Как родители помогли добиться успеха: кировчанин стал студентом Университета Иннополис

Александр (крайний справа) на Всероссийской олимпиаде Национальной технической инициативы. Фото: предоставлено героем публикации

Александр Журавлев в 2020 году окончил школу в городе Кирово-Чепецке и сейчас учится в наукограде Иннополис. Мы поговорили с Александром о его школьных годах, победе на олимпиаде Национальной технологической инициативы (НТИ) и о том, как родные помогли ему добиться таких успехов.

УЧАСТВОВАЛ В ОЛИМПИАДАХ И НАУЧНЫХ КОНКУРСАХ

В девятом классе Александр благодаря своим друзьям из Кирова узнал об олимпиаде Национальной технологической инициативы и решил в ней принять участие. Примерно в это же время молодой человек впервые посетил Иннополис. Город, университет сразу поразили и заинтересовали будущего студента.

- Это была кардинальная смена обстановки, особенно после Кирово-Чепецка, - рассказывает юноша. - Все на уровень выше - и стремления людей, и возможности для обучения. Когда попадаешь в такую атмосферу, расширяется круг интересов, появляется желание упорнее учиться и чего-то достичь.

В текущем году Александр выиграл олимпиаду НТИ по профилю «Разработка приложений виртуальной и дополненной реальности». Эта победа позволила молодому человеку поступить в Иннополис по упрощенной схеме. Нужно было сдать информатику на 75 баллов, а по остальным предметам - получить необходимый для данного вуза минимум. Юноша воспользовался этой возможностью и поступил в Университет Иннополис по направлению «Информатика и вычислительная техника». В 11 классе Александр также занимался в кванториуме.

- Я был записан на робототехнику, но в основном только использовал высокотехнологичное оборудование, чтобы подготовиться к олимпиадным заданиям, - поделился герой публикации.

Александр Журавлев участвовал во многих олимпиадах и научных конкурсах. По его словам, больше всего запомнилась олимпиада Национальной технологической инициативы во Владивостоке. Молодой человек ее выиграл и посетил Дальневосточный федеральный университет. Еще юноша отмечает конкурс «Ученые будущего от МГУ», в котором он принимал участие в 11 классе. Александр представил на мероприятии свою работу «Процедурная генерация полноразмерных планет в реальном времени». Конкурс дал возможность подружиться с интересными людьми и узнать много нового.

Александр (второй справа) участвовал в олимпиадах и научных конкурсах во многих городах России. Фото: предоставлено героем публикации

«НАШИ ОТНОШЕНИЯ С СЫНОМ ВСЕГДА БЫЛИ НА РАВНЫХ»

Мама одаренного юноши, Наталья, отмечает, что ребенку постоянно хотелось развивать кругозор: всем интересоваться, посещать новые места. Поэтому у Александра сформировался пытливый, любознательный ум. Энциклопедии были с детства любимыми книгами мальчика. В школьные годы Александр увлекся космосом и тем, как он устроен. Когда Саша был маленьким, Наталья решила, что сын должен понять, что мир не ограничен только одним их маленьким городом, поэтому с четырех лет она старалась показывать новые места сыну. Они ездили по городам России, в детстве Александр особенно любил посещать Москву Со временем масштаб мегаполиса потерял значение, на его место пришла атмосферность и жизнь самого города.

Еще в садике Александр начал посещать занятия по изобразительному искусству. Мальчику нравилось рисовать. Наталья подчеркнула, что творчество занимает важную часть в жизни молодого человека и сейчас, несмотря на то, что учится Александр по технической специальности. В школьные годы юноша посещал занятия по логике, а с шестого класса начал участвовать в олимпиадах, преимущественно по математическим предметам. Наталья отмечает, что Саша очень усидчивый, если ставит себе цели, то обязательно их достигает. Например, пока в родном Кирово-Чепецке не открылся кванториум, мальчик ездил в областной центр, чтобы посещать занятия по робототехнике. Кванториум поддерживал стремления и увлечения техникой Александра, помогал ему готовиться к олимпиадам, предоставляя оборудование: роботов, мощные производительные компьютеры, очки и шлемы виртуальной реальности.

Наталья рассказала, что у них с сыном очень теплые, равные отношения. Мама не ставила себя выше сына, всегда была открыта к искренним разговорам, поддерживала и помогала Саше. Она всегда была рядом: как в тяжелые моменты, когда, например, сын не проходил на олимпиаду, так и в счастливые, когда Саша выигрывал конкурсы, достигал новых высот.

У Натальи с сыном очень теплые, равные отношения. Фото: предоставлено героем публикации

«ИННОПОЛИС - ЭТО ЧАСТИЧКА ИНОГО МИРА»

Иннополис - особое учебное заведение. В университете обучают по европейским стандартам.

- У нас сейчас восемь так называемых направлений, сложно сказать какое больше нравится, - поясняет структуру программы бакалавриата Александр. - Кратко обучение можно разделить на несколько этапов. Первый-второй курсы просто основные знания, например, математический анализ, линейная алгебра, и другие предметы, которые представляют основу. На третьем курсе появляется практика, мы начинаем работать в компаниях. На четвертом курсе, по рассказам знакомых, процентов 70 студентов уже работают и применяют свои знания на практике. Я хочу в дальнейшем выбрать направление больших данных и машинного обучения, а также нейробиологию. Сейчас дополнительно я изучаю японский язык.

А еще от других учебных заведений Иннополис, по мнению молодого человека, отличает среда.

- Здесь все делается для людей, - говорит юноша. - Если у тебя есть проблема, ее можно оперативно решить, не заполняя бумаги и заявления. Сам университет новый и современный. В нем можно заниматься чем угодно, не обязательно IT-технологиями. Здесь много ребят которые к IT не имеют отношения. Есть целые группы, которые занимаются музыкой.

С восторгом Александр отзывается и о городе, в котором сейчас живет. Он, по мнению героя публикации, не похож на другие города России. Например, здесь очень безопасно. Люди оставляют коляски, велосипеды прямо на улице. Они спокойны, что их не украдут. И таких деталей очень много. Поэтому создается ощущение, что это необычное место.

Для успешного выполнения конкурсных заданий участники используют высокотехнологичное оборудование. Фото: предоставлено героем публикации

СПРАВКА «КП»

Иннополис это город в Республике Татарстан. Он наряду с подмосковным центром Сколково и новосибирским Кольцово является наукоградом. Такие города созданы для развития информационных и инновационных технологий. По данным на 2019 год, Иннополис является самым маленьким городом России по численности населения.