«Кладовая ремесел»: сохранение и развитие народных художественных промыслов России

«Кладовая ремесел» возрождает народные художественные промыслы России. Фото: kirovreg.ru

Фестиваль «Кладовая ремесел» проводится в регионе с 2011 года. Ежегодно на него съезжаются мастера со всех уголков страны. Основная цель мероприятия - возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов России. Кроме того, выставка объединяет предпринимателей и помогает находить им новые рынки для продажи продукции.

- Наши промыслы и ремесла - это историческая память, которую мы должны сохранять и преумножать, - поделилась министр экономического развития и поддержки предпринимательства Наталья Кряжева. - Это особый вид предпринимательства, который требует очень трепетного отношения к себе.

В 2017 году в Киров съехались мастера из 22 регионов страны, которые представили гостям выставки свое творчество. На открытии фестиваля побывал и глава региона. Игорь Васильев внимательно осмотрел экспозицию, познакомился с представленными изделиями и с удовольствием пообщался с мастерами, отметив самобытность, красоту и пользу их продукции.

- Со всех уголков России к нам в Киров на фестиваль приехали умельцы, создающие настоящие произведения искусства, - поделился губернатор. - Хорошо, что есть такая прекрасная возможность собраться, посмотреть, приобрести для себя то, что понравилось и пригодится в хозяйстве.

Кроме того, любой гость выставки мог не только приобрести продукцию, но и лично изготовить глиняный горшок или знаменитую дымковскую игрушку.

Участники выставки из различных регионов также представили свои традиционные народные промыслы. Самыми запоминающимися изделиями для гостей фестиваля стали: ульяновская керамика, ярославская майолика, тагильские подносы, а также изделия из льна с вышивкой. Стоит отметить, что впервые в Киров приехали участники из Алтайского края, которые представили продукцию из камня и металла.

Знаменательным для фестиваля стал и 2018 год. Площадка мероприятия смогла объединить свыше ста предпринимателей, а для гостей была организована концертная программа с участием местных творческих коллективов. В течение трех дней гости выставки смогли посещать все представленные экспозиции. Участники форума смогли увидеть уникальные предметы интерьера, посуду, изделия из текстиля, соломки, капокорня, камня и серебра, а также украшения и многое другое. Разумеется «сердцем» фестиваля стала дымковская игрушка, которая в 2017 году попала в рейтинг самых узнаваемых российских народных промыслов.

- Дымковская игрушка известна как по всей России, так и за рубежом, - поделился председатель областного правительства Александр Чурин. - Можно сказать, что она является генетическим кодом Вятской земли, связующим звеном между поколениями. Ведь многие фигурки отображают реальных людей, живших в нашем крае. Поэтому сохранение и развитие этого промысла - важная задача, в том числе регионального правительства.

В 2019 году впервые к фестивалю была подготовлена деловая программа. Предприниматели приняли участие в круглом столе на тему «Сохранение и развитие народных художественных промыслов». Сама же выставка продолжила расширять свои границы. Так, на фестиваль впервые приехали мастера из республики Дагестан и Краснодарского края.

Умельцы поделились секретами производства и провели мастер-классы для детей и взрослых. А все желающие смогли познакомиться с искусством кружевоплетения, резьбой по дереву, плетением из лозы и изготовлением гончарных изделий.

- Такая выставка, где идут навстречу мастерам, где создают выгодные условия, насколько я знаю, проходит только в Кирове, - прокомментировала мастер из Костромы Анна Иванова. - Публика очень благодарно относится к нашей продукции.

В конце IX фестиваля «Кладовая ремесел» всем участникам вручили Благодарственные письма от правительства Кировской области.

К сожалению, в текущем году организаторам фестиваля не удалось провести юбилейный фестиваль из-за пандемии коронавируса. Надеемся, что в 2021 году мероприятие снова соберет мастеров со всей России.