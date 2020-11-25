Важно дать осужденному возможность проявить свои способности, найти свое призвание

В УФИЦ созданы необходимые условия для лиц, отбывающих наказание. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

С 1 января 2017 года в России начали применять принудительные работы как уголовное наказание. Они стали альтернативой лишению свободы на срок от 2 месяцев до 5 лет за преступления небольшой или средней тяжести, а также за совершение тяжкого преступления впервые.

В отличие от исправительных работ, где осужденные могут жить дома и работать, осужденные к принудительным работам обязаны проживать на территории специального участка, функционирующего как исправительный центр (УФИЦ).

В нашем регионе центр для осужденных к принудительным работам расположен в городе Кирово-Чепецке. Он рассчитан на 70 человек -15 женщин и 55 мужчин. Их контролируют специальные системы видеонаблюдения и различные датчики, размещенных как в помещениях исправительного центра, так и по периметру ограждения территории.

Комната приема пищи в центре оснащена современным кухонным оборудованием. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

В УФИЦ созданы необходимые условия для лиц, отбывающих наказание: в здании общежития расположены спальные помещения, комната приема пищи, есть современные душевые кабины и стиральные машины.

Во время отбывания наказания осужденные работают на предприятиях, с которыми у УФСИН заключен договор. Они трудятся на производствах по изготовлению мебели, сельхозпредприятиях, в строительных организациях, и на других участках. Организации, которые берут на работу осужденных к принудительным работам, имеют льготы по уплате налогов.

Из заработной платы отбывающих наказание удерживают в доход государства от пяти до двадцати процентов - в зависимости от размера, установленного приговором суда. Но при этом у осужденных к принудительным работам есть: гарантированная зарплата, медицинская страховка, проживание в общежитиях, право на оплачиваемый отпуск продолжительностью 18 рабочих дней после первых шести месяцев работы. Правда, только для тех, к кому нет претензий со стороны администрации центров.

В здании общежития расположены удобные спальные помещения. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Очень важно, чтобы отбывающие наказание сохранили социально-полезные связи и повышали образовательный уровень. Поэтому в УФИЦ организованы кабинеты для проведения социальной и воспитательной работы. Кроме того, осужденным, которые не допускают нарушений правил внутреннего распорядка, после отбытия 1/3 срока разрешается проживание с семьей, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположен исправительный центр.

Одна из основных задач сотрудников этого учреждения - ресоциализация отбывающих наказание. Здесь определяющее значение имеет та среда, куда попадает вновь прибывший и его внутренняя готовность войти в коллектив, принять и приспособиться к предъявляемым требованиям. Администрации центра важно работая с коллективом осужденных, создавая и поддерживая достойные условия существования, свести к минимуму влияние тюремной субкультуры, противопоставляя ей лучшую литературу, музыку, произведения отечественной и мировой культуры. Важно дать осужденному возможность проявить свои способности, найти свое призвание. И таким образом помочь ему найти свое место в жизни после освобождения и уберечь его от рецидива. Это главная цель сотрудников центра.

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