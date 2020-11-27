«Завтраки для мам»: кировчанка проводит вдохновляющие встречи для молодых женщин

Многие из девушек рассказывают, что даже их мужья замечают, какими вдохновлёнными и весёлыми они возвращаются с утренних посиделок. Фото: vk.com/zavtrakdlyamam

Этой осенью Елена Смертина из Котельничского района завоевала «серебро» в номинации «Сельский блогер» на Всероссийском конкурсе творческих работ. Девушка ведет аккаунт в Инстаграме, где рассказывает о жизни в деревне и о том, как воспитывает двоих сыновей.

А еще Елена проводит в Котельниче «Завтраки для мам», где молодые женщины общаются друг с другом и различными специалистами. Накануне Дня матери, который в этом году отмечается 29 ноября, мы пообщались с девушкой о том, как подобные встречи вдохновляют мам на новые свершения.

История с «завтраками» началась еще весной - до пандемии коронавируса. Основательница этого проекта, кировчанка Алина Булатова, предложила Елене организовать встречи в кафе в Котельниче.

- На первом таком собрании приглашенный кировский дизайнер рассказала мамам о модных весенних трендах, - поделилась героиня материала. - Девочки были в восторге от встречи! Они поболтали, покушали, пофотографировались. Я по себе знаю, что молодым мамам иногда так хочется хотя бы на полчасика выбраться из дома, чтобы наполниться новой энергией.

«Завтрак для мам» - это лишний повод накраситься, надеть красивое платье и, конечно, успеть соскучиться по своим детям. Фото: vk.com/zavtrakdlyamam

К тому же «завтраки» - это лишний повод накраситься, надеть красивое платье и серьги. И, конечно, успеть соскучиться по своим детям.

- Приятно получать отзывы счастливых девушек, - призналась Елена Смертина. - Многие из них пишут, что даже их мужья замечают, какими вдохновлёнными и весёлыми они возвращаются с наших встреч.

На посиделки приходят не только мамы. Некоторые участницы еще только готовятся к первым родам и набираются опыта. Но в основном частые гости - мамы, у которых по двое-трое детей.

- «Завтраки» - это возможность провести утро в компании замечательных женщин, увидеться с подругами и обрести новые знакомства, - отметила одна из участниц Ирина Селезенева. - На встречах все продумано до мелочей - от интересных спикеров до приятных сюрпризов от спонсоров.

Последняя встреча цикла «Завтрак для мам» прошла в начале октября. Приглашенный спикер рассказала девушкам о построении личного бренда и дала советы, как начать заниматься любимым делом.

Елена Смертина планирует распространить проект не только по Кировской области, но и по другим городам и даже странам. Фото: vk.com/happy_smertina

Сейчас из-за пандемии коронавируса проект на время приостановлен. Но Елена уже продумывает планы на будущие встречи, а мамам из Котельнича не терпится вновь поболтать и послушать полезные лекции.

- Девушки предлагали организовать онлайн-встречу, но все же лучше - общаться вживую. Мы с основательницей проекта хотим распространить его по Кировской области. И, возможно, даже по российским городам, чтобы знакомиться с другими молодыми мамами и вдохновлять их на творческие дела, - подвела итог девушка.

А пока героиня материала продолжает вести свой блог в Инстаграме (@lenchiklap), воспитывает сыновей и рукодельничает - делает на заказ именные аксессуары для взрослых и детей и рассылает их по разным уголкам России и даже в другие страны.

«Комсомолка» поздравляет Елену и других мам с Днем матери и желает простого человеческого счастья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, здоровья и любви!