у молодежи наступает период самоутверждения, когда они хотят проявить себя, - подчеркнул собеседник. - К тому же тут есть и удача, и приключения, и хорошая компания. А главное - понимание того, что ты делаешь важное дело.

Юрий Семененко поделился, что работающие поисковики едут на вахты во время отпуска, ведь это «единственная возможность почувствовать себя человеком». Многие из добровольцев даже находят там свою любовь - на памяти героя материала образовалось более 50 семейных пар!

- Встретиться в кафе - это одно, а вот работать вместе по уши в грязи, когда холодно и сыро - это совсем другое, - пояснил он. - В поиске человек полностью раскрывается.

Юрий Тимофеевич также рассказал «Комсомолке» о музейно-выставочном комплексе «Плацдарм» (находится в Кирове на улице Маклина, 59а - Ред.). Его открыли в 2008-ом - команда молодежи на общественных началах сделала музей из заброшенного подвала.

В «Плацдарме» проводится 15 видов экскурсий для детей (и не только). Здесь есть уникальные военные экспонаты, найденные при раскопках: винтовки, фляжки, лошадиный противогаз и даже немецкий валенок на деревянной подошве...

Сейчас в музее можно побывать, посмотрев видеоэкскурсию с обзором в 360 градусов - с помощью очков виртуальной реальности!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте