«Опора и внутренний свет»: что дает приобщение детей к вере

Семья путешествует по всей России. Фото: предоставила героиня публикации

«У меня осталось воспоминание из детства, как перед сном мама меня благословляет, крестит и даже умывает святой водичкой», - с улыбкой и теплотой в голосе поделилась с корреспондентом героиня публикации. По словам Олеси Смирновой, она родилась в верующей семье. Ее мама всегда молилась и еще до школы помогла своей дочери выучить молитву «Отче наш». Не садилась за стол без молитвы и прабабушка кировчанки.

- И все-таки моя семья была невоцерковленной, - отметила собеседница. - Храм мы посещали редко. Может быть так повлияли обстоятельства того времени - 80-90-е годы, а может быть из-за того, что у нас в селе Круглыжи Свечинского района разрушили церковь, и следующая находилась только в 30 километрах от дома. Поэтому понимание, что необходимо посещать божественную литургию и регулярно причащаться пришло ко мне позднее.

«ПЕРВОГО РЕБЕНКА КРЕСТИЛИ, ПОТОМУ ЧТО ТАК ПОЛОЖЕНО»

Олеся Смирнова занимается сказкотерапией и песочной терапией. Также она проводит индивидуальные консультации и курсы для родителей по гендерному воспитанию детей. К сказкотерапии героиня публикации пришла не сразу. По первому образованию кировчанка - учитель русского языка и литературы. Именно во время обучения в университете по этой специальности девушка поняла, что готова к воцерковлению. Тогда Олеся вынашивала второго ребенка.

- Скорее всего старшего сына мы с супругом крестили потому, что так положено, - пояснила многодетная мама. - Мы не очень вникали в сакральный и духовный смысл этого. Но во время второй беременности я осознала, что хочу ходить в церковь чаще и узнать, как там все устроено. Тогда со мной в группе как раз училась замечательная девушка - один из соорганизаторов региональной общественной организации родителей детей-инвалидов - Ольга Шебеко. Я знала, что она ходит в храм и попросила ее помочь мне. Потихонечку Ольга начала приоткрывать для меня очень много новых смыслов. И так постепенно я пришла к воцерковлению.

Супруг кировчанки сразу же принял и поддержал решение Олеси. Как рассказала героиня публикации, он уже более 10 лет работает в «Лицее № 21» инженером по информационно-компьютерным технологиям. Кроме того, Александр занимается отделкой салонов автомобилей. Как и сама Олеся, ее супруг вырос в верующей семье. Поэтому они стали вместе ходить на исповедь и причащаться. Помог родителям освоиться настоятель храма Архангела Михаила в Радужном Олег Филимонов. Батюшка тактично и с уважением реагировал на все просьбы и вопросы семьи.

Тимофей, Савелий и Евдокия во время Великорецкого крестного хода в 2019 году. Фото: предоставила героиня публикации

«СПРАВИТЬСЯ ПОМОГАЕТ ВЕРА»

Сейчас Олеся и Александр воспитывают троих детей: Тимофею - 12 лет, Савелию - 9 лет, Евдокии - 5 лет. По словам героини публикации, когда супруги начали регулярно ходить на службу, старшему сыну исполнилось восемь лет.

- Это достаточно серьезный возраст, и у меня были сомнения, как ребенок воспримет наше решение, - добавила собеседница. - Но он сразу же откликнулся, стал изучать порядок и смысл церковной жизни. Первую исповедь сына мы отпраздновали как очень важное для нас событие.

Однако случаются и трудности. Как дети, так и родители время от времени сталкиваются с ленью или своеволием. Многодетная мама называет это «болезнью характера». Справиться с такими ситуациями семье помогает вера.

- Был случай, когда старший ребенок сказал, что не выспался и не пойдет на воскресную службу, - поделилась Олеся. - Тогда мы с мужем предложили подумать сыну о том, что поход в церковь с родителями - это заслуженное вознаграждение, а не наказание. Мы считаем, что ни в коем случае нельзя преподносить это как повинность. Дети всегда чувствуют малейшее осуждение в их адрес. Еще нам помогает позиция, что мы - команда, в том числе и при распределении домашних обязанностей. Здесь как с кораблем - если кто-то не выполняет свое дело, то можно сбиться с курса.

Как настоящая команда семья Смирновых любит проводить время друг с другом. Дети и родители играют в настольные игры и читают вслух. Олеся даже по крупицам собрала собственную домашнюю библиотеку, в которую сейчас входят около 1200 книг. Здесь и сказки, и классика, и православная литература. Самым главным семейным увлечением кировчан в последние годы стали путешествия. Сначала они устраивали поездки в пределах области, затем стали путешествовать по всей России.

- Мы побывали в Котельниче, Советском и Свечинском районах, отдыхали с палатками на реке Великой, - рассказала многодетная мама. - Увидели, какие в нашем регионе есть удивительные леса, скалы, пещеры. Затем путешествовали по Пермскому краю. Пожалуй, самое сильное впечатление на нас произвело посещение Белогорского монастыря. Также съездили на машине в Крым. Каждый раз - это своеобразный тренинг отношений. Когда ты находишься три недели 24 часа в сутки вместе, очень многое вскрывается.

Семья Смирновых на родине Александра в Арбажском районе. Фото: предоставила героиня публикации

«БОГ ЕСТЬ ВНУТРИ КАЖДОГО»

По словам героини публикации, воцерковление дополнило жизнь семьи. Благодаря приходу они чувствуют соборность и единство. Детям же соблюдение заповедей дает твердость внутреннего стержня, поддержку и опору.

- Я помню, что старшего сына однажды обидели в школе, и он был сильно расстроен по этому поводу, - сообщила Олеся. - Я сказала Тимофею, что вместо того, чтобы мстить обидчику, нужно проявить к нему милосердие. Возможно он никогда не знал язык любви, и поэтому так вымещал свою злость. Тимофею глубоко запали в душу эти слова, и таких случаев уже практически не было.

Тем, кто тоже задумывается о приобщении к вере, Олеся Смирнова рекомендует слушать радио «Вера» и аудиоэнциклопедию «Вопросы Веры и Фомы». Кроме того, ценную информацию можно найти на сайте «Азбука веры» и в группе Спасского собора. Также стоит сходить в ближайший храм и побеседовать с батюшкой. Помимо этого, можно обратиться к отцу Владимиру в Троицкую церковь села Волково. Он разработал целую программу работы с семьями. Однако первым шагом к воцерковлению, по словам кировчанки, является искреннее желание - верить.

- Важно, чтобы человек подходил к любой ситуации в жизни из позиции, что Бог есть внутри каждого из нас, - пояснила Олеся Смирнова. - Тогда обязательно начнут появляться внешние помощники, друзья, педагоги для детей. Это понимание дает больше сил, чтобы преодолевать трудности, и помогает не сломаться. Начинаешь осознавать, что ты не одинок, и можешь просить помощи. Кроме того, вера помогает не просто выживать, а радоваться жизни. Ведь это внутренний свет, который всегда с тобой.